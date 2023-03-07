Число жертв землетрясения в Турции превысило 46 тысяч

Власти страны уже начали строительство 22 тысяч домов в затронутых стихийным бедствием районах.

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Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции достигло 46 104 человек. Об этом сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".

"Сегодня, когда позади четвертая неделя после землетрясений, мы более четко видим масштабы пережитой нами катастрофы и глубже чувствуем боль наших потерь", - сказал турецкий лидер.

Глава государства подчеркнул, что власти страны полны решимости в короткие сроки восстановить разрушенные стихийным бедствием районы.

"Наша цель - начать строительство 244 000 зданий и 75 000 домов сельского типа в ближайшие два месяца", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что строительство 22 тысяч из них уже началось.

По его словам, в пострадавших от землетрясения районах планируется 488 тысяч новых домов.

Президент также сообщил, что в течение двух месяцев в затронутом стихийным бедствием регионе будет установлено 100 тысяч домов контейнерного типа.