Что может помешать развитию искусственного интеллекта

За строкой Послания
0
Ирина Сулименко, президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций

Искусственный интеллект перестал быть нишевой технологией, становясь инфраструктурой экономики XXI века. При этом ведущие государства мира рассматривают ИИ как фактор производительности, конкурентоспособности и национальной безопасности. Казахстан, объявив цифровую транс­формацию приоритетом, движется в том же направлении: формируются соответствующие институты, разрабатываются нормативные акты, появляются пилотные проекты. Вместе с тем глобальный и локальный опыт показывает: от деклараций до практического применения нужно пройти непростой путь.

Первое, что сдерживает развитие ИИ в Казахстане, – нехватка специа­листов. Сегодня рынок требует не только исследователей, но и практиков: инженеров данных, ML-разработчиков, специалистов по эксплуатации моделей и по их интеграции в бизнес-процессы.

Наши университеты дают хорошую теоретическую базу, но часто без реального опыта работы с промышленными задачами. В итоге многие проекты не доходят до внедрения. Кроме того, сохраняется утечка мозгов: сильные выпускники уезжают за рубеж. Решением проблемы должны стать развитие дуального образования, обязательные практики в компаниях, совместные курсы вузов с индустрией. Есть необходимость в программе стимулирования возвращения специалистов и системе сертификации практических навыков.

ИИ не способен существовать без качественных данных. В Казахстане же значительная часть таких данных хранится в разных ведомствах и компаниях, в разных форматах, без унифицированных стандартов и четких правил доступа. Это тормозит развитие проектов в медицине, агросекторе, образовании.

Проблема не только в закрытости данных, но и в их качестве: неполные наборы, ошибки, устаревшие форма­ты. Для движения вперед нужно соз­давать национальные каталоги данных, вводить обязательные стандарты и правила анонимизации. Важно внед­рять практику data steward – использовать специалистов, отвечаю­щих за качество и управляемость информации.

Современные модели ИИ требуют огромных вычислительных ресурсов и энергоемких дата-центров. Казахстан обладает выгодным климатом и потенциалом для размещения последних, но пока нет достаточной нормативной базы и механизмов поддержки частных инвесторов. Без программ субсидированного доступа к облачным мощностям малые игроки и стартапы остаются за бортом. Государству и бизнесу необходимо создавать партнерские пулы вычислительных ресурсов, вводить ваучеры на облачные вычисления для университетов и исследователей, развивать энергоэффективные центры обработки данных.

Законодательство должно находить баланс: слишком строгие нормы способны «задушить» инновации, а чрезмерно мягкие – породить рис­ки для общества. В Казахстане уже обсуждаются законопроекты о регулировании ИИ. Но важно, чтобы они были не набором деклараций, а инструментом реальной поддержки. Здесь уместны «регуляторные песочницы»: ограниченные по времени и отрасли площадки, где компании могут тестировать ИИ-решения под контролем государства. Такой подход позволит быстро корректировать правила и адаптировать их под реальные условия.

Алгоритмы, применяемые в государственных сервисах, напрямую затрагивают права граждан. Если автоматизированные системы в сферах социальной поддержки, медицины или судопроизводства работают непрозрачно, это может привести к ошибкам и утрате доверия. Поэтому необходимы обязательные внешние аудиты, требования к объяснимости алгоритмов, а также публичная отчетность. Только так можно обеспечить прозрачность и снизить общественные риски.

ИИ требует долгих и затратных проектов. В Казахстане существуют фонды поддержки и программы грантов, но они часто ориентированы на небольшие инициативы. Для масштабирования нужны другие инструменты: государственные закупки как механизм поддержки локальных решений, целевые фонды для предпосевных и посевных стадий, налоговые льготы для компаний, внедряющих ИИ.

Ограничения на экспорт чипов и конкуренция за вычислительные мощности делают страны вроде Казахстана уязвимыми. Полагаться исключительно на внешних поставщиков рискованно. Нужно развивать локальные дата-центры, диверсифицировать цепочки поставок и участвовать в международных альянсах, чтобы не зависеть от одной страны или региона.

Казахстан предпринимает шаги: разрабатывается закон о регулировании ИИ, создана госструктура для координации цифровой трансформации, проводится форум Digital Bridge, где обсуждаются международные практики. Эти инициативы создают институциональную базу. Но без практического использования данных, инфраструктуры, кадров, доверия они рискуют остаться на уровне деклараций.

В связи с вышеизложенным какими должны быть приоритетные шаги?

Необходимо инициировать Нацио­нальный реестр данных и пилотные API для медицины и агросектора, программу ваучеров на облачные вычисления для университетов и стартапов. Чрезвычайно важны массовая переподготовка кадров и обязательный модуль ИИ в профессиональном образовании, регуляторные песочницы с обязательными аудитами и пуб­личными результатами и государственные закупки, ориентированные на поддержку локальных ИИ-решений.

Казахстан обладает всеми предпосылками, чтобы стать заметным игроком в сфере ИИ. Имеются политичес­кая воля, выгодное географическое положение, академические традиции. Главная задача сегодня – превратить декларации в конкретные институты и сервисы. Мировой опыт показывает: выигрывают те страны, которые одно­временно инвестируют в кадры, данные, вычислительную инфраструктуру, регулирование и доверие общества. Для Казахстана это не вопрос престижа, а вопрос экономического роста и конкурентоспособности. Если действовать системно и последовательно, ИИ станет для нашей страны не риском, а источником новых возможностей.

#послание #ИИ #Послание Президента

Популярное

Все
Тише едешь – дальше будешь
Обеспечить объективную оценку знаний
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Астана и Алматы входят в Топ-10 городов с самыми низкими ценами на бензин в мире
Более 19 тонн мяса по доступным ценам реализовано в Семее за один день
Караван из тысячи верблюдов: заявка в Книгу рекордов Гиннесса от Казахстана
Яркие страницы жизни Синьцзяна
Диагностику проходят малыши
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
﻿﻿﻿Казахстан стал глобальным центром межрелигиозного диалога
Казахстан завоевал первое "золото" чемпионата мира по греко-римской борьбе в XXI веке
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
35 школ Атырауской области остались без директоров
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока

Читайте также

Обеспечить объективную оценку знаний
Село – колыбель народа
Каспий: море тревог и надежд
Ставка – на ключевые дестинации Семиречья

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]