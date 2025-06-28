Из Рабочего поселка – в Париж

Общество
115
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Креативном центре Петропавловска прошел эксклюзивный мастер-класс от Амира Закирова – мировой звезды брейкинга, чемпиона Red Bull BC One и участника Олимпиады 2024, местного парня, который взорвал мировую сцену.

фото Креативного центра СКО

Амир рассказал ребятам, как начинал с нуля в квартале Рабочий поселок: тренировки на улице, первые неуклюжие па, борьба с критикой, отказ от вредных привычек и даже экономия на школьном обеде ради занятий – такие испытания стали трамплином для его карьеры. На мастер-классе он не только демонстрировал зажигательные движения, но и вдохновлял: «Выходите из зоны комфорта, не бойтесь идти к мечте!» Каждый шаг, каждый трюк сопровождались частичкой его личной истории. А когда Амир подводил итоги, в зале поселился настоящий дух мотивации и азарта.

Для ребят это был не просто урок танцев, а урок жизни от человека, который прошел путь от улиц Петропавловска до олимпийской арены. По словам Закирова, главное – верить в себя.

Несколько фактов об Амире Закирове. Родился 10 октября 1997 года в Петропавловске, вырос в квартале Рабочий поселок. Самостоя­тельно освоил паркур и брейкинг, учился бесплатно, пока его талант не был замечен. Победитель Legits Blast 2020, Unbreakable и главного турнира Red Bull BC One 2021. Участник Олимпиады 2024 в Париже, где он заявил: «Главное – вдохновлять новое поколение».

#олимпиада #СКО #Париж #брейкинг #мастер-класс

Популярное

Все
Машиностроение – ключ к долгосрочному устойчивому росту ВВП
Казахстан и Монголия нацелены на укрепление взаимодействия
«Тұмар» называет победителей
Вода придет на поля
Елена Брусиловская: Мы работаем для людей
Награда за профессионализм
Пример служения Отечеству
Родители – главная ролевая модель для ребенка
Информационное крыло Ассамблеи народа Казахстана
Правовое равенство и справедливость
Обеспечить контрольную функцию на территории
Незаконно ловили судака
Газета как традиция
Они – источник вдохновения!
В спектакле «Чтобы помнили» участвовали молодые артисты из разных стран
Законодательная поддержка реформ
Вызовы современности: милитаризация и ядерная безопасность
Задача – наращивать показатели
Бейбит Жукаев впервые сыграет в основной сетке турнира серии "Большого шлема"
Высадить легко, да вырастить непросто
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон Республики Казахстан
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Дожди с градом обрушатся на Казахстан
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Ураган не щадил никого
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Двум казахстанцам вернули зрение путем трансплантации роговицы
Трамп: Ключевые ядерные объекты Ирана полностью уничтожены
Polpharma Group расширяет инвестиции в Казахстан
Бублик одержал победу на турнире ATP 500 в Германии
Госслужащие пробежали антикоррупционный марафон в Семее
Видеть в повседневном вечное
Когда региональная сила становится мировым аргументом
МИД Казахстана сделал заявление по ситуации на Ближнем Востоке
«Пасынки степи»: атырауский писатель рассказал о своей книге столичным читателям
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Они – источник вдохновения!
Родители – главная ролевая модель для ребенка
В Астане дроны будут разыскивать убегающих нарушителей
Берешь бензопилу, отсекаешь все лишнее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]