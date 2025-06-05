собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

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Сбор урожая бахчевых стартовал в Южном Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Первыми к сбору урожая приступили дехкане Жетысайского района. Засушливая весна не сказалась на сроках созревания урожая. Своевременная подача воды, за что фермеры выражают благодарность Министерству водных ресурсов и ирригации и местному филиалу «Казводхоза», позволила в нужное время оросить поля.

«Большое спасибо Жетысайскому производственному участку «Казводхоза» за то, что обеспечивают подачу воды на наши поля. Мы готовы к отправке первого урожая арбузов. Арбузы в этом году выросли очень хорошие, впитали много влаги. Сама вода хорошего качества, пришла в большом количестве. Воду мы получили по договору с «Казводхозом», – говорит аграрий из села Тын Жетысайского района Куанбай Бексултан.

«Наши арбузы и овощи нехватки воды не испытали. Воду «Казводхоз» подавал вовремя, где надо – копали, где надо – чистили, помогали людям», – отметил аграрий Телтай Тургынбек.

С начала поливного сезона филиалы «Казводхоза» в южных областях страны подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды. В Туркестанской области водозабор составил 1,3 млрд кубометров, полито 276 тыс. га земель.

На полив 84,3 тыс. га посевных площадей Жетысайского района было направлено 304 млн кубометров воды. Из них на полив 13 384 га бахчевых и овощных участков – 97,5 млн кубометров.

Благодаря погоде и ранней подаче поливной воды аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты. В последней декаде мая – первый урожай дыни.