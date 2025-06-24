Наш гражданский долг – сплочённо и самоотверженно трудиться во имя развития страны. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев на расширенной коллегии правоохранительных органов. По словам Президента, Казахстан должен стать безопасным государством, в котором торжествуют Закон и Порядок. Как достичь поставленной цели, обсудили в интервью с генеральным секретарём Палаты юридических консультантов "Юстус", управляющим партнёром Международной юридической компании ALC Attorneys Фаридом Алиевым.

- Фарид Бахтияр оглы, Касым-Жомарт Токаев поручил Администрации Президента и Совету безопасности в течение недели провести анализ деятельности правоохранительных органов, в котором будут открыто показаны все недостатки и предложены пути решения проблем. В чём заключается важность аудита?

- До тех пор, пока мы не признаем, что проблемы существуют – от перегрузки и качества работы участковых до избирательного правоприменения, говорить о глубинных преобразованиях будет преждевременно. Проведение честного, предметного анализа, в котором будут открыто обозначены слабые места – это, по сути, внутренний аудит зрелой системы, не боящейся признать собственные недоработки. Такая работа, если она будет проведена не для галочки, а по сути, может стать основой для корректировки политики, перераспределения ресурсов и для восстановления доверия общества.

Важно, чтобы этот анализ не закончился очередной бюрократической справкой, а стал отправной точкой для системных изменений, в том числе в кадровой политике, в отношениях между ведомствами, в подходах к профилактике и цифровизации. Это также шанс услышать голос самих сотрудников на местах, которые сталкиваются с проблемами не по отчётам, а каждый день в своей работе. Именно они лучше всех знают, где «трещит по швам», а где, наоборот, нужно масштабировать положительный опыт.

Таким образом, откровенность этого анализа будет лакмусовой бумажкой не только для силовых структур, но и для всего государственного аппарата: готовы ли мы не только требовать эффективности, но и честно на неё работать?

- Глава государства подчеркнул, что укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности обретает особое значение. Особенно важно это сейчас, в условиях нарастающей глобальной неопределённости. Хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счёт.

- В условиях международной турбулентности и усиления транснациональных угроз вопрос общественной безопасности приобретает первостепенное значение. Стабильность внутри страны является краеугольным камнем. При этом укрепление безопасности не должно осуществляться в ущерб и за счёт фундаментальных прав человека, свободы слова, плюрализма мнений, монополизации тех или иных сфер деятельности, а соблюдение законности должно идти в едином русле с усилением роли гражданского общества и роста «субъектности» населения.

Реализация концепции «Закон и Порядок», о важности которой неоднократно говорил Касым-Жомарт Токаев, должна носить системный характер. Она могла бы обеспечить не только снижение уровня преступности, но и укрепление доверия граждан к государству. Строгое соблюдение закона – это основа устойчивости правовой системы, защиты прав и свобод граждан, а также притока инвестиций, создания комфортного бизнес-климата. При этом многое будет зависеть от уровня правосознания общества, его стремления к созданию и укреплению правового государства.

Президент объявил о начале недели «Закона и Порядка». Это своевременная и важная инициатива, способствующая формированию правового самосознания. Она может стать платформой для диалога между обществом и правоохранительными органами, а также для просвещения граждан по вопросам соблюдения законов и их ответственности за нарушения. С другой стороны, и сами законы должны быть понятными, чёткими и направленными на эффективное регулирование общественных отношений. «Правила игры» должны быть ясны всем, и диалог должен быть не просто формальным, а эффективным. Общество должно увидеть реальное решение своих актуальных и животрепещущих проблем, бизнес должен чувствовать себя защищённым, а простые люди должны видеть в правоохранительной системе не только карательную функцию, но и правозащитную.

- По словам Президента, в последние годы наша страна последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях. Важнейшим приоритетом стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе. Какие изменения Вы видите в этом направлении?

- Становятся заметны позитивные сдвиги: усиливается общественная реакция на негативные явления, такие как насилие, несправедливость, дискриминация женщин. Больше внимания уделяется правовому воспитанию молодёжи, активизируется роль гражданского общества. Однако процесс требует дальнейшего углубления и системного подхода, в частности в сфере образования, особенно в регионах. