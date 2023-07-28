Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?

В поле зрения иностранных экспертов, высказывающихся о деятельности президента Казахстана, за летний период попали – выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального курултая и на саммите ШОС, реакция на вооруженный мятеж в России, а также деятельность по возврату в Казахстан незаконно вывезенных активов и по привлечению зарубежных компаний. Плюс был проведен социологический опрос по рейтингу лидеров постсоветских стран.

фото: kazpravda.kz

Выступление на заседании Национального курултая

Историк, сопредседатель российского фонда «Ист-Патриотика» Александр Макушин полагает, что «грамотная культурная политика Токаева является основой сохранения стабильности казахстанского государства».

«Президент Казахстана сказал все совершенно верно. Большое евразийское пространство всегда было полем, где разные народы взаимно обогащались и развивались за счет симбиоза культур. Понимая сложность и многогранность государственного устройства, а напомню, что в Казахстане проживает порядка 130 наций и 46 религиозных конфессий, руководство страны делает упор на развитие многонациональной культуры, потому что, на мой взгляд, именно это позволит казахстанскому государству в будущем добиться еще больше цивилизационных успехов».

Руководитель Центра языковой политики и международного образования Государственного института русского языка им. Пушкина Светлана Юрьевна Камышева:

«Президент говорит очень важные вещи – о том, что мы должны сохранить не только экономическое единство, но и лингво-культурное единство. Вообще, как руководитель Центра языковой политики считаю, что любая языковая политика базируется на двух китах: сохранении идентичности и участии в межкультурных контактах. Все мудрые политики обязательно это учитывают, и президент Казахстана – в их числе. То есть, очень важно сохранить этот межкультурный контакт между Россией и Казахстаном. И он, несомненно, есть – наши страны находятся в едином лингво-культурном поле. Яркими примерами этого являются музеи Пушкина в Уральске, Достоевского – в Семее, Шолохова (в 30 км от Уральска), о которых как раз говорил глава государства. Они бережно сохраняются, открыты для посетителей, в Казахстане есть четкое понятие, что это знаковое место, и нам, россиянам, безусловно, это приятно. Еще очень важно, что русский язык на пространстве СНГ четко сохраняет свой статус языка межнационального общения и государства, позволяя реализовывать одну из важнейших потребностей – человеческого общения, создавая для этого условия, находится абсолютно на правильном пути».

Российский кинодокументалист и писатель Леонид Млечин:

«Многие политики говорят, дескать, мы будем обновлять государственный аппарат, чтобы он служил интересам народа. Но очень мало, кто из них реализует это на практике. Вот когда в республике произошла трагедия с пожарами и погибли люди, президент Казахстана должен был ехать с официальным визитом во Вьетнам. Но Токаев тут же отменил визит, поехал в зону пожаров, встретился с семьями и говорил с ними на совершенно человеческом языке. Лично на меня этот поступок президента произвел сильнейшее впечатление. А если вспомнить еще один его совершенно невероятный шаг – Токаев законодательно запретил родственникам президента занимать руководящие посты. Причем я знаю, что по этому закону кое-кто из его дальних родственников действительно лишился должности. Это первое.

Второе. Сегодня в братской соседской республике идет важный процесс национального самосознания, изучения своей истории и ее понимания. Я считаю, что и нам, россиянам, надо бы за этим внимательно следить. Ведь в Казахстане сейчас происходят очень интересные метаморфозы. Например, процесс переосмысления своего прошлого и себя в сегодняшнем мире. И нам нужны люди, которые хорошо знают казахский язык, которые читают о происходящем там, анализируют…

И третье: сейчас такая сложная обстановка в мире, что никто о будущем не говорит – в лучшем случае про настоящее. А Токаев реально видит картину будущего и говорит, какой он видит страну и куда ее ведет, что нужно сделать, чтобы это будущее было светлым и благополучным для народа Казахстана. Лично я верю, что все реформы лидера республики дадут нужные результаты. Почему? Дело в том, что знаю его давно, и не припомню случая, когда бы он что-либо пообещал и не сделал, чтобы он дал чему-либо оценку, и она не совпала с реальностью. Токаев – человек слова и дела. Я вижу, куда страна движется. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений, что у президента все получится».

Реакция на бунт Пригожина в России

Сразу после военного мятежа в России «Азаттык» (казахстанская редакция американской «Радио Свобода») взяла интервью у Темура Умарова, научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, следующим образом, прокомментировавшим телефонный звонок Путина Токаеву в день мятежа.

«Я думаю, обеим сторонам было важно созвониться. Токаеву, думаю, было важно узнать, что происходит внутри России: то, что не публикуется и не известно по открытым источникам. Понять, что есть какая-то стабильность и ситуация не перерастет в катастрофический сценарий. Путину было важно понять, что есть человек, который готов его выслушать и, собственно, при необходимости, какие-то меры предпринять.

Но я не думаю, что речь шла о силовой поддержке. Многие проводят параллели с ситуацией 2022 года в Казахстане: что тогда Путин прислал войска по линии ОДКБ, и Токаев теперь обязан сделать то же самое.

Но мне кажется, об этом речь не шла по нескольким причинам. В первую очередь, в январе 2022 года Токаев с самого начала говорил о происходящем как о «внешней угрозе», что это «террористический акт», направленный на свержение власти. В этом вопросе юридически ситуация подпадает под условия, в которых ОДКБ имеет право вмешаться, и Россия как одна из главных стран предприняла определенные действия.

Сейчас сразу было понятно, что это внутренняя политика, в которую никто из стран, которые называют себя союзниками России, не вмешиваются».

Сам же Касым-Жомарт Токаев затронул тему недавних событий в России на торжественной встрече с журналистами, приуроченной ко Дню работников СМИ.

«С самого начала с моей стороны в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации было заявлено о полной поддержке его действий, направленных на сохранение и укрепление конституционного порядка и законности. Никаких сомнений в этом не было с учетом потенциала российского государства и личности его общенационального лидера. Мы даже обсудили предстоящей визит президента России в Казахстан осенью этого года», – поделился глава государства.

Таким образом, резюмировал Токаев, позиция республики неизменна: «И сегодня, пользуясь возможностью, подтверждаю принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества с Россией в формате долгосрочного и устойчивого стратегического партнерства. Уверен, такая позиция в полной мере соответствует интересам нашего народа».

Российские эксперты позитивно оценили выступление президента Казахстана, отметили его принципиальность и своевременность.

«Очень важно, что президент Токаев именно на встрече с работниками СМИ подтвердил принципиальную позицию Казахстана относительно дальнейшего сотрудничества с Россией. Потому что в любой острой ситуации всегда проверяется истинный уровень взаимодействия между странами, – считает директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – В данном случае приверженность договоренностям означает, что Казахстан готов продолжать сотрудничать с Россией, поддерживать ее и в этих непростых условиях. Это очень важное обстоятельство. Я считаю, что эту тему президент Токаев специально счел нужным проговорить, чтобы не только журналисты, но и весь мир услышал позицию Казахстана», –подчеркнул российский эксперт.

А ведущий эксперт Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Дарья Чижова обратила внимание на то, какое внимание в Казахстане уделяют развитию СМИ, их огромной как внутриполитической, так и геополитической роли.

«Мы видим, как сегодня многое делается для того, чтобы нарушать нарративы дружественности, в частности, в российско-казахстанских отношениях. Мы видим, что на это работают отдельные бото-фермы, иностранные СМИ, проплаченные блогеры, задача которых – не поступательное системное развитие обеих стран, а как раз дестабилизация этих отношений. На это выделяются значительные суммы, все это почти не скрывается. Задача – оторвать Россию от стран Центральной Азии. И казахстанское информационное пространство – не исключение. СМИ должны выступать институциональным источником развития и стабилизации, а не быть инструментом дестабилизации. Поэтому то, что в Казахстане средствам массовой информации уделяется такое внимание, очень значимо», – заключила Дарья Чижова.

Выступление на саммите ШОС

Комментируя выступление главы Казахстана, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что программа действий президента Токаева выверена и продумана.

