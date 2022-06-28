Член преступной группы вымогал у предпринимателя деньги для взятки

Агентство Казахстана по противодействию коррупции задержало члена преступной группы, вымогавшего деньги у предпринимателя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Антикоррупционная служба провела спецоперацию по изобличению представителя криминальной группировки, который требовал от предпринимателя деньги, предназначавшиеся в качестве взятки руководству одного из субъектов квазигоссектора столицы за признание победителем в конкурсе о государственных закупках.

25 июня указанное лицо задержано с поличным при получении 15 миллионов тенге и с санкции следственного суда заключено под стражу», – рассказали в ведомстве.

По местам проживания и посещения задержанного обнаружены и изъяты незарегистрированное боевое огнестрельное оружие – пистолеты марки «ТТ» и «Smith&Wesson» – и патроны к ним, а также муляж самодельного взрывного устройства, кастет, ножи и другие виды холодного оружия.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.