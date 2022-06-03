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В мире , США , Китай
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт

Торговые трения между США и Китаем не прекращались, напротив, мы видим, что США увеличивают число ограничений, и эта тенденция будет углубляться. Дойдет ли ситуация до крайности и что будет, если Китай пойдет ва-банк и полностью распродаст гособлигации США на сумму более 1 триллиона долларов, рассказал агентству "Прайм" директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов, передает Kazpravda.kz.

Пока, по его мнению, это маловероятно.

"Гособлигации США играют несколько ролей и сбережения на черный день – лишь одна из них. Еще они полезны для привлечения прямых иностранных инвестиций как способ поддержать валютный рынок", – убежден Шибанов.

Именно доллар США является ключевой валютой контрактов и инвесторов мира. Поэтому в ближайшее время Китай, вероятно, будет оставаться в долларовых активах.

Даже полная распродажа гособлигаций США со стороны Китая, по его мнению, не вызовет коллапса. Дело в том, что совокупный долг Америки около 30 трлн долларов, а у Китая порядка 1 трлн облигаций, то есть примерно 3%. ФРС сможет выкупить эти облигации на баланс в случае необходимости, и ставки даже не слишком сильно поменяются, или останутся такими же.

"США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая. Торговые трения продолжаются уже долгие годы, поэтому новые детали только усложняют ситуацию, но не делают её полностью критической", – считает Шибанов.

Причину нынешнего нагнетания обстановки в отношениях между США и Китаем сложно назвать. Но, по мнению эксперта, одна из важных деталей – трения вокруг Тайваня. Если США продолжат провокационные шаги на этом направлении, Китай будет выражать более существенное недоумение такими решениями.

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