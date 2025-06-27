55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года

Экология
108
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Работы по воспроизводству леса проводятся в рамках исполнения поручения Президента РК на 2021-2027 годы по посадке 2 млрд деревьев в гослесфонде РК. За этот период в плане Костанайской области предусмотрено высадить 113 млн сеянцев на площади 17 тыс. га

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние четыре года посажено 55 млн молодых растений, которые заняли территорию в 9 тыс. га, сообщает Kazpravda.kz

В текущем году во время весенней кампании в лесфонде региона появилось 14,5 млн сеянцев, а осенью будет высажено еще 4,7 млн, которые разместятся на площади 800 га.

Материал для воспроизводства лесов Костанайской области выращивается в десяти имеющихся в регионе питомниках, которые ежегодно выдают от 10 до 14 млн стандартных сеянцев сосны и березы. Однако, для полноценной работы, этого объема недостаточно. Поэтому сейчас ведется реконструкция двух базовых питомников Басаманского и Пригородного учреждений лесного хозяйств.

Модернизация включает в себя работы по расширению, техническому оснащению и установку системы полива. После реконструкции мощность этих двух питомников возрастет вдвое: здесь будут выращивать порядка 11 млн сеянцев вместо нынешних 5 млн штук.

 

#посадка деревьев #сеянцы #питомники

Популярное

Все
Fortebank покупает Home Credit Bank
Неугасимое пламя души
Как интернет-мошенники обходят блокировки?
Важно быть полезной
Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
Награды тем, кто всегда в центре событий
Казахстан заинтересовался покупкой 500 тысяч коз из Монголии
Таңба-тұмар – семейная реликвия казахов
Красные машины и каска из металла
На сцене «Астана Опера» – балет-феерия «Спящая красавица»
Растет достойная смена
Политическая воля и законодательные шаги
С новосельем поздравили героев Паралимпиады
Лето с пользой и удовольствием
Дети – наш приоритет
Возьмите меня в газету!
Так писали историю
Цифровизация и искусственный интеллект должны стать приоритетами для ЕАЭС
Верность любимому делу
Работа проделана большая – впереди новые задачи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Свыше полумиллиона алматинцев посетили ярмарки выходного дня с начала года
В Алматы вырос поток иностранных туристов
Эти стены хранят вековую историю
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Факты двойных оплат за штрафы выявили в Павлодарской области
Еще 145 офицеров выпустила Академия гражданской защиты МЧС РК
20 лет без паспорта прожила казахстанка
ИИ возвращает кошек домой
Способность противостоять коррупции должна стать нормой
Минторговли разъяснило введение минимального уровня цен на муку, яйца, масло
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы

Читайте также

Для сайгаков определена безопасная доля изъятия
Астана возглавила список самых экологически загрязнённых го…
Бектенов дал поручения по воспитанию экологической и духовн…
Свыше 2 млн мальков осетровых пород выпустили в Жайык

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]