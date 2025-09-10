Чистая энергия угля – ответ на вызовы времени
Николай Радостовец, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)
Горняки и металлурги страны позитивно восприняли Послание Президента страны «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в котором Глава государства Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил: «С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны».