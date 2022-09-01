Что год учебный нам готовит?

Говорят, это было сделано для того, чтобы каждая школа не диктовала свои условия, ограничивая тем самым выбор родителей. Однако нынче такую заботу не оценили казахстанские папы и мамы. В итоге все осталось как есть. Школьники могут беспрепятственно приходить в учебное заведение в той форме, которую приобрели или подготовили ранее.

Практически все лето родительская общественность буквально кипела от новости, что требования к школьной форме изменят. Яблоком раздора стал цвет, предъявляемый к одежде. Мол, она должна быть в единой гамме – темно-синей. Такое условие, нужно сказать, не столько установка сверху, сколько решение управлений образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами. Но как тогда почти все ведомства на местах пришли именно к данному цвету?

Вот и закончились летние каникулы, и сегодня прозвучит первый школьный звонок. Впереди у казахстанских школьников плодотворные будни. Мы попытались собрать информацию о том, чего же ждать всем, кто причастен к школе, в новом учебном году.

– Родитель вправе приобрести школьную форму в любом месте или заказать в ателье, – ответила в ходе брифинга в СЦК первый вице-министр просвещения Казахстана Шолпан Каринова. – Если не получилось купить форму ребенку, то школьник может прийти на уроки в классическом стиле – чистой, опрятной одежде. И его запустят в школу.

В общем, если учащийся желает прийти на уроки в уже купленной форме или в форме, доставшейся от братьев или сестер, которая ранее была утверж­дена попечительским советом этой школы, – пожалуйста.

Плюс две недели

Много споров и нареканий вызвало предложение Министерства просвещения о продлении учебного периода за счет сокращения каникулярного. Комментарии под документом, опубликованном на сайте «Открытые НПА», так и «блистали» эпитетами: нельзя, мол, покушаться на самое важное – отдых детей. Но в итоге возмущенных родителей не услышали, Правительство идею одобрило.

С этого учебного года школьники будут сидеть за партами на две недели дольше. Осенью они отдохнут семь дней (с 31 октября по 6 ноября), зимой и вес­ной – по девять (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го включительно и с 18 по 26 марта). Несрезанными оказались лишь дополнительные каникулы для первоклашек. Они, как и раньше, будут семь дней (с 6 по 12 февраля 2023 года).

– Учебный год будет длиться с 1 сентября и до 31 мая. С первых дней лета ученики традиционно будут выходить на летние каникулы. В учебном году дети отдохнут четыре раза. Здесь никаких изменений нет. С учетом летних каникул и выходных дней школьники отдохнут в учебном году 192 дня, а количество учебных дней составит 173, – привела подсчеты Шолпан Каринова.

Летний период не тронули, но теперь он будет начинаться не с 25 мая, а с 1 июня. Но, как известно, когда в одном месте убывает, то в другом прибывает. По поручению главного учителя страны Асхата Аймагамбетова, все школы переходят на пятидневный формат работы. Однако пока «за бортом» остались дети и педагоги тех учебных заведений, где уроки проходят в три смены.

О трехъязычии

Освоение казахстанскими школьниками казахского, русского и английского языков с этого учебного года решено тоже подкорректировать: ребенок сначала должен научиться читать и писать на своем родном языке. В итоге первоклассники школ с государственным языком обучения теперь будут изучать только казахский язык. В классах с русским языком преподавания будут изучать и государственный и русский. Русский язык в казахских школах внедрят со второго класса, а английский во всех школах только с третьего.

Такое решение в профильном ведомстве обосновывают трудностями освоения ребенком сразу трех языков.

– По результатам анализа и экспертиз мы выявили, что ученику первого класса трудно изучать сразу три языка. Ребенок сначала должен уметь читать и писать на своем родном. Отмечу, что изменения в учебные программы школ относительно преподавания языков вводится с этого года и только для первоклассников. Для других учащихся ничего не изменится, поскольку их учебные планы были утверждены ранее. Мы ведь не можем прервать их на полпути, – пояснила представитель Министерства просвещения.

Что касается учебных предметов, то из списка обязательных дисциплин, как было оговорено еще весной этого года, исключено «Самопознание» («Өзін-өзі тану»). Его перевели в разряд факультативных, но только в одном определенном классе, а не с первого по одиннадцатый, как было ранее.

Зато с первого класса будут введены предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». Шестиклассники в рамках предмета «Музыка» смогут по выбору обучиться игре на домбре.

– Для ранней профориентации детей в первом классе вместо предмета «Художественный труд» будут изучаться предметы «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство». Шахматы – факультативно. Продолжится обучение вариа­тивному курсу «Глобальные компетенции». Сейчас это обязательный к изучению курс в 5–11-х классах. Он включает модули «Добропорядочность и этика», «Экологическая культура», «Гражданственность», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Медиаграмотность и финансовая грамотность», – добавила первый вице-министр просвещения Шолпан Каринова.

Кроме того, с этого года в школах с седьмого класса вводится штатная единица «педагог-профо­риентатор». Этот специа­лист поможет детям определиться с будущей профессией. В ведомстве уверены: будь такой эксперт раньше, десятки, а то и сотни детей можно было бы уберечь от ошибок в выборе специальности.

– Утвержден новый порядок приема педагогов на работу. Учителя проходят конкурс. Измеряемыми критериями являются образование, стаж, результаты национального комплексного тестирования и квалификационная категория, профессиональные достижения. Продолжается ротация директоров школ, – сказала Шолпан Каринова.

Не ешь пирожок…

Еще в конце минувшего учебного года серьезной критике подверглись школьные столовые, в частности, установленные там цены. Порой они настолько завышены, что ребята предпочитают приносить еду из дома. С горячим питанием такое невозможно. Этим, видимо, пользуются арендаторы мест общепита.

– Мы отслеживаем вопрос обеспечения школьников горячим питанием. Его, в первую очередь, получают дети из социально уязвимых слоев населения. Столовые, как правило, содержат частные предприниматели, которые арендуют помещения в учебных заведениях. На сегодня приняты правила организации питания в школах. В них утверждены нормативы, перечень необходимых продуктов. К сожалению, Министерство просвещения не может регулировать цены. Это не в нашей компетенции, но мы не отказываемся мониторить ситуацию. В случае выявления нарушений будем применять жесткие меры, – заверила спикер.

Кстати, еще в начале нынешнего лета Асхат Аймагамбетов писал в Сети, что министерство инициировало ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечению безналичной оплаты и должного качества питания. Пока эти нормы реализуют, немало дней, месяцев, а может, и лет утечет. Поэтому, родители, начинаем откладывать на питание детей уже сейчас, хотя надо было бы еще полгода назад. Уровень инфляции видели?..