Что нужно для развития науки?

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Своим мнением по этому поводу поделился социолог Есет Есенгараев.

Фото: gov.kz

Популяризация научных идей и ценностей в обществе – один из основных путей создания благоприятных социокультурных условий, которые прямо влияют на развитие науки в государстве. Сегодня, когда науку считают решающей силой развития экономики и других сфер общества, нам нужно иметь более конкретизированное понимание ее роли и места в нашей жизни. Зачем обществу тратить ограниченные финансовые ресурсы на науку? Что она дает взамен обществу?

В первую очередь наука дает нам знания в виде научных теорий, методов и эмпирических данных. И в обществах, где понимают их необходимость, на науку направляют больше внимания, чем там, где ценность научных знаний не так высока. А инвестиции в науку приводят не только к соответствующим достижениям в технологиях и экономическом развитии, но и способствуют повышению общего уровня развития общества.

Однако развитие науки не может быть лишь следствием ее финансирования. Она не устроена только по принципу стимул – реакция. Наука структурирована и опосредована рядом внешних и внутренних факторов, которые не могут быть выведены только финансовыми или политическими способами. Это прежде всего социокультурные предпосылки, определяющие стиль мышления и основные способы восприятия и использования научных концепций и данных.

Другими словами, взаимодействие между учеными и обществом и отношения внутри научного сообщества всегда в той или иной степени социально и культурно обусловлены.
И поэтому только лишь политическая воля или расширение финансирования не приводит к существенному изменению качества и объемов научной продукции.

История СССР, а также стран со схожим социально-политическим устройством, в которых науку пытались развивать на основе политической целесо­образности, масштабно подтвердили данную истину. Несмотря на определенные успехи в развитии науки, порой даже очень значительные, эти страны не сумели создать институт науки, сопоставимый с его аналогами в развитых странах. Там институт науки возник и развивался как органичное следствие всей совокупности социальных и культурных процессов.

Сравнение этих двух способов развития позволяют прийти к выводу: без благоприятного социального и культурного контекста наука не может достичь необходимого уровня институционального оформ­ления. А если она не может стать признанным в обществе социальным институтом, то тогда научная деятельность неизбежно оказывается менее продуктивной, чем когда она опирается на благоприятные для нее общественные ценности.

Один из классиков социологии Роберт Мертон подчеркивал, что «положение науки в современном мире может быть проанализировано как результат действия двух наборов противоположных сил, первый из которых одобряет науку как широкомасштабную социальную деятельность, а другой ей противостоит». Поэтому необходимо не только увеличение финансирования науки, но и постоянные усилия по созданию благоприятного для науки социокультурного контекста. А для этого и сами ученые должны постоянно над этим работать.

Одним из таких путей является популяризация научных идей и их закрепление в общественном сознании. Однако наши ученые пока очень пассивны в продвижении в общественном пространстве научных идей и ценностей. Это негативно сказывается на популярности науки в обществе, в том числе и среди молодежи. Тем самым научное сообщество ограничивает возможности для своего воспроизводства и обновления.

#развитие #наука #социолог

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