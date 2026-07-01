Легпром поднимается в стрекоте швейных машин

По словам директора фаб­рики Исляма Дюсембина, пошивочное производство начиналось с осознания друзьями-единомышленниками того, что швейный сегмент казах­станского легпрома – большое пространство для возможнос­тей, которыми можно и нужно воспользоваться. Изучив рынок, организаторы бизнеса поняли, что пошив тех же спецовок за рубежом – это дорого, непрозрачно и не всегда качест­венно. Решили показать и доказать, что отечественному товаропроизводителю вполне по силам шить хорошую, востре­бованную рабочую одеж­ду и униформу.

Корпус швейной фабрики вырос на территории индустриального парка № 1 СЭЗ Астаны благодаря частным инвестициям. В качестве господдержки им были предоставлены налоговые преференции в рамках режима СЭЗ, которые продлятся до конца нынешнего года.

В какой точке своего производственного становления находится швейная фабрика? В настоящее время здесь отрабатывается первый тендерный заказ на пошив формы для структур Министерства по чрезвычайным ситуациям. Поэтому в рабочем цехе с 30 швейными машинками можно увидеть много тканей цвета хаки. В рамках заказа швеям предстоит пошить 10 тыс. комплектов форменной одежды для сотрудников МЧС.

Одновременно ведется работа по созданию собственных изделий: жилетов, рубашек, другой одежды. Но чем можно зацепить покупателя на уже давно сложившемся, пестром, необъятном рынке швейных изделий, где, кажется, есть все – любой фасон, цвет, размер?

По словам главного технолога Жанар Байтугановой, здесь ставка делается на качество тканей и пошива, а также новые, даже необычные решения по функ­циональности и практичности швейной продукции. К примеру, жилеты от Qazaqstan Apparel бывают трех-четырех типов, они могут складываться до небольших размеров и уже выполнять роль органайзеров.

Как считают технологи, даже в условиях серийного производства пространство для новых идей при моделировании изделий есть всегда. В целом на фабрике планируют выпус­кать одежду трех видов. Первый – это уставная форма для Минобороны, МЧС, других силовых структур. Второй – гражданская повседневная одежда. Третий – униформа для производственного персонала. Правда, в отношении тканей и фурнитуры расклад пока что не в пользу отечественного рынка: и то и другое приходится закупать в Китае, Узбекистане, Кыргызстане.

– При нынешней укомплектованности оборудованием и рабочими ресурсами мы в состоянии ежемесячно производить в среднем примерно тысячу швейных изделий, – рассказал генеральный директор предприятия. – В год выходит около 12 тысяч. Однако при дальнейшем благополучном развитии бизнес-плана пос­ледняя цифра может возрасти до 24–25 тысяч.

Коллектив швейной фабрики можно назвать молодым, формирующимся, и набор швей еще открыт. Правда, быть принятым сюда может не всякий, умеющий обращаться со швейной машинкой. Как объяснили на предприя­тии, нужны профессионалы, имеющие опыт работы в условиях поточного пошива. Найти таких непросто. Весь персонал фабрики насчитывает около 50 человек. В среднесрочной перспективе фабрика намерена расшириться до 70 рабочих мест.

Как признался Ислям Дюсембин, сейчас очень сложно обеспечить швейное производство хорошими специалистами.

– К сожалению, Астана, где мы находимся, также не располагает такими кадровыми ресурсами. Но наша команда их постоянно ищет. Поэтому люди к нам приезжают вахтовым методом из регионов, в том числе северных, где закрылись крупные швейные предприятия,– рассказывает он.

Кадровый фактор имеет важнейшее значение. И, по мнению директора Qazaqstan Apparel, те специалисты, которые сегодня работают на фабрике, – это подлинные профи швейной индуст­рии, мастера высокого класса. С этой командой, по словам Исляма Дюсембина, можно ставить высокие задачи и добиваться их осуществления.