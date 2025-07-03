А будет ли музей?

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

В Атырау пять лет назад одно из полу­разрушенных старинных зданий взял в доверительное управление известный археолог Марат Касенов.

В его планах было восстановление здания и открытие первого частного музея археологии. Наш­лись даже спонсоры, был сделан эскизный проект, но от идеи пришлось отказаться. В планы вмешалась пандемия, из-за которой спонсор, согласившийся помочь с рес­таврацией, не смог финансировать проект.

Примечательна история здания, где мог появиться музей. Это памятник архитектуры и градостроительства местного значения. Дом был построен в конце XIX – начале XX века. Изначально в нем располагалось питейное заведение. В советское время здесь были поликлиника, флюорографический кабинет, а в 50-х годах – институт марксизма-ленинизма. А краеведы знают это здание как дом первых совдеповцев, которые в 1917 году проводили здесь свои собрания. За всю историю существования здание капитально ремонтировали лишь один раз, и то более 60 лет назад. Последние несколько десятилетий дом находится в запустении, но при этом на нем есть табличка «Памятник охраняется государством».

Как сообщили в городском акимате, старинный купеческий дом вновь передали частному лицу в доверительное управление без права последующего выкупа сроком на 10 лет. Объект должен быть использован как музей.

#Атырау #музей #Марат Касенов

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