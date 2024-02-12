Чистый воздух для городов и сел

Свежий выпуск
0
Ербол Куанов, руководитель департамента экологии Актюбинской области

Последовательно бороться с загрязнением городов потребовал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства.

фото из архива "КП"

В частности, Президент подчеркнул: «Акимы… должны заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением. Нужно строить, прежде всего, в крупных городах заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением».

Это наша повседневная забота, вопрос не сходит с повестки дня. Решать ее помогает и неравнодушная общественность, особенно волонтеры.

Как известно, Актюбинская область является индустриально развитой, что оказывает определенное воздействие на окружающую среду. Наряду с экономическим развитием региона возрастает нагрузка его на экосистему.

Источниками загрязнения являются металлургические, химические и коммунальные предприятия. Всего в области зарегистрировано 93 предприятия первой категории, в их числе неф­тегазовые, горнодобывающие, сельскохозяйственные.

Ранее департамент экологии в соответствии с поручением Администрации Президента РК актуализировал региональную Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем на 2024–2026 годы. Обновленный вариант утвержден МЭПР РК и акиматом области. Он включает в себя 44 мероприятия, 17 из которых требуют финансирования за счет средств местного бюджета.

В 2023 году в виде платы за негативное воздействие на окружаю­щую среду в местный бюджет посту­пило 9 млрд тенге при плане 8,7 млрд тенге.

Одной из основных экологичес­ких проблем региона является загрязнение атмосферного воздуха и реки Илек шестивалентным хромом и бором, а также наличие опасных отходов, расположенных на территории бывшего завода им. Кирова. Следует отметить, что в соответствии с Экологическим кодексом РК операторы первой категории обязаны устанавливать автоматизированную систему мониторинга эмиссии в окружающую среду на основных стационарных источниках загрязнения.

Мониторинг выявил восемь таковых предприятий. В «дорожной карте» обозначен ряд крупных предприятий, которые обязаны принимать необходимые меры за счет собственных средств. Первым в списке – Актюбинский завод ферросплавов ТНК «Казхром». В настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы по модернизации газоочистных соо­ружений цехов № 1, 2 со степенью очистки не менее 99% в соответствии с международными стандартами; к 2025 году должна завершиться полная утилизация ферросплавного газа плавильного цеха № 4 путем строительства станции утилизации. Ежегодно будет высаживаться не менее 100 тыс. саженцев для озеленения санитарно-защитной зоны.

Кроме того, на 2024 год запланирована установка автоматизированных станций мониторинга состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны промышленных предприя­тий и на территории населенных пунктов или на источниках выбросов предприятий первой категории, интегрированных с системой РГП «Казгидромет» по приграничным предприятиям.

Предстоит модернизация печного технического оборудования цеха № 4 Актюбинского завода хромовых соединений с заменой электрического и рукавных фильт­ров. Уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ намерено ТОО «Стройдеталь» путем установки рукавных фильтров в печи обжига глины.

Также мероприятия по Актобе включают в себя обработку ила на канализационно-очистных сооружениях с применением микробиологических препаратов, снижение выбросов в окружающую среду с учетом фактической максимальной нагрузки оборудования действующих объектов первой и второй категорий, реконструкцию КНС № 11 с установкой специальной системы сжигания-вентиляции канализационных газов с целью исключения неприятного запаха в атмосферном воздухе... В 2023 году на данные работы было выделено 478 млн тенге.

Проект модернизации канализационных очистных сооружений областного центра планируется осуществить за счет займа ЕБРР с субсидированием погашения займов из республиканского бюджета, для чего подписан Меморандум о взаимопонимании между акиматом области и представительством ЕБРР.

В области имеются 11 полигонов по размещению твердых бытовых отходов, пять из которых являются коммунальными и расположены в городах Актобе, Алга, Шалкар, Хромтау и поселке Кенкияк. Кроме того, в соответствии с «дорожной картой» Актюбинской области по комплекс­ному решению экологических проб­лем на 2024–2026 годы в этот период планируется строительство в Актобе объекта для размещения сети сортировки твердых бытовых отходов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств местного бюджета.

Создание зеленого пояса вокруг Актобе и районных центров облас­ти – мероприятие ежегодное. В соответствии с поручением Главы государства вся проводимая работа будет активизирована.

#Правительство #экология #загрязнение #расширенное заседание

Популярное

Все
Бронзовую медаль на Кубке мира по парабиатлону завоевал Ербол Хамитов из Петропавловска
Второй год подряд жители Северо-Казахстанской области наблюдают нашествие косуль
На новой ледовой площадке
Из настоящего – в будущее
Фокус – на чувства
IT-курсы для девушек
На востоке страны перепады погоды вызвали множество дорожных неприятностей
Борьба с лудоманией
В рамках партнерства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Распоряжение Главы государства
Искусственный интеллект глазами юристов
Назначен заместитель управделами президента
Правительство уходит в отставку - указ
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Глава государства направил королю Великобритании телеграмму
«Шепоты да взвизги, песни да смешки…»
Сельский Айболит
Депутат считает, что причиной мужской агрессии часто служит «длинный язык» женщин
Наурыз как событие нового формата
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
В Карагандинский зоопарк переехали камерунские козы и южно-американские альпаки
Игра, удивившая мир
Канат Шарлапаев остается в правительстве
Казахстанские ученые разрабатывают препарат против рака
Наш герой – Алдар Косе
В Семее горит торговый центр
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Бухгалтер больницы украла 90 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников

Читайте также

В рамках партнерства
IT-курсы для девушек
Из настоящего – в будущее
Берегись, автомобиль

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]