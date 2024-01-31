Что нам стоит ТЭЦ построить?

В области Абай имеется 462 км теп­ловых сетей и 273 тепловых пунк­та, из которых четыре – крупные, производящие свыше 100 Гкал, 40 котельных мощностью менее 100 Гкал. Большая часть этого хозяйства расположена в Семее и находится в ведении ГКП «Теплокоммунэнерго», которое снабжает теплом и горячей водой 66 тыс. абонентов.

Семей можно назвать городом дымящих котельных. По поводу «черного снега» в городе пишут каж­дую зиму. Объекты работают на старом оборудовании, и о какой-либо фильт­рации речи нет. Эту проблему обе­щают решить: до строительства ТЭЦ-3 в котельных установят нарукавные фильтры.

В дома левобережья Семея тепло приходит от двух больших тепло­источников – ТЭЦ-1 и РК-1. И здесь наблюдается профицит теплоэнергии в 60,5 Гкал. А вот на правом берегу дефицит тепла – 147 Гкал, хотя именно в этой части областного центра расположено 18 котельных.

Но, как показывает опыт прошлых отопительных сезонов, они не справляются, так как за последние годы построено много новых зданий. После подключения к теплу новостроек в квартирах заметно похолодало. Из-за этого запрещена выдача технических условий на подключение объектов строительства.

После образования области Абай был разработан и утвержден Комп­лексный план развития, в котором одним из первых пунктов значится строительство ТЭЦ-3. На ее возведение потратят 480 млрд тенге.

– На сегодняшний день под реализацию проекта «Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей» определен земельный участок в поселке Степном. Все технические характеристики уже заданы – 360 мегаватт по электрической части и 1 200 гигакалорий тепловой энергии. Технико-экономическое обоснование находится на стадии завершения, его разрабатывает компания «СтройИндустрия». В марте планируется государственная экспертиза. Заказчиком ТЭО выступает «Самрук-Энерго», – рассказал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Серик Туленбергенов.

Соглашение, подписанное между правительствами Казахстана и России, включает работы по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, а также строительству и вводу в эксплуатацию новых теплоэлектростанций. Координировать проект возведения угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске будут министерства энергетики РК и РФ.

Реализация же проекта возложена на АО «Самрук-Энерго» и ООО «Интер РАО – Экспорт», входящее в группу компаний «Интер РАО – Экспорт». Согласно подписанному соглашению, реализация проектов разделена на три основных этапа.

Пока разрабатывается технико-экономическое обоснование, проектировщики работают над комплексной схемой города Семея, где будут определены все будущие трассировки от ТЭЦ. По предварительным данным, около 40 км составят новые магис­тральные сети.

После ввода в эксплуатацию ТЭЦ-3 все котельные станут теплопунктами, то есть черного дыма горожане не увидят.

– Недавно состоялось совещание с участием представителей акимата области Абай и компании «Самрук-Энерго», в ходе которого нас известили о сроках подписания контрактов с компанией «Интер РАО – Экспорт» – это третий квартал текущего года. В первую очередь на отведенном участке проведут дополнительные изыскания и буровые работы, установят ограждения. Само строительство теплообъекта займет не менее трех лет. Параллельно начнется прокладка магис­тральных сетей, – рассказал Серик Туленбергенов. – При их прокладке могут снести старые здания. Средства на снос будут предусмотрены в городском и областном бюджетах. В соответствии с законодательством будут приняты соответствующие постановления по изъятию в госсобственность земельных участков.

В настоящее время ведется реконструкция внутриквартальных сетей с учетом прокладки новых магис­тральных сетей. Особое внимание уделяется проблемным участкам.

– Нынешний отопительный сезон проходит без срывов. При низких температурах аварийных ситуаций не было. Мы улучшили надежность тепловых сетей. В прошлом году поменяли магистральную линию от ТЭЦ-1 протяженностью 5,8 километра, которая обеспечивает одну треть абонентов Семея. Эта теплотрасса не менялась почти 40 лет, – рассказал Серик Туленбергенов. – Топливо предусматривается двух видов – уголь и газ. Если удастся перейти на последний, то Семей сможет претендовать на звание одного из самых экологически чистых городов Казахстана.