Чистая энергия угля – ответ на вызовы времени

За строкой Послания
4
Николай Радостовец, исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП)

Горняки и металлурги страны позитивно восприняли Послание Президента страны «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», в котором Глава государства Касым-Жомарт Токаев справедливо отметил: «С учетом огромных запасов качественного угля в Казахстане особое внимание следует уделить развитию угольной энергетики с применением передовой технологии, гарантирующей ее чистоту. Наши природные преимущества надо умело использовать на благо развития страны».

Эта инициатива Президента дает возможность строить элект­ростанции на угле, отвечающие современным экологическим требованиям, с минимальными выбросами. Угольная генерация сможет конкурировать с атомной и возобновляемой энергетикой. Такие станции возводятся значительно быстрее, чем атомные, они позволят компенсировать дефицит электроэнергии. Это значит, что уголь, возможно, предварительно очищенный и обогащенный, будет востребован как топливо и в будущем, что дает надежду и уверенность в завтрашнем дне десяткам тысяч работников крупной отрасли.

Министерство промышленности и строительства РК, поддерживая угольную отрасль, подписало с АГМП Резолюцию VI Форума угольной промышленности. Документ предусматривает реализацию Дорожной карты развития углехимической отрасли. В нем прописаны меры по снижению налоговой нагрузки, обеспечению инфраструктуры, подготовке инженерно-технических кадров, а также по дополнительной поддержке инвестпроектов.

Надо сказать, сегодня в углехимии уже есть конкретные результаты. На базе АО «Шубарколь комир» построено производство спецкокса, выпускается продукция углехимии: активированный уголь, жидкие гуминовые удобрения, каменноугольная смола и масло. На подходе крупные проекты с участием иностранных инвесторов, в том числе китайских. Пока эти планы находятся на стадии проектных и пилотных разработок, но именно они должны стать базой для массового производства.

Как отметил Глава государства в Послании, «надежной опорой индустриального каркаса Казахстана­ традиционно служит горно-металлургический комплекс, его доля в экономике страны составляет восемь процентов. Отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов». Мы полностью поддерживаем посыл на развитие углехимической промышленности, имеющей огромные перс­пективы для диверсификации отечественной экономики.

Мы приветствуем и заявление Президента о том, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий. «Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Одна из ключевых задач – повышение авторитета­ специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда».

Для представителей горнодобывающей горно-металлургической промышленности это принципиально важно. Мы убеждены, что необходимо расширять подготовку инженеров и рабочих кадров среднего звена, внедрять систему дуального обучения, предоставлять образовательные гранты и стимулирующие меры для выпускников технических колледжей. Важно рассмотреть возможность создания государственных программ по подготовке и переподготовке специалистов в области углехимии и коксохимии, а также обеспечить их закрепление на производстве.

Наряду с кадровым потенциа­лом необходимо формировать и научную базу. Углехимия в Казах­стане только набирает обороты, поэтому крайне важно активизировать исследования в части изучения свойств угля и продуктов его переработки, создавая современную научно-технологическую основу для дальнейшего развития.

Мы уверены в том, что углехимия станет одним из ключевых направлений модернизации угольной отрасли. Это стратегический шанс превратить ее из сырьевой в инновационную и экспортоориентированную индустрию.

#послание #Послание Президента

Популярное

Все
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
А лаборатория-то зеленая!
Там, где готовят востребованных специалистов
Реабилитационный центр открылся в Сауране
Ждут сельчане новоселья
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Запущено производство автоаксессуаров
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Прочти 15 книг – получи миллион
На крыльях духа
Обнять родителей спустя четверть века
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
Фальшивый конструктор
Приглядывают за временем
Признание в любви
Распоряжение Главы государства о назначении
Карта казахской силы
Здоровье становится приоритетом
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Учение с увлечением
Мост обрушился после ремонта
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
В Кызылординской области началась уборка риса
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
На пути к е-экономике будущего
Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в Пекине
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Партия зелёных BAYTAQ провела пресс-конференцию по Посланию…
Шанс построить новый мир
Поэтапная и всесторонняя модернизация
Энергетический переход – не самоцель, а инструмент

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]