Что может помешать развитию искусственного интеллекта
Ирина Сулименко, президент Казахстанской ассоциации информационных технологий и инноваций
Искусственный интеллект перестал быть нишевой технологией, становясь инфраструктурой экономики XXI века. При этом ведущие государства мира рассматривают ИИ как фактор производительности, конкурентоспособности и национальной безопасности. Казахстан, объявив цифровую трансформацию приоритетом, движется в том же направлении: формируются соответствующие институты, разрабатываются нормативные акты, появляются пилотные проекты. Вместе с тем глобальный и локальный опыт показывает: от деклараций до практического применения нужно пройти непростой путь.