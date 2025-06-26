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Зрелость образовательной и социальной миссии

Этот факт стал стратегическим прорывом, подтверждающим устойчивое восхождение региональной казахстанской науки и образования к международным стандартам. Сегодня Shakarim University последовательно укрепляет свое присутствие в мировом образовательном пространстве, выстраивая долгосрочную стратегию роста.

– Shakarim University продемонстрировал высокие показатели по таким индикаторам, как доля иностранных преподавателей, соотношение количества преподавателей и студентов, репутация среди работодателей. Среди основных направлений дальнейшего роста – усиление научной публикационной активности, международные коллаборации и повышение узнаваемости в академическом мире, – отметил региональный директор QS Quacquarelli Symonds Сергей Христолюбов.

Накануне, 18 июня 2025 года, Shakarim University также впервые вошел в глобальный рейтинг THE Impact Rankings, публикуемый Times Higher Education и оценивающий вклад вузов в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Университет представлен сразу по 13 из 17 целей, что подтверждает его устойчивую приверженность экологическим, инклюзивным и социально значимым инициативам. Однако вернемся к событию, которое по праву стало ключевым для всей университетской системы северо-восточной части страны.

Контекст и масштаб события впечатляют. Сегодня QS World University Rankings воспринимается как глобальная шкала доверия и зрелости. Каждое включение в этот список – сигнал о системной состоятельности вуза, его способности быть полноправным участником глобального интеллектуального диалога.

Рейтинг 2026 года стал самым крупным в истории наблюдений: оценено более 8 467 университетов из 106 стран. В итоговую выборку вошло 1 501 учреж­дение. Из 20 казахстанских вузов три стали дебютантами. Shakarim University – один из них. Таким образом, вуз вошел в топ-18% лучших университетов мира, что является не только достижением, но и важным геополитическим сигналом: научно-образовательное лидерство Казах­стана сегодня все активнее формируется в регионах.

Что стоит за этим признанием? Отдельного внимания заслуживает кадро­вая политика вуза: доля молодых и иностранных преподавателей входит в число самых высоких в стране. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за квалифицированные кадры университету удалось, сохранив позиции, реализовать собственную стратегию роста. Так, за два года доля science-преподавателей и молодых исследователей выросла с 8% до 39% – это стало прямым результатом системного обновления научной и образовательной среды через поддержку молодых ученых, возвращение выпускников зарубежных вузов и создание внутри университета условий для устойчивого карьерного роста.

Органичная интеграция Shakarim University в повестку устойчивого развития получила отражение и в международных оценках QS. В университете последовательно реализуются экологические и социальные проекты – от программ с сельскими школами и озеленения территории до продвижения инклюзивного образования и инициа­тив, ориентированных на уязвимые группы населения. В современном контексте, где принципы ESG становятся нормой стратегического планирования, такая деятельность в Shakarim University подкреплена действиями, признанными международными экспертами как маркеры зрелости образовательной и социальной миссии.

За последние два года проведено масштабное обновление научной и инженерной инфраструктуры. Из консервации выведены и запущены в новом функционале учебно-производственная база и коворкинг-центр «ЖасStar». Модернизированы технические мощности Инжинирингового центра и Агротехнопарка, восстановлена и укомплектована Агробиолаборатория. Созданы лаборатории пищевой инженерии, геодезии и строительных материалов, расширены мощности Научного центра радиологических исследований.

Ключевым результатом трансформации стало подписание соглашения о создании Международной лаборатории по электрической автоматизации – совместного проекта Shakarim University и Xi’an Jiaotong University, вошедшего в перечень приоритетных соглашений Казахстана и Китая на форуме «Китай – Центральная Азия» в Астане. Лаборатория как часть международной исследовательской сети обеспечит доступ к оборудованию и технологиям на сумму более 5,3 млрд тенге без привлечения госбюджета, откроет возможности для студентов и молодых ученых работать в реальных инженерных проектах. Для региона это означает сотни новых рабочих мест, запуск малых инновационных производств, трансфер технологий и развитие логистических связей по коридору Семей – Бахты – Бакту. Таким образом, Shakarim University выступает как точка притяжения индустриальных и научных инициатив.

Академическое значение и международная видимость

Маркером устойчивости университета становится не только передача знаний, но и их самостоятельное производство. Это подтверждает блок «Наука и открытия» рейтинга QS, в который Shakarim University вошел благодаря росту научной активности: 700 публикаций и более 2 200 цитирований в базе Scopus.

Наиболее активные направления исследований охватывают естественные и социальные науки, управление, инженерию и гуманитарные дисциплины. Такая междисциплинарная структура подчеркивает зрелость и гибкость научной среды. Особенно примечателен рост позиций Shakarim University в области Arts & Humanities – категории, которая традиционно остается трудной для региональных и технических вузов.

Научные достижения Shakarim University подкреплены системной модернизацией, опирающейся на стратегические ориентиры государственной политики.

