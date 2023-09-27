Число жертв в результате пожара на свадьбе в Ираке выросло до 120

Количество погибших в результате пожара на свадьбе в иракской провинции Найнава выросло до 120, еще 200 человек пострадали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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По данным гражданской обороны, передают журналисты, пожар, по предварительным причинам, возник из-за «использования фейерверков во время свадебной церемонии», что привело к «возгоранию внутри зала, а затем к расширению огненного круга, который спровоцировал обрушение частей зала», сообщило агентство Al Arabiya со ссылкой на власти. Также отмечается, что в зале во время торжественного мероприятия не соблюдались требования противопожарной безопасности.

Ранее сообщалось о гибели 100 человек и более 150 пострадавших в результате пожара на свадьбе в Ираке. Как указывает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информацию управления гражданской обороны, свадебный зал был покрыт легковоспламеняющимися панелями. Также были выявлены несоответствия требованиям безопасности систем влажной сигнализации и пожаротушения.

Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил министерствам внутренних дел и здравоохранения принять меры по оказанию помощи пострадавшим от пожара. Министерство здравоохранения страны направило подкрепление из Багдада и других провинций.