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В Северо-Казахстанской области реализуется проект строительства современного завода по производству хлопьев и круп. Сообщается, что инициатором выступает ТОО «Қазақстан Бидайы». Общая стоимость проекта превышает 3 млрд тенге. Для подведения необходимой инфраструктуры из областного бюджета выделено 291 млн тенге.

Строительные работы были начаты в мае 2024 года. На заводе будет создан полный производственный цикл по переработке зерна в продукты с высокой добавленной стоимостью, что позволит значительно повысить конкурентоспособность казахстанской агропромышленной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Планируется выпуск 9 разновидностей продукции, включая различные виды каш. Производственная мощность предприятия составит от 24 до 30 тысяч тонн готовой продукции в год.

На объекте уже ведется установка современного оборудования из Украины. Планируется запуск трех производственных линий. Особое внимание уделяется энергоэффективности и экологической безопасности производства. Все технологии будут соответствовать международным стандартам качества.

Запуск завода запланирован на август-сентябрь 2025 года.