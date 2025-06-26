19 июня 2025 года Shakarim University официально включен в престижный глобальный рейтинг QS World University Rankings
Зрелость образовательной и социальной миссии
Этот факт стал стратегическим прорывом, подтверждающим устойчивое восхождение региональной казахстанской науки и образования к международным стандартам. Сегодня Shakarim University последовательно укрепляет свое присутствие в мировом образовательном пространстве, выстраивая долгосрочную стратегию роста.
– Shakarim University продемонстрировал высокие показатели по таким индикаторам, как доля иностранных преподавателей, соотношение количества преподавателей и студентов, репутация среди работодателей. Среди основных направлений дальнейшего роста – усиление научной публикационной активности, международные коллаборации и повышение узнаваемости в академическом мире, – отметил региональный директор QS Quacquarelli Symonds Сергей Христолюбов.
Накануне, 18 июня 2025 года, Shakarim University также впервые вошел в глобальный рейтинг THE Impact Rankings, публикуемый Times Higher Education и оценивающий вклад вузов в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР). Университет представлен сразу по 13 из 17 целей, что подтверждает его устойчивую приверженность экологическим, инклюзивным и социально значимым инициативам. Однако вернемся к событию, которое по праву стало ключевым для всей университетской системы северо-восточной части страны.
Контекст и масштаб события впечатляют. Сегодня QS World University Rankings воспринимается как глобальная шкала доверия и зрелости. Каждое включение в этот список – сигнал о системной состоятельности вуза, его способности быть полноправным участником глобального интеллектуального диалога.
Рейтинг 2026 года стал самым крупным в истории наблюдений: оценено более 8 467 университетов из 106 стран. В итоговую выборку вошло 1 501 учреждение. Из 20 казахстанских вузов три стали дебютантами. Shakarim University – один из них. Таким образом, вуз вошел в топ-18% лучших университетов мира, что является не только достижением, но и важным геополитическим сигналом: научно-образовательное лидерство Казахстана сегодня все активнее формируется в регионах.
Что стоит за этим признанием? Отдельного внимания заслуживает кадровая политика вуза: доля молодых и иностранных преподавателей входит в число самых высоких в стране. В условиях усиливающейся глобальной конкуренции за квалифицированные кадры университету удалось, сохранив позиции, реализовать собственную стратегию роста. Так, за два года доля science-преподавателей и молодых исследователей выросла с 8% до 39% – это стало прямым результатом системного обновления научной и образовательной среды через поддержку молодых ученых, возвращение выпускников зарубежных вузов и создание внутри университета условий для устойчивого карьерного роста.
Органичная интеграция Shakarim University в повестку устойчивого развития получила отражение и в международных оценках QS. В университете последовательно реализуются экологические и социальные проекты – от программ с сельскими школами и озеленения территории до продвижения инклюзивного образования и инициатив, ориентированных на уязвимые группы населения. В современном контексте, где принципы ESG становятся нормой стратегического планирования, такая деятельность в Shakarim University подкреплена действиями, признанными международными экспертами как маркеры зрелости образовательной и социальной миссии.
За последние два года проведено масштабное обновление научной и инженерной инфраструктуры. Из консервации выведены и запущены в новом функционале учебно-производственная база и коворкинг-центр «ЖасStar». Модернизированы технические мощности Инжинирингового центра и Агротехнопарка, восстановлена и укомплектована Агробиолаборатория. Созданы лаборатории пищевой инженерии, геодезии и строительных материалов, расширены мощности Научного центра радиологических исследований.
Ключевым результатом трансформации стало подписание соглашения о создании Международной лаборатории по электрической автоматизации – совместного проекта Shakarim University и Xi’an Jiaotong University, вошедшего в перечень приоритетных соглашений Казахстана и Китая на форуме «Китай – Центральная Азия» в Астане. Лаборатория как часть международной исследовательской сети обеспечит доступ к оборудованию и технологиям на сумму более 5,3 млрд тенге без привлечения госбюджета, откроет возможности для студентов и молодых ученых работать в реальных инженерных проектах. Для региона это означает сотни новых рабочих мест, запуск малых инновационных производств, трансфер технологий и развитие логистических связей по коридору Семей – Бахты – Бакту. Таким образом, Shakarim University выступает как точка притяжения индустриальных и научных инициатив.
Академическое значение и международная видимость
Маркером устойчивости университета становится не только передача знаний, но и их самостоятельное производство. Это подтверждает блок «Наука и открытия» рейтинга QS, в который Shakarim University вошел благодаря росту научной активности: 700 публикаций и более 2 200 цитирований в базе Scopus.
Наиболее активные направления исследований охватывают естественные и социальные науки, управление, инженерию и гуманитарные дисциплины. Такая междисциплинарная структура подчеркивает зрелость и гибкость научной среды. Особенно примечателен рост позиций Shakarim University в области Arts & Humanities – категории, которая традиционно остается трудной для региональных и технических вузов.
