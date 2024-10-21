Что изменится при оформлении автостраховки в Казахстане

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Теперь цена полиса автострахования будет зависеть не только от частоты совершенных ДТП, но и тяжести причиненного вреда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Какие еще нарушения водителей будут учитывать страховщики по системе «бонус-малус» для расчета страховой премии по обязательному страхованию, прописано в новом проекте закона АРРФР по вопросам совершенствования страховой деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Согласно поправкам, самый низкий класс системы «бонус-малус» предлагается установить – М2. Тем самым расширяется текущая система «бонус-малус» от 15 текущих классов до 18. Новая таблица системы «бонус-малус» приведена в проекте закона.

Предлагается снижение класса застрахованного до самого низкого при ДТП, который повлек гибель или инвалидность потерпевшего. В таком случае, при следующем заключении договора обязательного автострахования, стоимость страховки будет высокой.

Кроме того, для юрлиц, предоставляющих услуги каршеринга, впервые планируется применить коэффициент, соответствующий классу «А» - 1,80.

Для Европротокола предлагается снижение класса по системе «бонус-малус» осуществлять на один класс меньше, чем для стандартных случаев. Как пояснил разработчик, последствия для случаев Европротокола должны быть более мягкими, поскольку Европротокол предполагает небольшие ДТП, сумма ущерба по которым не превышает 100 МРП.

Вместе с тем, согласно новым нормам, планируется учитывать тяжесть причиненного вреда при ДТП, не тольку частоту аварий,  как в текущей системе «бонус-малус». Тяжесть причиненного вреда также описывает характер вождения. При ДТП с меньшим ущербом, например, небольшая царапина и т.д,. предлагается снижение класса по системе «бонус-малус» осуществлять на один класс меньше, чем для ДТП с большим ущербом.

Поправками предлагается учитывать нарушения ПДД, влекущие ответственность водителей по КоАП, при применении коэффициентов бонус-малус. Грубые нарушения правил характеризуют водителя, как склонного к опасной езде. Риск совершения ДТП такими водителями выше. Как отмечает разработчик, поправка направлена на стимулирование водителей к безопасной езде. Аналогичная практика применяется в США.

Проектом также добавлен новый класс «А» в систему «бонус-малус» для застрахованных, впервые заключающих полис.

#водитель #класс #автострахование #бонус-малус

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