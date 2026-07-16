Качество, признанное в СНГ

Компания «НПО Дефектоскопия», специализирующаяся на экс­пертизе в сфере промышленной безопасности, стала лау­реатом премии СНГ, а производитель шаровых кранов ТОО «Бёмер Арматура» – ее дипломантом.

Разница между этими званиями невелика. Главное – высокая оценка, которую международные эксперты дали казахстанским субъектам бизнеса.

– Успех наших предприятий на уровне СНГ подтверждает высокий потенциал регионального бизнеса, – отметил директор палаты предпринимателей Карагандинской области Ернар Кульпеисов. – Мы видим, что он способен конкурировать на меж­дународной арене и соответствовать самым высоким стандартам качества. Если говорить об обладателях премии СНГ, то в Карагандинском регионе они – признанные авторитеты в своих отраслях. К примеру, завод компании «Бёмер Арматура» известен тем, что поставлял свою продукцию для строительства магистрального газопровода «Сарыарка», протянувшегося от Кызылорды до Астаны. Для этого стратегического объекта предприятие в сжатые сроки изготовило 78 шаровых кранов большого диаметра. Они исправно, без нареканий эксплуатируются уже на протяжении шести лет.

Надо сказать, что завод «Бёмер Арматура» – совместное казах­станско-германское предприятие. Оно начало действовать 12 лет назад на территории специальной экономической зоны «Сарыарка». Предприятие способно выпускать ежегодно до 10 тыс. шаровых кранов для сферы теплоснабжения, газовой и нефтяной отраслей.

Здесь налажена сборка запорной арматуры из деталей, которые по чертежам изготавливают поставщики. В технологическом процессе используется только кованая сталь, поскольку она пластичнее, прочнее и устойчивее к экстремальным нагрузкам, чем литая. В качестве сырья используется импортный металл. Что касается такого показателя, как местное содержание, то в продукции завода оно составляет около 50%.

Говоря о втором обладателе премии СНГ – компании «НПО Дефектоскопия», нужно отметить, что она работает с заводом в одной отрасли. Ее специа­листы проводят экспертизу нефте- и газопроводов, а также трубопроводов на химических, металлургических и энергетических предприятиях. При этом применяются как классические, так и инновационные методы неразрушающего контроля, в числе которых дифракционно-временной, акустико-эмиссионный и ультразвуковой с использованием фазированной решетки.

«НПО Дефектоскопия» на рынке экспертных услуг уже 17 лет. Компания имеет не только казахстанские сертификаты, но и аккредитацию Американской ассоциации по аккредитации лабораторий (AALA), благодаря чему сотрудничает с «Тенгизшевр­ойлом» и другими крупными компаниями. Кроме того, лауреат премии СНГ внедряет новейшие разработки и взаимодействует с казахстанскими учеными.

– Сейчас мы со специалис­тами Назарбаев Университета работаем над несколькими проектами, – рассказал корреспонденту «Казахстанской правды» соучредитель компании «НПО Дефектоскопия» Адиль Упабеков. – Не могу разглашать подробности, однако скажу, что один проект касается создания программы с использованием искусственного интеллекта. Она на основе больших данных будет анализировать информацию, собранную в результате диагностики многокилометровых трубопроводов. Другой проект связан с созданием нового прибора для проведения неразрушающего контроля промышленных объектов.

Стоит отметить, что лауреатами и дип­ломантами премии СНГ стали 25 предприятий, пять из которых – казахстанские.

Кроме карагандинцев лучшими были признаны: Уральская торгово-промышленная компания, выпускающая полиэтиленовые трубы; поставщик газового и нефтяного оборудования из Уральска «БатысМунайГазЖабдыктары», а также павлодарский производитель колбасных изделий «Рубиком».