Разговор с застройщиками получился эмоциональным: представители строительных компаний настаивали на том, что дома, мол, уже давно заселены, подключены к коммуникациям и имеют полный пакет документов. В свою очередь члены совета выразили обеспокоенность ситуацией, отметив, что в первую очередь в сложившейся ситуации могут пострадать простые горожане, которые вложили свои деньги в квартиры и уже в них живут. Для многих это единственное жилье, приобретенное в кредит.

В областном центре уже давно укоренилась порочная прак­тика, в соответствии с которой сначала предприимчивый застройщик возводит многоэтажку там, где хочет и как хочет, и только потом у него в руках неким волшебным образом оказываются все правоустанавливающие документы. Все изменилось после того, как Семей вновь обрел статус областного центра и в нем появилось управление государственного архитектурно-строительного контроля области Абай.

Еще тогда экс-аким области Нурлан Уранхаев на одной из встреч с журналистами констатировал, что в городе из 33 возводимых многоквартирных жилых домов только три имели хоть какие-то законные основания для строительства. У остальных же наличествовало столько нарушений, что их можно было снести, не дожидаясь судебных разбирательств.

Помнится, тогда застройщиков призвали привести все документы в надлежащий вид. Но, видимо, опять возобладала многолетняя привычка надеять­ся на авось. Дома продолжали строить без необходимых экс­пертиз, планов и планировочных решений, квартиры – оформлять в кредит. Итогом же стало постановление суда о сносе незаконно построенных жилых объектов.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела архитектуры и градострои­тельства Семея Станислав Горельников, до текущего года в областном центре построено 46 многоквартирных коммерчес­ких жилых домов, из которых 12 приняты в эксплуатацию в установленном порядке. По оставшимся 34 решение суда о незаконном строительстве вынесено в отношении 12. По одному дому подан иск об аннулировании акта приемки. Два строения были снесены еще на стадии строительства, а 14 домам ГАСК выдало предписания по различным статьям нарушения норм строительства...

– На сегодняшний день в домах, построенных с нарушениями норм закона, выявлено 547 дольщиков, что вызывает серьезную обеспокоенность со стороны госорганов. К сожалению, отдельные компании-заст­ройщики, пренебрегая требованиями законодательства, начинали привлекать средства дольщиков и заселять жильцов до завершения всех обязательных юридических процедур – в том числе без получения разрешения на строительство, актов ввода в эксплуатацию и без оформления соответствующих правоустанавливающих документов, что недопустимо. Часть строительных компаний, действующих вне правового поля, надеялась на последующую легализацию объек­тов путем административных либо судебных процедур, однако при наличии серьезных нарушений градостроительных, строительных и санитарных норм это сделать оказалось невозможно. При выявлении угрозы жизни и здоровью граждан уполномоченные органы просто обязаны, исполняя судебные решения, принять меры, вплоть до сноса незаконных объектов, – пояснил Станислав Горельников.

Исполняющий обязанности главного архитектора Семея уточнил, что все решения суда подлежат обязательному исполнению. Причем каждый случай рассматривается с учетом конкретных обстоятельств, в том числе – степени завершенности строительства, наличия проживающих граждан, угроз безопасности, возможности устранения нарушений.

По поручению акима регио­на Берика Уали создана специальная рабочая группа при акимате с участием правоохранительных и контролирующих органов. Ее задача – выработка правовых и справедливых решений в отношении застройщиков, а также защита интересов граждан. Решения о сносе будут исполняться строго в рамках закона с соблюдением всех процессуаль­ных норм.

Чтобы хоть как-то помочь людям, вложившим деньги в покупку квартиры, в Семее открыли Центр поддержки дольщиков, который оказывает правовую помощь пострадавшим гражданам. Здесь дольщики могут зарегистрировать свои договоры и представить подтверждающие документы. Это необходимо для индивидуаль­ного рассмотрения каждого случая в рамках действующего законодательства.

Как пояснили в управлении ГАСК по области Абай, ответственность за возникшую ситуацию в первую очередь лежит на недобросовестных застройщиках, допустивших нарушения. Госорганы принимают меры по защите прав граждан, оказавшихся в уязвимом положении, и работают над решениями, принятие которых сочетало бы законность и гуманность.

Был без статуса и пошел под снос

Пока дольщики обивают пороги в поисках защиты своих интересов, в Семее под нож бульдозера попал еще один старинный дом в самом цент­ре города.

Здание старинного постоя­лого двора на момент сноса официально не охранялось государством, документы о его включении в реестр памятников архитектуры местного значения только оформлялись… Благо в прошлом году в облас­ти при управлении культуры, развития языков и архивного дела был создан Центр по охране историко-культурного нас­ледия. Тогда у активистов из краеведчес­кого общества «Прииртышье» и граждан, неравнодушных к истории родного города, появилась надежда, что исторические здания останутся нетронутыми, но…

– Снесенный дореволюционный особняк не имел особого статуса и находился в числе старинных зданий, которые никак не могут внести в так называемый предварительный список. Уже создавался реестр, в который еще бывший аким области обещал все эти здания внести, но не успел это сделать, – сетует председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов.

По словам Станислава Горельникова, по закону при поступ­лении запроса от физических или юридических лиц Центр по охране историко-культурного наследия обязан провести проверку по базе данных, а также осуществить выездной осмотр в случае необходимости. Если объект не включен в реестр памятников, это подтверждается справкой. В случае наличия признаков историко-культурной ценности центр инициирует процедуру проведения историко-культурной экспертизы, на основании которой может быть принято решение о включении объекта в список памятников. Но, очевидно, бульдозер в Семее работает эффективнее Центра по охране…

Рассказывая об истории утраченного здания, Марат Сасанов сообщил, что бывший постоялый двор относился к строениям середины XIX века.

– Постоялый двор был очень большим, – рассказывает крае­вед, – и располагался возле рынка, где вовсю кипела жизнь. Здание отлично сохранилось, там были хозяева, которые за ним очень хорошо следили, и оно простояло бы еще долгое время… Но сейчас оно уже наполовину разрушено. Собственник перекрыл часть тротуара, соорудив забор из металлического шифера. Пешеходы вынуждены перемещаться по узенькому проходу или выходить на проезжую часть. Что собираются строить на не очень большом клочке земли и как новое строение впишется в архитектурный облик областного центра, никто не имеет ни малейшего представления.

Документы на строительные работы по соответствующему адресу в городской отдел архитектуры и градостроительства на данный момент не поступали, сообщил Станислав Горельников. При этом исполняющий обязанности главного архитектора пояснил, что в работе с историческими застройками нужен новый подход. По действующему же плану детальной планировки участок бывшего постоялого двора оказался отнесен к зоне многоэтажного жилого строительства. Как, на каком основании, зачем, неизвестно.

– Те люди, при которых проводилась корректировка данного ПДП, сейчас в акимате не работают. Почему этот участок попал именно под многоэтажное жилищное строительство, сейчас сказать уже никто не сможет, – заметил Станислав Горельников. – Известно только, что данный участок приобрело одно из ТОО. В прошлом году в октябре было изменено целевое назначение земельного участка. До этого он предназначался для индивидуального жилищного строительства. А с 8 октября прошлого года участок вдруг стал предназначаться… «для строительства и обслуживания многоэтажного жилого дома с паркингом и коммерческими помещениями».

Как на относительно небольшом клочке земли собственник впихнет (другого слова просто нет) многоэтажку с паркингом да еще и с коммерческими помещениями, непонятно.