– Трансформацию университет начал с задач, поставленных Президентом Республики­ Казахстан Касым-Жомартом­ Токаевым на Форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале 2024 года. Речь шла об отборе в региональный кадровый резерв, и этот посыл мы восприняли как вызов и главный ориентир. Для нас он имел глубокий и многогранный смысл. На сегодняшний день Shakarim University завершил важный этап институциональных шагов. В 2024 году впервые за всю историю университета пять факультетов реструктурированы в исследовательские и высшие школы: пищевой инженерии; физических и химических наук; ветеринарии и сельского хозяйства; цифровых технологий и строительства; образования; бизнеса и коммуникаций; STEM-образования; спорта и естественных наук в соответствии с переходом к функциональной и проектной модели управления, – рассказывает ректор университета Думан Орынбеков.

Ключевые структуры Shakarim University возглавили молодые ученые нового поколения, обладающие международной подготовкой, научными степенями, активной исследовательской деятельностью. Они внесли в управление новые принципы горизонтальности, проектности, открытости к партнерству и ориентированность на результат.

– Кто они? Назовем лишь некоторых из них. Это Бакытжан Болкенов, science-professor; Ильяс Жумадилов, заведующий кафедрой геодезии и строительства; Асель Сарсембинова, выпускница международной программы «Болашақ», стипендиат Erasmus Mundus и Erasmus Tempus, первая в Казахстане постдокторант в области геотехники; Айгерим Буранбаева, стипендиат гранта «Жас Ғалым», которая вывела свою разработку по мониторингу фундаментов зданий с использованием волоконно-оптических датчиков на уровень, приближающийся к промышленному применению; Ерасыл Дулатбай, единственный в Казахста­не сертифицированный технический экс­перт китайской аккредитационной службы CNAS, проректор по интернационализации и инновациям; Алексей Кливенко, руководитель НЦ Радиоэкологических исследований, вместе со своей командой работающий над проектами по ускоренному выращиванию сосны совместно с ГЛПР «Семей орманы», что играет критически важную роль в восстановлении лесных массивов регио­на. Они, как и многие другие, сегодня формируют среду, в которой региональная наука приобретает вполне реальные очертания, – продолжает Думан Орынбеков. – Каждый из них прекрасно осознает, что пусть здесь меньше ресурсов, но больше мотиваций, лучше сохраняется сосредоточенность на идее, и та работа, которую они делают здесь, действительно имеет значение.

Shakarim University, войдя в глобальный рейтинг QS, стал примером того, как национальная политика по обновлению кадров на местах может быть реа­лизована на уровне университетской структуры, создавая реальные механизмы для карьерного роста молодежи, обновления управленческой культуры и усиления научного лидерства.

Методология QS учитывает не только объем научной продукции, но и ее влияние: применяется система нормализации, позволяющая точно оценивать вклад по предметным областям, учитывать международное соавторство и исключать статистические искажения. По всем этим параметрам Shakarim University продемонстрировал состоя­тельность и смог вписаться в международную высшую образовательную систему координат.

Важно подчеркнуть, что участие университета в международных рейтинговых системах не является эпизодическим или случайным – это результат последовательной работы.

В 2024 году Shakarim University был впервые оценен в рамках QS Stars Rating System, получив 5 Stars по направлениям «Образование», «Трудоустройство», «Управление», «Социальное воздействие» и наличию «Сильной образовательной программы» (в частности, по ОП «Химия-Биология»). Еще четыре направления – «Инфраструктура», «Многообразие, равенство и инклюзивность», «Академическое развитие» и «Интернационализация» получили по 4 Stars. Система QS Stars охватывает более 50 показателей в четырех группах, что подтверждает комплексное качество образовательной среды, высокий уровень трудоустройства выпускников, социальную и образовательную зрелость вуза. В 2024 году университет впервые был отражен в престижном QS Sustainability Rankings Центральной Азии, заняв первое место в направлении Environmental Research и Health & Wellbeing, третье и седьмое – по социальному и экологическому воздействию, 416-е – по управлению университетом.

Существенным достижением стал рост в QS Asia University Rankings: в 2025 году Shakarim University улучшил свои позиции на 100 строк и вошел в топ-501–520 лучших вузов Азии среди 984 университетов из 25 стран. Это особенно значимо на фоне расту­щей конкуренции: по сравнению с предыдущим годом число участников рейтинга увеличилось на 142 позиции. Отдельного внимания заслуживает участие Shakarim University в глобальном экологическом рейтинге UI GreenMetric World University Ranking, где за ним закрепилось 662-е место среди самых экологически устойчивых вузов мира.

В совокупности эти достижения демонстрируют зрелость университета как института, уверенно интегрирующегося в глобальное образовательное пространство при сохранении регионального смысла и идентичности.

