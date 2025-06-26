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Выставка подготовлена таким образом, чтобы дать посетителям Президентского центра возможность совершить визуальное путешествие по этапам становления и развития столицы Казахстана — со времен освоения целины до первых дней независимости и амбициозных проектов будущего.

Большую работу по сохранению и популяризации творческого наследия Нурмухамата Имамова проводит его сын Ринат. Он считает, что у выдающегося фотомастера нет «лучших» и «нелучших» работ — все они по-своему уникальны и привлекательны, ведь отражают богатую историю и духовную самобытность Астаны.

— Отец никогда не расставался с фотоаппаратом и смог запечатлеть все значимые события в жизни нашей столицы. Каждая фотография — это целая история. Впервые выставка работ моего отца была представлена во Дворце Независимости в 2018 году, и я очень рад, что теперь с уникальными кадрами, которых в экспозиции более 300, могут познакомиться гости Президентского центра, — отметил Ринат Имамов.

Выставка направлена на укрепление гражданской солидарности, развитие патриотизма и уважение к истории казахстанской государственности. Особое внимание уделено роли столицы как центра единства и межэтнического согласия — ключевых принципов казахстанской модели общественного развития.

— Эта выставка — подарок для каждого, кто любит Астану. Она позволяет не только насладиться прекрасными кадрами, но и задуматься о том, какой путь мы прошли все вместе. Экспонаты выставки — это свидетельства больших событий, определивших облик нашего города, — подчеркнул директор Президентского центра Бакытжан Темирболат.

Выставка продолжит свою работу до 10 августа.