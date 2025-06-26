По информации Казгидромета, на территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон который обусловит неустойчивый характер погоды, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие дни пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются сильные дожди с градом и шквалом.

На большей части РК резких колебаний в температурном фоне не ожидается, на западе, севере, востоке страны днем +18…+28°C, на юге, юго-востоке +28…+38°C.