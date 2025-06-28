фото Креативного центра СКО

Амир рассказал ребятам, как начинал с нуля в квартале Рабочий поселок: тренировки на улице, первые неуклюжие па, борьба с критикой, отказ от вредных привычек и даже экономия на школьном обеде ради занятий – такие испытания стали трамплином для его карьеры. На мастер-классе он не только демонстрировал зажигательные движения, но и вдохновлял: «Выходите из зоны комфорта, не бойтесь идти к мечте!» Каждый шаг, каждый трюк сопровождались частичкой его личной истории. А когда Амир подводил итоги, в зале поселился настоящий дух мотивации и азарта.

Для ребят это был не просто урок танцев, а урок жизни от человека, который прошел путь от улиц Петропавловска до олимпийской арены. По словам Закирова, главное – верить в себя.

Несколько фактов об Амире Закирове. Родился 10 октября 1997 года в Петропавловске, вырос в квартале Рабочий поселок. Самостоя­тельно освоил паркур и брейкинг, учился бесплатно, пока его талант не был замечен. Победитель Legits Blast 2020, Unbreakable и главного турнира Red Bull BC One 2021. Участник Олимпиады 2024 в Париже, где он заявил: «Главное – вдохновлять новое поколение».