Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов

Сельское хозяйство
129
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Первыми к сбору урожая приступили дехкане  Жетысайского района

Фото автора

Сбор урожая бахчевых стартовал в Южном Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации.

Первыми к сбору урожая приступили дехкане  Жетысайского района. Засушливая весна не сказалась на сроках созревания  урожая. Своевременная  подача воды, за что фермеры выражают благодарность Министерству водных ресурсов и ирригации и местному филиалу «Казводхоза», позволила в нужное время оросить поля.  

«Большое спасибо Жетысайскому производственному участку «Казводхоза» за то, что обеспечивают подачу воды на наши поля. Мы готовы к отправке первого урожая арбузов. Арбузы в этом году выросли очень хорошие, впитали много влаги. Сама вода хорошего качества, пришла в большом количестве. Воду мы получили по договору с «Казводхозом», – говорит  аграрий из села Тын Жетысайского района Куанбай Бексултан.

«Наши арбузы и овощи нехватки воды не испытали. Воду «Казводхоз» подавал вовремя, где надо – копали, где надо – чистили, помогали людям», – отметил аграрий Телтай Тургынбек.

С начала поливного сезона филиалы «Казводхоза» в южных областях страны подали аграриям более 2,5 млрд кубометров воды. В Туркестанской области водозабор составил 1,3 млрд кубометров, полито 276 тыс. га земель.

На полив 84,3 тыс. га посевных площадей Жетысайского района было направлено 304 млн кубометров воды. Из них на полив 13 384 га бахчевых и овощных участков – 97,5 млн кубометров.

Благодаря погоде и ранней подаче поливной воды аграрии Туркестанской области в середине апреля собрали первый урожай капусты. В последней декаде мая – первый урожай дыни.

#Туркестанская область #арбузы

Популярное

Все
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
Новые технологии кардинально меняют подходы
Шымкент – свидетель эпох
Лига плюща осталась мечтою
В Таразе открылся хаб «Дом ремесленников»
Вернули государству артефакты
Место для лакокрасочной радуги
От кафельного клея до шпаклевки
Куклы могут тоже говорить...
Есть у страны «вторая нефть», и это – животноводство
Политическая летопись современности
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Трудовой путь длиной в 600 лет
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
«Молочные реки» сами по себе не потекут
Когда земляки говорят спасибо!
Экспертный диалог продвигает практическое взаимодействие
От полезных привычек до бизнес-проектов
Стал безработный фермером
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
В Уральске реконструируют набережную
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Магди Макулов: богослов и кази
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Жару сменят дожди в Казахстане
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Крупный агропромышленный проект стартует в Акмолинской обла…
Праздничная ярмарка пройдет в Астане
Акмолинская область завершила посевную кампанию
Мука из... шкур

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]