Первое, что сдерживает развитие ИИ в Казахстане, – нехватка специа­листов. Сегодня рынок требует не только исследователей, но и практиков: инженеров данных, ML-разработчиков, специалистов по эксплуатации моделей и по их интеграции в бизнес-процессы.

Наши университеты дают хорошую теоретическую базу, но часто без реального опыта работы с промышленными задачами. В итоге многие проекты не доходят до внедрения. Кроме того, сохраняется утечка мозгов: сильные выпускники уезжают за рубеж. Решением проблемы должны стать развитие дуального образования, обязательные практики в компаниях, совместные курсы вузов с индустрией. Есть необходимость в программе стимулирования возвращения специалистов и системе сертификации практических навыков.

ИИ не способен существовать без качественных данных. В Казахстане же значительная часть таких данных хранится в разных ведомствах и компаниях, в разных форматах, без унифицированных стандартов и четких правил доступа. Это тормозит развитие проектов в медицине, агросекторе, образовании.

Проблема не только в закрытости данных, но и в их качестве: неполные наборы, ошибки, устаревшие форма­ты. Для движения вперед нужно соз­давать национальные каталоги данных, вводить обязательные стандарты и правила анонимизации. Важно внед­рять практику data steward – использовать специалистов, отвечаю­щих за качество и управляемость информации.

Современные модели ИИ требуют огромных вычислительных ресурсов и энергоемких дата-центров. Казахстан обладает выгодным климатом и потенциалом для размещения последних, но пока нет достаточной нормативной базы и механизмов поддержки частных инвесторов. Без программ субсидированного доступа к облачным мощностям малые игроки и стартапы остаются за бортом. Государству и бизнесу необходимо создавать партнерские пулы вычислительных ресурсов, вводить ваучеры на облачные вычисления для университетов и исследователей, развивать энергоэффективные центры обработки данных.

Законодательство должно находить баланс: слишком строгие нормы способны «задушить» инновации, а чрезмерно мягкие – породить рис­ки для общества. В Казахстане уже обсуждаются законопроекты о регулировании ИИ. Но важно, чтобы они были не набором деклараций, а инструментом реальной поддержки. Здесь уместны «регуляторные песочницы»: ограниченные по времени и отрасли площадки, где компании могут тестировать ИИ-решения под контролем государства. Такой подход позволит быстро корректировать правила и адаптировать их под реальные условия.

Алгоритмы, применяемые в государственных сервисах, напрямую затрагивают права граждан. Если автоматизированные системы в сферах социальной поддержки, медицины или судопроизводства работают непрозрачно, это может привести к ошибкам и утрате доверия. Поэтому необходимы обязательные внешние аудиты, требования к объяснимости алгоритмов, а также публичная отчетность. Только так можно обеспечить прозрачность и снизить общественные риски.

ИИ требует долгих и затратных проектов. В Казахстане существуют фонды поддержки и программы грантов, но они часто ориентированы на небольшие инициативы. Для масштабирования нужны другие инструменты: государственные закупки как механизм поддержки локальных решений, целевые фонды для предпосевных и посевных стадий, налоговые льготы для компаний, внедряющих ИИ.

Ограничения на экспорт чипов и конкуренция за вычислительные мощности делают страны вроде Казахстана уязвимыми. Полагаться исключительно на внешних поставщиков рискованно. Нужно развивать локальные дата-центры, диверсифицировать цепочки поставок и участвовать в международных альянсах, чтобы не зависеть от одной страны или региона.

Казахстан предпринимает шаги: разрабатывается закон о регулировании ИИ, создана госструктура для координации цифровой трансформации, проводится форум Digital Bridge, где обсуждаются международные практики. Эти инициативы создают институциональную базу. Но без практического использования данных, инфраструктуры, кадров, доверия они рискуют остаться на уровне деклараций.

В связи с вышеизложенным какими должны быть приоритетные шаги?

Необходимо инициировать Нацио­нальный реестр данных и пилотные API для медицины и агросектора, программу ваучеров на облачные вычисления для университетов и стартапов. Чрезвычайно важны массовая переподготовка кадров и обязательный модуль ИИ в профессиональном образовании, регуляторные песочницы с обязательными аудитами и пуб­личными результатами и государственные закупки, ориентированные на поддержку локальных ИИ-решений.

Казахстан обладает всеми предпосылками, чтобы стать заметным игроком в сфере ИИ. Имеются политичес­кая воля, выгодное географическое положение, академические традиции. Главная задача сегодня – превратить декларации в конкретные институты и сервисы. Мировой опыт показывает: выигрывают те страны, которые одно­временно инвестируют в кадры, данные, вычислительную инфраструктуру, регулирование и доверие общества. Для Казахстана это не вопрос престижа, а вопрос экономического роста и конкурентоспособности. Если действовать системно и последовательно, ИИ станет для нашей страны не риском, а источником новых возможностей.