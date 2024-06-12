Чистоте в городах мешает мусор в головах

К сожалению, нередко приходится видеть ситуации, когда прямо на глазах матерей их малыши, развернув мороженое или конфету, бросают мусор на тротуар. И для родителей, судя по всему, это норма, потому что в адрес детей не поступает ни одного замечания. А когда кто-то пытается указать им на их поведение, мамаши агрессивно отвечают потенциальному «обидчику», используя принцип «лучшая защита – это нападение».

Всем известны случаи, когда жители мусорят во дворах и подъездах, в которых живут. Почему-то у многих наших граждан сложилось потребительское отношение к чужому труду, они считают, что кто-то должен за них делать определенную работу, и уверены, что, если сорят, за них обязаны убирать, ведь «для этого есть специальные службы».

В разговоре со мной местный дворник из КСК с большим сожалением отметил, что у некоторых людей абсолютно нет уважения к их труду. Он констатировал, что стоит только навести порядок во дворе жилого дома, как ближе к вечеру того же дня все возвращается на круги своя. Иногда складывается впечатление, что это делается специально, чтобы дворнику было чем заняться, ведь «за его работу платят». Неужели плохо, когда вокруг чисто и убрано? Глаз радуется, когда видишь порядок. Но, видимо, далеко не у всех.

Несомненно, хуже всего ведут себя дети и молодежь, которых, вероятно, не учили, что чисто не там, где убираются, а там, где не сорят. Они, скорее всего, сами ни разу веник в руках не держали. По крайней мере, такое ощущение складывается, когда некоторые родители выражают недовольство и прямой отказ от летнего трудового лагеря, где ребята учатся ухаживать за территорией школы, нести за нее ответственность. Что в этом плохого – непонятно. Такая практика существовала и ранее. И, надо сказать, прекрас­но действовала, приучая детей не только к работе, но и заботе, самостоятельности, воспитывая культуру поведения в общественных местах и уважительное отношение к чужому труду.

Увы, в «деле» загрязнения городских улиц и окружающей среды нередко к детям и молодежи присоединяются взрослые, любящие «отдыхать» во дворах многоэтажек в ночное время, оставляя после себя кучу пустых бутылок, оберт­ки, пакеты, окурки...

Основные причины проблемы – отсутствие экологической культуры и ответственного отношения к окружающему миру. Если родители привыкли оставлять мусор где попало, то же самое будут делать и их дети. К сожалению, люди не привыкли думать о том, что своим поведением наносят ущерб природе, а также создают благоприятную среду для размножения бактерий, грызунов и насекомых – переносчиков инфекций, которые несут потенциальную угрозу здоровью человека. А мусор, попадающий в водоемы, становится угрозой для флоры и фауны.

Трудовому воспитанию много лет не уделялось должного внимания. И сегодня мы имеем то, что имеем. И, как представляется, одними субботниками людей не перевоспитаешь. Картина будет повторяться. В экологических акциях будут участвовать в основном одни и те же лица, а те, кто не держал в руках веник, так никогда его и не возьмут.