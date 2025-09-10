Эта инициатива Президента дает возможность строить элект­ростанции на угле, отвечающие современным экологическим требованиям, с минимальными выбросами. Угольная генерация сможет конкурировать с атомной и возобновляемой энергетикой. Такие станции возводятся значительно быстрее, чем атомные, они позволят компенсировать дефицит электроэнергии. Это значит, что уголь, возможно, предварительно очищенный и обогащенный, будет востребован как топливо и в будущем, что дает надежду и уверенность в завтрашнем дне десяткам тысяч работников крупной отрасли.

Министерство промышленности и строительства РК, поддерживая угольную отрасль, подписало с АГМП Резолюцию VI Форума угольной промышленности. Документ предусматривает реализацию Дорожной карты развития углехимической отрасли. В нем прописаны меры по снижению налоговой нагрузки, обеспечению инфраструктуры, подготовке инженерно-технических кадров, а также по дополнительной поддержке инвестпроектов.

Надо сказать, сегодня в углехимии уже есть конкретные результаты. На базе АО «Шубарколь комир» построено производство спецкокса, выпускается продукция углехимии: активированный уголь, жидкие гуминовые удобрения, каменноугольная смола и масло. На подходе крупные проекты с участием иностранных инвесторов, в том числе китайских. Пока эти планы находятся на стадии проектных и пилотных разработок, но именно они должны стать базой для массового производства.

Как отметил Глава государства в Послании, «надежной опорой индустриального каркаса Казахстана­ традиционно служит горно-металлургический комплекс, его доля в экономике страны составляет восемь процентов. Отрасль имеет большие резервы для роста, особенно в выпуске продукции высоких переделов». Мы полностью поддерживаем посыл на развитие углехимической промышленности, имеющей огромные перс­пективы для диверсификации отечественной экономики.

Мы приветствуем и заявление Президента о том, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий. «Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Одна из ключевых задач – повышение авторитета­ специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда».

Для представителей горнодобывающей горно-металлургической промышленности это принципиально важно. Мы убеждены, что необходимо расширять подготовку инженеров и рабочих кадров среднего звена, внедрять систему дуального обучения, предоставлять образовательные гранты и стимулирующие меры для выпускников технических колледжей. Важно рассмотреть возможность создания государственных программ по подготовке и переподготовке специалистов в области углехимии и коксохимии, а также обеспечить их закрепление на производстве.

Наряду с кадровым потенциа­лом необходимо формировать и научную базу. Углехимия в Казах­стане только набирает обороты, поэтому крайне важно активизировать исследования в части изучения свойств угля и продуктов его переработки, создавая современную научно-технологическую основу для дальнейшего развития.

Мы уверены в том, что углехимия станет одним из ключевых направлений модернизации угольной отрасли. Это стратегический шанс превратить ее из сырьевой в инновационную и экспортоориентированную индустрию.