Число вспышек АЧС стремительно растет в Польше

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Как сообщает Dziennik Gazeta Prawna, число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Польше растет на севере страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

По данным издания, в сентябре это заболевание появилось на фермах, где содержалось более 11 тысяч свиней. Всего в этом году пришлось забить более 33 тысяч свиней. Для сравнения, за весь прошлый год от АЧС погибло менее 8,5 тысячи свиней.

Экспертов беспокоит не только появление новых вспышек, но и их местонахождение.

«На севере страны их становится все больше и ближе друг к другу. Существует риск объединения восточной и западной Польши в один пояс», - пояснил президент Польской мясной ассоциации Яцек Стшелецкий.

Новые вспышки АЧС могут означать серьезные потери для животноводов, а также для польского экспорта мяса. После падения экспорта на 13% в прошлом году ситуация начала немного улучшаться, но увеличение числа случаев АЧС может привести к новым ограничениям, особенно в отношении экспорта за пределы Европейского союза.

Распространение этого заболевания также означает серьезные расходы для бюджета. Агентство по реструктуризации и модернизации сельского хозяйства в своем финансовом плане выделило почти 19 миллионов злотых (почти 5 миллионов долларов) на биобезопасность селекции.