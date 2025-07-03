Возможности ИИ усугубляют риски

Общество
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Марьяна Касимова

В Талдыкоргане прошел форум по противодействию интернет-мошенничеству и финансовым пирамидам «Финансовая безопасность, триггеры ХХІ века».

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Его целевой аудиторией стала молодежь. Участие в форуме приняли около 500 студентов. Организаторами мероприятия выступили региональная прокуратура, областные департаменты полиции, экономических расследований Агентства по финансовому мониторингу, университет Жетысу.

С приветственным словом к делегатам форума обратился руководитель департамента экономических расследований Еркин Тюмелиев. Он отметил, как важно выстраивать диалог с населением, рассказывать им о финансовой безопасности. По его словам, правовую безграмотность уже давно пора искоренить.

– Схемы финансовых пирамид адаптируются под нынешние условия, – сказал он. – Поэтому каждый человек должен иметь достаточно информации о том, как не попасть в западню и различать признаки незаконных финансовых организаций.

Солидарен с ним и заместитель акима области Жетысу Диас Есдаулетов. По его словам, развитие искусственного интеллекта – это, конечно, положительная тенденция нашего времени, но возможности ИИ усугуб­ляют риски, когда дело идет о кибермошенничестве или создании финансовой пирамиды. К примеру, с помощью ИИ сейчас легко подделать голос человека или создать какой-либо фиктивный документ.

Для СМИ и соцсетей, отметил он, разработаны и запущены ролики о том, какими уловками пользуются кибермошенники и создатели финансовых пирамид, как не стать жертвами таких преступников. Всего в этом году опубликовано свыше 500 тематических материалов.

Вниманию участников форума была представлена театральная мини-постановка. Актеры областного Казахского драматического театра им. Б. Римовой сыграли миниатюру о людях, попавших в сети злоу­мышленников. А для закрепления информации была устроена интер­активная игра-викторина с призами для победителей.

#мошенничество #Талдыкорган #форум #ИИ

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