«Касым-Жомарт Токаев не только перечислил все проблемы Азии и предложил ШОС вместе поучаствовать в их решении, но как президент председательствующей страны, вступая в этот статус, объяснил организации, куда он ее поведет. То есть, что конкретно Казахстан предлагает делать ШОС для усиления потенциала организации. Его план – это решение одновременно и глобальных, и макрорегиональных и национальных задач стран–членов организации – от безопасности до экономического развития, экологии и культурно-гуманитарного сотрудничества включительно. Что ж, это вполне логично.

И, конечно, Токаев понимает, что с «тремя головами дракона» – транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью – странам нельзя бороться в одиночку. Только сообща, перекрывая все каналы по всей территории ШОС. И вообще все нужно делать сообща, имея общую стратегию.

Полностью согласен, что туристический и культурный потенциал стран-участников ШОС далеко не реализован. И Алматы, я уверен, будет прекрасным местом, куда поедут туристы. В целом, призыв президента объединить потенциал всех стран для решения конкретных стратегических задач, на мой взгляд, совершенно правильный. Я верю, что Казахстан, в качестве председателя, внесет свою позитивную лепту, а то, что Токаев последовательный политик и умеет добиваться поставленных целей, мы все хорошо знаем», – считает российский эксперт.

Также по этому вопросу высказалась заместитель декана по международному сотрудничеству факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Дарья Осинина:

«Если мы посмотрим на то, как сегодня развиваются крупнейшие проекты стран-участниц организации, то увидим, что президент Токаев прав, отмечая, что изначально ШОС ставила целью выстраивание региональной системы безопасности. А сегодня, именно через территорию стран ШОС проходят ключевые логистические коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад». Давайте также посмотрим, какие страны сегодня являются драйверами формирования новой финансово-экономической модели. Это те же самые страны ШОС – Китай, Россия, Иран, Индия».

Возвращение в Казахстан незаконно вывезенных активов

О перипетиях борьбы бывшей и нынешней правящих элит Казахстана, в которой с обеих сторон задействованы влиятельные западные лоббисты, рассказывается в опубликованной на сайте EUReporter статье датского эксперта по международным отношениям Пола Андреасона.

Как утверждает автор, 3 февраля 2022 года член парламента Великобритании Маргарет Ходжес официально заявила, что люди, связанные с экс-президентом Назарбаевым, перевели в Великобританию через офшорные схемы миллиарды долларов.

«С приходом к власти в Казахстане Касым-Жомарта Токаева в качестве нового президента, элиты так называемого «Старого Казахстана» столкнулись с серьезной проблемой, представлявшей реальную угрозу для их статус-кво, – пишет Андреасон. – Народ Казахстана жаждет справедливости, и Токаев дал ясно понять, что полон решимости добиться ее. В этом контексте инициирование президентом судебного преследования коррумпированных лиц содержит в себе не только потенциал для возвращения и репатриации в Казахстан вывезенных ранее активов, но и указывает на готовность Великобритании сотрудничать с Астаной в ее поисках справедливости».

Автор отмечает, что после прихода к власти в 2019 году, Токаев начал последовательно демонтировать прежний режим и, в частности, отменил тендеры, проводившиеся компаниями, которые принадлежали близким друзьям и родственникам бывшего президента. О силе позиций Токаева свидетельствует тот факт, что ему удалось подавить попытку государственного переворота, предпринятую в январе 2022 года главой Комитета национальной безопасности, бывшим премьер-министром страны Каримом Масимовым. В результате, Масимов был приговорен к 18 годам лишения свободы по обвинению в преступлениях против государства, а в стране был наведен порядок.

«Для команды Масимова, не сумевшей установить контроль над Казахстаном, арест ее лидера стал сокрушительной неудачей, – пишет Пол Андреасон. – Без защиты администрации Назарбаева фракция «Старый Казахстан» полагается теперь только на международное лоббирование и пропагандистские кампании в СМИ, финансируемые казахстанскими олигархами-миллиардерами, мечтающими вернуть себе рычаги влияния в стране. Среди прочего, в их цели входит создание силового давления на Западе, чтобы вынудить Токаева освободить Карима Масимова из-под стражи».

