Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АРРФР, по состоянию на 1 августа 2025 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 25 страховыми организациями, из которых 10 – по страхованию жизни.

Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам июля 2025 года увеличились на 3,5% до 3,6 трлн тенге (с начала 2025 года рост на 14,4%), в основном в результате роста доходов по страховой деятельности.

На 1 августа 2025 года в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 71,2% (2,5 трлн тенге), денежные средства и вклады в банках второго уровня – 7,6% (271 млрд тенге), страховая дебиторская задолженность – 4,8% (171 млрд тенге).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за июль 2025 года увеличились на 4,4% до 2,5 трлн тенге в результате роста обязательств перед акционерами по дивидендам (с начала 2025 года рост на 16,2%).

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за июль 2025 года увеличился на 1,3% или 13,2 млрд тенге до 1,0 трлн тенге в основном за счет роста чистой прибыли за отчетный период (с начала 2025 года рост на 10,3%).