Internationalization: глобальные индикаторы и институциональные решения

Shakarim University также включен в предварительный обзор нового индикатора QS – International Student Diversity, который оценивает долю иностранных студентов и географическую широту их происхождения. Это важный сигнал: университет рассматривается как участник глобального образовательного рынка, способный формировать мультикультурную академическую среду. Одновременно представлен в International Research Network – одном из сильнейших индикаторов QS, отражающем активность в международных научных коллаборациях. Для этого важны конкретные результаты: публикации в соавторстве, участие в консорциумах, совместные гранты. Присутствие Shakarim University в этом блоке подтверждает его включенность в глобальные исследовательские сети.

На сегодня университет имеет более 60 соглашений с вузами из 37 стран, охватывающих обмен студентами и преподавателями, научные исследования, программы двойных дипломов. Среди ключевых партнеров – Xi’an Jiaotong University, Northwest A&F University, Lanzhou University (КНР), Kyungdong University (Южная Корея), Tomsk Polytechnic University (РФ), Université de Technologie de Troyes (Франция), WSG University (Польша), где открыт зарубежный филиал вуза.

Программы двойных дипломов охва­тывают бакалавриат и магистратуру по направлениям IT, «инженерия», «менедж­мент», «гостиничное дело» и «физика». Они реализуются на английском языке и проходят международную аттестацию. Это создает платформу для признания казахстанских дипломов на мировом уровне.

Академическая мобильность растет стремительно: за три года количество студентов, выехавших на обучение за рубеж, увеличилось более чем в два раза. В три раза возросло и число иностранных преподавателей и исследователей, включая участников международных грантов и стипендиальных программ. Это стало возможным благодаря снятию административных барьеров, созданию карьерных условий и открытой модели международного взаимодействия.

Не менее значимы научные проекты. Университет участвует в программах Erasmus+ (KazDual), инициативах по возобновляемой энергетике, пищевым технологиям, гуманитарных мегапроектах по тюркским языкам. Партнерские проекты реализуются совместно с вузами США, Канады, Польши, Турции, Японии. Платформа вуза все четче обозначается на глобальной карте: в завершившемся учебном году прошел I Международный конгресс по коневодству с участием представителей Цент­ральной Азии, Китая и Европы. На инновационном форуме были презентованы новые образовательные и научные направления, открыты лаборатории технологического предпринимательства, проведены стратегические сессии с участием зарубежных партнеров.

Сегодня Shakarim University формирует собственную структурную модель международной включенности. Однако важно отметить, что его развитие, как и любого другого вуза, невозможно без последовательной государственной политики. Министерство науки и высшего образования в этом процессе задает ключевые приоритеты: его поддержка в вопросах интернационализации, академической трансформации и участия в глобальных рейтингах дает возможность двигаться вперед системно и уверенно. Именно такое конструктивное взаимодействие создает прочную основу для устойчивого развития.

Национальный контекст и значение для Казахстана

Университет стал одним из 20 казах­стан­ских вузов, включенных в глобальный рейтинг QS 2026. Особенно значим тот факт, что порог вхождения в рейтинг в этом году был существенно повышен. Теперь университеты из Азии обязаны доказать свою состоятельность в региональных рейтингах, прежде чем получить право на глобальное участие. Shakarim University не только прошел этот отбор, но и вышел в верхнюю половину национального рейтинга по ключевым метрикам: четвертое место по соотношению преподавателей к студентам, девятое – по разнообразию иностранных студентов, 10-е – по показателю международной исследовательской сети. Университет стабильно усиливает свои позиции в области интеллектуальной репутации, цитирования и кадровой устойчивости.

Однако еще важнее динамика. В успехе Shakarim University видится следствие последовательного роста и адаптации к международным стандартам. На фоне реформирования образовательных моделей и переосмысления университетской миссии во всем мире Казахстан формирует собственную стратегию развития. Президент Касым-Жомарт Токаев в своих программных заявлениях подчеркивает необходимость транс­формации регионов в точки роста человеческого капитала, технологий и ответственности. И в этом контексте Shakarim University – пример того, как эти стратегические ориентиры воплощаются в конкретных результатах.

2025-й в Shakarim University официально объявлен Годом молодых ученых, студентов, прорывных технологий и инноваций. И в унисон тому, что на полях саммита «Китай – Центральная Азия» Глава нашего государства объявил 2026-й Годом образования и научных исследований, университет подтверждает свою стратегическую линию: создавать среду, в которой молодежь становится ресурсом развития, а знания – инструментом изменений.

Запуск Международной лаборатории с Xi’an Jiaotong University, включение в глобальные рейтинги QS и THE, растущая вовлеченность студентов в прикладные исследования – во всем видится единая система, в которой Shakarim University формируется как университет будущего с опорой на молодежь, верой в идеи, ответственностью перед своей землей.

Совместные инициативы преподавателей, студентов, сотрудников и их семей становятся естественной частью университетской среды. Здесь закладываются прочные связи между поколения­ми, идеями, их реализацией. В таких повседневных действиях формируется сообщество, где вклад каждого очень важен. Это и есть основа устойчивого развития, когда университет становится пространством смысла, сотрудничества и движения вперед.