Научные достижения Shakarim University подкреплены системной модернизацией, опирающейся на стратегические ориентиры государственной политики.
– Трансформацию университет начал с задач, поставленных Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на Форуме Президентского молодежного кадрового резерва в феврале 2024 года. Речь шла об отборе в региональный кадровый резерв, и этот посыл мы восприняли как вызов и главный ориентир. Для нас он имел глубокий и многогранный смысл. На сегодняшний день Shakarim University завершил важный этап институциональных шагов. В 2024 году впервые за всю историю университета пять факультетов реструктурированы в исследовательские и высшие школы: пищевой инженерии; физических и химических наук; ветеринарии и сельского хозяйства; цифровых технологий и строительства; образования; бизнеса и коммуникаций; STEM-образования; спорта и естественных наук в соответствии с переходом к функциональной и проектной модели управления, – рассказывает ректор университета Думан Орынбеков.
Ключевые структуры Shakarim University возглавили молодые ученые нового поколения, обладающие международной подготовкой, научными степенями, активной исследовательской деятельностью. Они внесли в управление новые принципы горизонтальности, проектности, открытости к партнерству и ориентированность на результат.
– Кто они? Назовем лишь некоторых из них. Это Бакытжан Болкенов, science-professor; Ильяс Жумадилов, заведующий кафедрой геодезии и строительства; Асель Сарсембинова, выпускница международной программы «Болашақ», стипендиат Erasmus Mundus и Erasmus Tempus, первая в Казахстане постдокторант в области геотехники; Айгерим Буранбаева, стипендиат гранта «Жас Ғалым», которая вывела свою разработку по мониторингу фундаментов зданий с использованием волоконно-оптических датчиков на уровень, приближающийся к промышленному применению; Ерасыл Дулатбай, единственный в Казахстане сертифицированный технический эксперт китайской аккредитационной службы CNAS, проректор по интернационализации и инновациям; Алексей Кливенко, руководитель НЦ Радиоэкологических исследований, вместе со своей командой работающий над проектами по ускоренному выращиванию сосны совместно с ГЛПР «Семей орманы», что играет критически важную роль в восстановлении лесных массивов региона. Они, как и многие другие, сегодня формируют среду, в которой региональная наука приобретает вполне реальные очертания, – продолжает Думан Орынбеков. – Каждый из них прекрасно осознает, что пусть здесь меньше ресурсов, но больше мотиваций, лучше сохраняется сосредоточенность на идее, и та работа, которую они делают здесь, действительно имеет значение.
Shakarim University, войдя в глобальный рейтинг QS, стал примером того, как национальная политика по обновлению кадров на местах может быть реализована на уровне университетской структуры, создавая реальные механизмы для карьерного роста молодежи, обновления управленческой культуры и усиления научного лидерства.
Методология QS учитывает не только объем научной продукции, но и ее влияние: применяется система нормализации, позволяющая точно оценивать вклад по предметным областям, учитывать международное соавторство и исключать статистические искажения. По всем этим параметрам Shakarim University продемонстрировал состоятельность и смог вписаться в международную высшую образовательную систему координат.
Важно подчеркнуть, что участие университета в международных рейтинговых системах не является эпизодическим или случайным – это результат последовательной работы.
В 2024 году Shakarim University был впервые оценен в рамках QS Stars Rating System, получив 5 Stars по направлениям «Образование», «Трудоустройство», «Управление», «Социальное воздействие» и наличию «Сильной образовательной программы» (в частности, по ОП «Химия-Биология»). Еще четыре направления – «Инфраструктура», «Многообразие, равенство и инклюзивность», «Академическое развитие» и «Интернационализация» получили по 4 Stars. Система QS Stars охватывает более 50 показателей в четырех группах, что подтверждает комплексное качество образовательной среды, высокий уровень трудоустройства выпускников, социальную и образовательную зрелость вуза. В 2024 году университет впервые был отражен в престижном QS Sustainability Rankings Центральной Азии, заняв первое место в направлении Environmental Research и Health & Wellbeing, третье и седьмое – по социальному и экологическому воздействию, 416-е – по управлению университетом.
Существенным достижением стал рост в QS Asia University Rankings: в 2025 году Shakarim University улучшил свои позиции на 100 строк и вошел в топ-501–520 лучших вузов Азии среди 984 университетов из 25 стран. Это особенно значимо на фоне растущей конкуренции: по сравнению с предыдущим годом число участников рейтинга увеличилось на 142 позиции. Отдельного внимания заслуживает участие Shakarim University в глобальном экологическом рейтинге UI GreenMetric World University Ranking, где за ним закрепилось 662-е место среди самых экологически устойчивых вузов мира.
В совокупности эти достижения демонстрируют зрелость университета как института, уверенно интегрирующегося в глобальное образовательное пространство при сохранении регионального смысла и идентичности.
