ЧМ-2026 по футболу: Казахстан начинает отборочный цикл с поражения

Футбол
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26 марта наша сборная сыграет против Лихтенштейна, передает Kazpravda.kz

Фото: Спорт Шрёдингера

Сборная Казахстана пропустила от экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Дэниэла Джеймса, защитника «Тоттенхэма» Бена Дэвиса и полузащитника немецкого «Ганновера» Рабби Матондо.

Наши футболисты ответили голом Асхата Тагыбергена.

«Два позитива: прервали серию без голов из семи официальных матчей, а 16-летний Дастан Сатпаев вышел на 74-й минуте и установил рекорд - самый юный игрок в истории сборной», - отмечает «Спорт Шредингера».

Во втором туре сборная Казахстана сыграет в ночь на 26 марта против Лихтенштейна, который стартовал с домашнего поражения от Северной Македонии (0:3). Еще в группе есть Бельгия, но она стартует в июне.

Матч с Уэльсом стал дебютом Али Алиева на посту главного тренера сборной.

#Казахстан #футбол #Уэльс #ЧМ-2026

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