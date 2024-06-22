Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги

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Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов за работу по 18 часов в день, передает Kazpravda.kz

Фото: shutterstock.com

Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию прислуги, сообщает Русская служба ВВС.

Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу.

Но они были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.

Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за работу по 18 часов в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, требуемой по швейцарскому законодательству.

Они также утверждали, что члены семьи, состояние которой оценивается примерно в 37 млрд фунтов стерлингов (почти 47 млрд долларов), редко разрешали им покидать дом в богатом районе Женевы Колоньи.

В ходе процесса прокуроры утверждали, что семья потратила больше на свою собаку, чем на прислугу.

Старшие члены семьи, которым за 70 лет, не присутствовали на судебных заседаниях, ссылаясь на плохое здоровье. Аджай и Намрата были там, но не явились в суд для вынесения приговора. Их адвокат заявил, что они намерены обжаловать это решение.

Прокурор Женевы призвал к их немедленному задержанию.

Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, международной группой компаний, имеющей интересы в сфере нефти, газа и банковских услуг. Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.

Это не уже первый случай, когда Женева, где сконцентрировано много богатых семей и офисов международных компаний, оказывается в центре внимания из-за плохого обращения со служащими.

В прошлом году четыре домработницы из Филиппин возбудили дело против одной из дипломатических миссий Женевы при Организации Объединенных Наций, утверждая, что им не платили зарплату в течение многих лет.

#суд #Великобритания #миллиардеры #прислуга

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