Internationalization: глобальные индикаторы и институциональные решения
Shakarim University также включен в предварительный обзор нового индикатора QS – International Student Diversity, который оценивает долю иностранных студентов и географическую широту их происхождения. Это важный сигнал: университет рассматривается как участник глобального образовательного рынка, способный формировать мультикультурную академическую среду. Одновременно представлен в International Research Network – одном из сильнейших индикаторов QS, отражающем активность в международных научных коллаборациях. Для этого важны конкретные результаты: публикации в соавторстве, участие в консорциумах, совместные гранты. Присутствие Shakarim University в этом блоке подтверждает его включенность в глобальные исследовательские сети.
На сегодня университет имеет более 60 соглашений с вузами из 37 стран, охватывающих обмен студентами и преподавателями, научные исследования, программы двойных дипломов. Среди ключевых партнеров – Xi’an Jiaotong University, Northwest A&F University, Lanzhou University (КНР), Kyungdong University (Южная Корея), Tomsk Polytechnic University (РФ), Université de Technologie de Troyes (Франция), WSG University (Польша), где открыт зарубежный филиал вуза.
Программы двойных дипломов охватывают бакалавриат и магистратуру по направлениям IT, «инженерия», «менеджмент», «гостиничное дело» и «физика». Они реализуются на английском языке и проходят международную аттестацию. Это создает платформу для признания казахстанских дипломов на мировом уровне.
Академическая мобильность растет стремительно: за три года количество студентов, выехавших на обучение за рубеж, увеличилось более чем в два раза. В три раза возросло и число иностранных преподавателей и исследователей, включая участников международных грантов и стипендиальных программ. Это стало возможным благодаря снятию административных барьеров, созданию карьерных условий и открытой модели международного взаимодействия.
Не менее значимы научные проекты. Университет участвует в программах Erasmus+ (KazDual), инициативах по возобновляемой энергетике, пищевым технологиям, гуманитарных мегапроектах по тюркским языкам. Партнерские проекты реализуются совместно с вузами США, Канады, Польши, Турции, Японии. Платформа вуза все четче обозначается на глобальной карте: в завершившемся учебном году прошел I Международный конгресс по коневодству с участием представителей Центральной Азии, Китая и Европы. На инновационном форуме были презентованы новые образовательные и научные направления, открыты лаборатории технологического предпринимательства, проведены стратегические сессии с участием зарубежных партнеров.
Сегодня Shakarim University формирует собственную структурную модель международной включенности. Однако важно отметить, что его развитие, как и любого другого вуза, невозможно без последовательной государственной политики. Министерство науки и высшего образования в этом процессе задает ключевые приоритеты: его поддержка в вопросах интернационализации, академической трансформации и участия в глобальных рейтингах дает возможность двигаться вперед системно и уверенно. Именно такое конструктивное взаимодействие создает прочную основу для устойчивого развития.
Национальный контекст и значение для Казахстана
Университет стал одним из 20 казахстанских вузов, включенных в глобальный рейтинг QS 2026. Особенно значим тот факт, что порог вхождения в рейтинг в этом году был существенно повышен. Теперь университеты из Азии обязаны доказать свою состоятельность в региональных рейтингах, прежде чем получить право на глобальное участие. Shakarim University не только прошел этот отбор, но и вышел в верхнюю половину национального рейтинга по ключевым метрикам: четвертое место по соотношению преподавателей к студентам, девятое – по разнообразию иностранных студентов, 10-е – по показателю международной исследовательской сети. Университет стабильно усиливает свои позиции в области интеллектуальной репутации, цитирования и кадровой устойчивости.
Однако еще важнее динамика. В успехе Shakarim University видится следствие последовательного роста и адаптации к международным стандартам. На фоне реформирования образовательных моделей и переосмысления университетской миссии во всем мире Казахстан формирует собственную стратегию развития. Президент Касым-Жомарт Токаев в своих программных заявлениях подчеркивает необходимость трансформации регионов в точки роста человеческого капитала, технологий и ответственности. И в этом контексте Shakarim University – пример того, как эти стратегические ориентиры воплощаются в конкретных результатах.
2025-й в Shakarim University официально объявлен Годом молодых ученых, студентов, прорывных технологий и инноваций. И в унисон тому, что на полях саммита «Китай – Центральная Азия» Глава нашего государства объявил 2026-й Годом образования и научных исследований, университет подтверждает свою стратегическую линию: создавать среду, в которой молодежь становится ресурсом развития, а знания – инструментом изменений.
Запуск Международной лаборатории с Xi’an Jiaotong University, включение в глобальные рейтинги QS и THE, растущая вовлеченность студентов в прикладные исследования – во всем видится единая система, в которой Shakarim University формируется как университет будущего с опорой на молодежь, верой в идеи, ответственностью перед своей землей.
Совместные инициативы преподавателей, студентов, сотрудников и их семей становятся естественной частью университетской среды. Здесь закладываются прочные связи между поколениями, идеями, их реализацией. В таких повседневных действиях формируется сообщество, где вклад каждого очень важен. Это и есть основа устойчивого развития, когда университет становится пространством смысла, сотрудничества и движения вперед.