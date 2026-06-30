Ферма, выросшая из мечты

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Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Когда-то Жулдыз Кожаханова работала детским врачом, специализировалась на аллергических заболеваниях, позже – строила карьеру в международных компаниях, получила степень МВА и дошла до позиции директора по маркетингу. Сегодня она владелец фермерского хозяйства, выпускающего продукцию из козьего молока под брендом Doctor Galamilk.

фото из личного архива Жулдыз Кожахановой

Мое знакомство с деятельностью этого, по сути, оздоровительного хозяйства началось с его страницы в социальных сетях, где был открыто показан весь процесс работы, а именно – как живут козы, чем их кормят, как получают молоко и производят продукцию. Разумеется, такая прозрачность вызывает большое доверие у покупателей.

Как рассказала Жулдыз при встрече, история фермы началась в 2018 году, когда семья купила участок рядом с Алматы и начала строительство. Через год завезли коз зааненской породы и запустили мини-цех по производству молочной продукции. Выбор пал именно на козье молоко не случайно. Проработав много лет детским аллергологом, она знала, насколько этот продукт важен для детей с подобным диагнозом.

– Я знала, насколько сложно бывает родителям подобрать безопасное питание для таких детей. Козье молоко отличается высокой жирностью и хорошим содержанием белка. Благодаря своей мелкодисперсной структуре оно легче усваивается, быстрее переваривается. Кроме того, этот продукт обладает противовоспалительными свойствами, – подчеркнула предпринимательница с дипломом педиатра.

Продукцию под маркой Doctor Galamilk можно найти как на полках торговых центров, так и на онлайн-маркетплейсах: свежесть ее гарантирована – 150 содержащихся на ферме коз доят ежедневно дважды в день.

Сейчас одна коза дает около двух литров молока в день, задача – увеличить надои до трех-четырех, а в перспективе – и шести литров. Рацион животных максимально продуман. Коз кормят люцерной, клевером, овсом и пророщенной пшеницей, ведь именно питание напрямую влияет на качество молока.

Разработкой ассортимента, выпускаемого на основе козьего молока, занимается технолог с большим опытом работы на крупных молочных производствах. Благодаря ее усилиям получено четыре патента на фирменную продукцию.

Отвечая на вопрос о том, как она решилась поменять статус директора по маркетингу на фермерские будни, Жулдыз говорит, что мечта заняться фермерством появилась еще тогда, когда начали подрастать дети.

– Во-первых, я мама троих детей. Хорошо помню начало «нулевых», когда росла старшая дочь. Проверяя овощи и фрукты дозиметром или нитрат-тестером, мы то и дело убеждались в их не очень высокой экологической чистоте, особенно по содержанию нитратов, поэтому всегда хотелось более чистой и полезной пищи. Недаром еще Гиппократ говорил: «Человек есть то, что он ест». Сегодня широко и успешно развивается интегративная, профилактическая медицина, то есть целостный подход к организму. Как врач, вижу, что наша аптечка уменьшилась в разы благодаря тому, что изменился рацион питания. Ведь иммунитет ребенка формируется именно в кишечнике, – говорит Жулдыз. – И еще, мне не хотелось становиться очередным человеком из сферы «купи-продай». Стремилась делать что-то действительно полезное, вносить вклад в здоровье подрастающего поколения. Мы понимали, что нашим детям нужны отечественные, натуральные, полезные продукты. Наверное, одна из наших главных миссий – вырастить поколение здоровых и энергичных людей, способных реализовывать свой потенциал.

Предпринимательница много путешествует и в любой стране обязательно посещает продуктовые магазины, изучает ассортимент. Она все больше убеждается, что отечественные продукты из козьего молока действительно не имеют аналогов.

Так, в йогуртах, твороге и сырах марки Doctor Galamilk стопроцентно натуральные ингредиенты, исходное сырье для которых также выращивается на участке, закрепленном за фермой. Во-вторых, каждый продукт обогащается четырнадцатью штаммами пробиотических культур.

К примеру, в авторском десерте Vent Gala Cake вместо классического бисквита используются жент и тары из Актобе, а также нежный творожный крем из козьего молока. В результате получается десерт с высоким содержанием белка и без сахара. После такой еды человек не чувствует тяжести, у него нет резких скачков инсулина, его не клонит ко сну, наоборот, появляются энергия и чувство насыщения.

– Я мечтаю о том, чтобы именно такой пищей питались наши дети в детских садах и школах. Мне хочется, чтобы было меньше детского ожирения и диа­бета, гипертонии: болезней, которые можно предупредить, – говорит моя собеседница.

Знакомясь с ежедневной работой фермы, понимаешь, насколько ответственным и хлопотным бизнесом является создание конечного продукта. По словам Жулдыз, к ней часто обращаются предприниматели, желающие пойти по ее стопам. Первым делом она предупреж­дает их о том, что козья ферма – это не только бизнес-проект, но и образ жизни, требующий серьезного терпения. Ведь даже для того, чтобы вырастить одного козленка, надо минимум полтора года. А для получения минимальной прибыли придется трудиться около пяти лет. Надо настроиться на то, что это будет бизнес 365 дней в году, с огромной ежедневной ответственностью.

– Мы дважды в год сдаем кровь коз на анализ, регулярно вакцинируем поголовье. Проверяем не только животных, но и само молоко в нашей лаборатории на стерильность, бруцеллез, соматические клетки, ежедневно контролируются его качество и белково-жировой состав. У нас нет выходных и праздников. Конечно, мы оплачиваем праздничные смены, но далеко не все готовы к такому ритму жизни. Хотя радует, что в последние годы на ферму все чаще приходят работать местные жители. Люди начинают понимать ценность труда, – делится своими наблюдениями предпринимательница.

Вместе с тем она отмечает, что без поддержки государства было бы сложно встать на ноги. В частности, фонд развития предпринимательства «Даму» существенно помогает крестьянским хозяйствам по программе субсидирования процентной ставки по кредитам.

– Первые годы у нас были хорошие льготные условия по налогам, и сейчас государство старается поддерживать фермеров. Потому что расходы здесь немалые: корма, зарплата, оборудование, упаковка продукции, постоянная модернизация фермы. Это не тот бизнес, где можно быстро получить дивиденды. Здесь нужно вкладывать не только ресурсы, но и душу. И все же самое ценное – это моральное удовлетворение. Конечно, были периоды сомнений. Особенно когда ты вкладываешь крупные суммы и долго не видишь отдачи... Но потом звонит отец ребенка и говорит: «Я весь город объездил, ищу ваш биойогурт». И в этот момент понимаешь: твоя работа действительно кому-то нужна. Именно это дает силы продолжать. Это стало частью нашей жизни, – говорит Жулдыз.

#малый бизнес #Doctor Galamilk #Жулдыз Кожаханова #козье молоко

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