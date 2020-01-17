Что известно о дебюте первого казахстанского бойца в UFC
Жанат Тукпиев
Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций прокомментировал вопрос о дебютном бое казахстанского бойца Шавката Рахмонова под эгидой американского турнира по смешанным боевым единоборствам, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Ничего конкретного по этой ситуации я пока не могу сказать. Со многими казахстанскими бойцами я виделся, нахожусь с ними на связи. Я очень надеюсь, что количество казахстанских бойцов в UFC увеличится. Это важно для нас, для развития спорта. Я думаю, что этому просто нужно дать время", – сказал Громковский.
По его словам, организация за год увеличила общее количество бойцов из стран СНГ в 1,5 раза.
"Я думаю, что наш регион в скором времени будет одним из крупнейших в мире по количеству бойцов в UFC. Не должно быть негативных ощущений, все происходит постепенно. Всего полтора года назад мы провели первый турнир UFC в Москве. У нас ничего не было, а сегодня вы спрашиваете про турнир. Такое количество бойцов – мне кажется это уже большое достижение, но нам есть над чем работать", – отметил он.
В заключение Громковский добавил, что подписание бойцов процесс непростой.
"Очень часто это происходит медленно, это связано с тем, что в UFC сейчас есть более 600 бойцов. 42 турнира в год. В некоторых весовых категориях есть избыток и недостаток бойцов", – резюмировал вице-президент UFC по России и СНГ.
Отметим, в августе 2019 года Шавкат Рахмонов стал первым казахстанским бойцом, подписавшим контракт с UFC.
Спустя время всеобщая эйфория сменилась на долгое ожидание. Изначально планировалось, что "Номад" выступит на московском турнире UFC в октябре прошлого года, либо 21 декабря на турнире UFC Fight Night 165 в Корее. Но ожидаемого дебюта так и не состоялось, а всему виной травма, которую Рахмонов получил на турнире M-1 Challenge 102, когда защитил титул против Тиаго Ласерды из Бразилии.
Добавим, что в интервью Sport24.ru менеджер бойца Саят Абдрахманов заявил, что спортсмен планирует дебютировать под эгидой UFC в начале весны 2020 года.
Сейчас в активе Рахмонова 12 досрочных побед в 12 боях в ММА в различных турнирах. Его профессиональный дебют состоялся в ноябре 2014 года. В марте нынешнего года он завоевал пояс чемпиона M-1 Global в полусреднем весе, а в июне успешно провел первую защиту титула.