Автор статьи утверждает, что представители старых казахстанских элит и, в том числе, сам Масимов, продолжают пользоваться поддержкой известных на Западе консультантов по связям с общественностью, влиятельных журналистов, а также бывших иностранных правительственных чиновников. Именно они успешно пролоббировали рабочую группу ООН, требовавшую безоговорочного освобождения Масимова.

Далее автор упоминает ряд известных фактов о коррупционных действиях Масимова, заявляя, что бывший глава КНБ сыграл ведущую роль в переводе казахстанских активов в иностранные юрисдикции.

«Масимов олицетворял собой коррупцию и торжество самодержавного правления в Казахстане, – пишет Андреасон. – Токаев же, напротив, проводит реформы, направленные на демонтаж авторитарного государства. Это включает в себя такие меры, как запрет кумовства, ограничение президентских сроков и создание основ для роста демократии в стране».

Автор публикации в EUReporter пишет, что, несмотря на ощутимое давление как со стороны России, так и со стороны Запада, Токаев умело поддерживает нейтралитет Казахстана в период российско-украинского конфликта. В то время как «группы интересов, связанные со «Старым Казахстаном», мобилизуют любые, даже самые противоречивые аргументы, чтобы остановить процесс реформ в Казахстане и дестабилизировать руководство в надежде вернуть утраченные позиции», – подытоживает Андреасон.

Привлечение зарубежных компаний

Российский политолог и политтехнолог, публицист, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев опубликовал в своем телеграмм-канале следующий пост:

«Год назад президент Казахстана Токаев поручил правительству создать в стране условия для релокации зарубежных компаний, ушедших из России.

Касым-Жомарт Токаев назвал тогда происходящее «глобальной борьбой за инвестиционный капитал» и увидел «хорошие возможности» для Казахстана.

Что мы видим в этом году?

Экономика Казахстана выросла на 5% по итогам первого полугодия

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 13%. В январе-мае внешнеторговый товарооборот вырос на 8% и составил $55,8 млрд.

План по наполнению госбюджета исполнен на 102,3%.

План Токаева – развитие Казахстана.

Все идет по плану».

Возможно, связь между релокацией и ростом ВВП чуть сложнее, но результат налицо.

Рейтинг лидеров постсоветских стран

Международное сетевое объединение социологов-волонтеров Свободный Альянс Евро-Азиатских Социологов «ФОКУС» (САЕАС ФОКУС) с 4 марта по 28 мая провело телефонный экспресс-опрос в Армении, Грузии, Азербайджане, Молдове, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане. Выборка случайная, погрешность составляет 3%. В Казахстане было опрошено 1823 человека.

Респондентам задали два вопроса: «Доверяете ли вы этому руководителю?» (рейтинг доверия) и «Как бы вы проголосовали, если бы завтра этот человек баллотировался на свой нынешний пост?» (электоральный рейтинг).

Касым-Жомарту Токаеву доверяет 74,8% опрошенных, не доверяет – 14,5% и затруднилось ответить – 10,7%.

За Касым-Жомарта Токаева проголосовало бы – 71,6%, против – 16% и затруднилось ответить 12,4% опрошенных.

Рейтинг доверия постсоветских лидеров сложился следующим образом:

И. Алиев - доверяет 82,8%, не доверяет 4,4%, затрудняется ответить 12,8%;

Э. Рахмон - доверяет 81,6%, не доверяет 4,2%, затрудняется ответить 14,2%;

С. Жапаров - доверяет 75,8%, не доверяет 13,4%, затрудняется ответить 10,8%;

К-Ж. Токаев - доверяет 74,8%, не доверяет 14,5%, затрудняется ответить 10,7%;

А. Лукашенко - доверяет 68,5%, не доверяет 22,3%, затрудняется ответить 9,2%;

Ш. Мирзиеев - доверяет 62,2%, не доверяет 23,7%, затрудняется ответить 14,1%;

М. Санду - доверяет 37,6%, не доверяет 51,4%, затрудняется ответить 11%;

С. Зурабишвили - доверяет 33,7%, не доверяет 42,3%, затрудняется ответить 24%;

Н. Пашинян - доверяет 23%, не доверяет 48,6%, затрудняется ответить 28,4%.