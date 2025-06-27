Работы по воспроизводству леса проводятся в рамках исполнения поручения Президента РК на 2021-2027 годы по посадке 2 млрд деревьев в гослесфонде РК. За этот период в плане Костанайской области предусмотрено высадить 113 млн сеянцев на площади 17 тыс. га

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За последние четыре года посажено 55 млн молодых растений, которые заняли территорию в 9 тыс. га, сообщает Kazpravda.kz

В текущем году во время весенней кампании в лесфонде региона появилось 14,5 млн сеянцев, а осенью будет высажено еще 4,7 млн, которые разместятся на площади 800 га.

Материал для воспроизводства лесов Костанайской области выращивается в десяти имеющихся в регионе питомниках, которые ежегодно выдают от 10 до 14 млн стандартных сеянцев сосны и березы. Однако, для полноценной работы, этого объема недостаточно. Поэтому сейчас ведется реконструкция двух базовых питомников Басаманского и Пригородного учреждений лесного хозяйств.

Модернизация включает в себя работы по расширению, техническому оснащению и установку системы полива. После реконструкции мощность этих двух питомников возрастет вдвое: здесь будут выращивать порядка 11 млн сеянцев вместо нынешних 5 млн штук.