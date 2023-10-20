Чрезвычайную ситуацию объявили на Бали из-за засухи на 14 дней

Экстремальные погодные условия на острове с июля по октябрь привели к тому, что 113 деревень пострадали от нехватки воды, а также стали причиной пожаров в 10 районах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

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Власти индонезийского острова Бали ввели чрезвычайную ситуацию на 14 дней в связи с засухой, сообщила газета The Straits Times.

"Мы решили установить статус готовности к чрезвычайным ситуациям на 14 дней вперед, начиная с сегодняшнего дня", - приводит издание слова исполняющего обязанности губернатора Бали Санга Маде Махендры.

Он также добавил, что экстремальные погодные условия на Бали с июля по октябрь привели к тому, что 113 деревень пострадали от нехватки воды, а также стали причиной пожаров в 10 районах, включая столицу провинции Денпасар.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что для тушения пожаров в стране будут задействованы армия и полиция.