Как интернет-мошенники обходят блокировки?

Закон и Порядок
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Недавно сотрудники карагандинского киберпола задержали преступную группу из семи человек, которая использовала SIM-боксы и SIM-карты казахстанских операторов, помогая мошенникам из России обманывать наших соотечественников. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания, а полицейские разбираются в технических аспектах их махинаций.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Надо сказать, что аферисты постоянно совершенствуют методы своей «работы». После того как сотовые операторы стали блокировать звонки с подменных номеров, они нашли способ обойти это ограничение. Мошенники отказались от GSM-связи в пользу мессенджеров, в частности, WhatsApp и стали использовать SIM-боксы – специальные устройства с большим количеством SIM-карт. Они позволяют «пре­вращать» звонки с иностранных номеров в местные. Ведь чаще всего аферисты действуют из-за рубежа, привлекая казах­станских посредников. Именно так действовала преступная группа, которую вычислили в Караганде.

– Казахтелеком и сотовые операторы не имеют технической возможности блокировать звонки в мессенджерах. Мошенники этим пользуются, – отмечает заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области Арман Кайракбаев. – Но операторы могут видеть аномальную активность в районе своих базовых станций. Они замечают, что в одном месте одновременно работает большое количество SIM-карт, и сообщают об этом нам. Мы выезжаем на место и проводим оперативно-розыскные мероприятия. Благодаря такой информации мы и выявили тех фигурантов, которые использовали SIM-боксы.

О существовании телефонных и интернет-мошенников знают все, но количество их жертв не снижается. По данным полиции, за пять месяцев 2025 года на их удочку попались 845 жителей Карагандинской области. Это на 17% больше, чем за тот же период 2024 года. Ущерб превысил 1,7 млрд тенге. Чаще всего доверчивые карагандинцы отдают свои кровные аферистам, которые представляются сотрудниками банков, просят предоплату за товары и обещают высокий доход от инвестиций. Последний способ обмана в Карагандинском регионе набирает обороты. Полицейские призывают граж­дан не поддаваться на уловки лже-брокеров, которые сулят сверхбыстрые барыши.

– Вы, скорее всего, видели в соцсетях рекламу инвестицион­ных платформ или сообщения о том, что якобы каждый казахстанец имеет право на дивиденды от государства. Это все уловки мошенников, – говорит подполковник полиции Арман Кайракбаев. – Такую рекламу мы блокируем с помощью системы «Кибернадзор». В этом году мы уже заблокировали более 600 противоправных интернет-ресурсов, но они вновь появляются как грибы после дождя. Будьте бдительны!

В киберполе не скрывают, что расследовать телефонные и интернет-мошенничества очень сложно, потому что злоумышленники чаще всего находятся за границей – в России, Украине, Грузии. Но при этом количество раскрытых преступлений растет. В нынешнем году карагандинским полицейским удалось задержать 27 подозревае­мых в мошенничестве, причем восемь из них обманули более 100 доверчивых граждан.

Полиция всеми возможными способами предупреждает нас с вами об интернет-мошенничествах: распространяет листовки, публикует видеоролики в СМИ и соцсетях, развешивает баннеры и проводит встречи в трудовых коллективах. Вместе с тем МВД делает акцент на изменении законодательства. В частности, скоро в Уголовном кодексе РК появятся две новые статьи, которые предусматривают ответственность за дроппинг, то есть передачу банковских счетов или карт третьим лицам, а именно аферистам, которые используют их для перевода украденных денег. Дропперу в зависимости от ущерба будет грозить арест, штраф до 629 тыс. тенге (до 160 МРП) или лишение свободы на срок до семи лет.

#интернет-мошенничество #блокировка #SIM-карты

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