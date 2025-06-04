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В Атырауской области начался прием заявок на участие в программе льготного ипотечного кредитования для специалистов сферы здравоохранения, сообщает Kazpravda.kz

Как отметил руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев, инициатива направлена на укрепление кадрового потенциала региональной системы здравоохранения и улучшение социального положения врачей и медсестёр.

Программа реализуется при поддержке акимата Атырауской области. Медицинские работники смогут приобрести жилье на льготных условиях.

- Это реальная мера поддержки сотрудников системы здравоохранения. Наша цель привлечь квалифицированных специалистов в регион и обеспечить их не только стабильной работой, но и жильем. В настоящий момент в области остро ощущается нехватка таких специалистов, как акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, травматологи-ортопеды и инфекционисты. Поэтому специалистам этих направлений мы планируем уделить приоритетное внимание, - подчеркнул Кайсар Абдалиев.

По данным управления здравоохранения, участвовать в программе могут сотрудники государственных медицинских учреждений региона. Они получат возможность приобрести жилье стоимостью до 25 миллионов тенге, внеся первоначальный взнос в размере 10% и оформив ипотеку сроком на 19 лет под 5% годовых. Все заявки будут рассмотрены специальной комиссией. Прием заявок продлится до 16 июня текущего года.