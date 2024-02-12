Чистый воздух для городов и сел

В частности, Президент подчеркнул: «Акимы… должны заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением. Нужно строить, прежде всего, в крупных городах заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением».

Это наша повседневная забота, вопрос не сходит с повестки дня. Решать ее помогает и неравнодушная общественность, особенно волонтеры.

Как известно, Актюбинская область является индустриально развитой, что оказывает определенное воздействие на окружающую среду. Наряду с экономическим развитием региона возрастает нагрузка его на экосистему.

Источниками загрязнения являются металлургические, химические и коммунальные предприятия. Всего в области зарегистрировано 93 предприятия первой категории, в их числе неф­тегазовые, горнодобывающие, сельскохозяйственные.

Ранее департамент экологии в соответствии с поручением Администрации Президента РК актуализировал региональную Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем на 2024–2026 годы. Обновленный вариант утвержден МЭПР РК и акиматом области. Он включает в себя 44 мероприятия, 17 из которых требуют финансирования за счет средств местного бюджета.

В 2023 году в виде платы за негативное воздействие на окружаю­щую среду в местный бюджет посту­пило 9 млрд тенге при плане 8,7 млрд тенге.

Одной из основных экологичес­ких проблем региона является загрязнение атмосферного воздуха и реки Илек шестивалентным хромом и бором, а также наличие опасных отходов, расположенных на территории бывшего завода им. Кирова. Следует отметить, что в соответствии с Экологическим кодексом РК операторы первой категории обязаны устанавливать автоматизированную систему мониторинга эмиссии в окружающую среду на основных стационарных источниках загрязнения.

Мониторинг выявил восемь таковых предприятий. В «дорожной карте» обозначен ряд крупных предприятий, которые обязаны принимать необходимые меры за счет собственных средств. Первым в списке – Актюбинский завод ферросплавов ТНК «Казхром». В настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы по модернизации газоочистных соо­ружений цехов № 1, 2 со степенью очистки не менее 99% в соответствии с международными стандартами; к 2025 году должна завершиться полная утилизация ферросплавного газа плавильного цеха № 4 путем строительства станции утилизации. Ежегодно будет высаживаться не менее 100 тыс. саженцев для озеленения санитарно-защитной зоны.

Кроме того, на 2024 год запланирована установка автоматизированных станций мониторинга состояния атмосферного воздуха в границах санитарно-защитной зоны промышленных предприя­тий и на территории населенных пунктов или на источниках выбросов предприятий первой категории, интегрированных с системой РГП «Казгидромет» по приграничным предприятиям.

Предстоит модернизация печного технического оборудования цеха № 4 Актюбинского завода хромовых соединений с заменой электрического и рукавных фильт­ров. Уменьшить объем выбросов загрязняющих веществ намерено ТОО «Стройдеталь» путем установки рукавных фильтров в печи обжига глины.

Также мероприятия по Актобе включают в себя обработку ила на канализационно-очистных сооружениях с применением микробиологических препаратов, снижение выбросов в окружающую среду с учетом фактической максимальной нагрузки оборудования действующих объектов первой и второй категорий, реконструкцию КНС № 11 с установкой специальной системы сжигания-вентиляции канализационных газов с целью исключения неприятного запаха в атмосферном воздухе... В 2023 году на данные работы было выделено 478 млн тенге.

Проект модернизации канализационных очистных сооружений областного центра планируется осуществить за счет займа ЕБРР с субсидированием погашения займов из республиканского бюджета, для чего подписан Меморандум о взаимопонимании между акиматом области и представительством ЕБРР.

В области имеются 11 полигонов по размещению твердых бытовых отходов, пять из которых являются коммунальными и расположены в городах Актобе, Алга, Шалкар, Хромтау и поселке Кенкияк. Кроме того, в соответствии с «дорожной картой» Актюбинской области по комплекс­ному решению экологических проб­лем на 2024–2026 годы в этот период планируется строительство в Актобе объекта для размещения сети сортировки твердых бытовых отходов и инженерно-коммуникационной инфраструктуры за счет средств местного бюджета.

Создание зеленого пояса вокруг Актобе и районных центров облас­ти – мероприятие ежегодное. В соответствии с поручением Главы государства вся проводимая работа будет активизирована.