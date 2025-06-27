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Завершение сделки ожидается после получения разрешений регулирующих органов, включая согласования со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Клиенты ForteBank и Home Credit Bank будут обслуживаться на прежних условиях - все действующие договоры сохраняют силу, а обязательства банков будут исполняться в полном объеме.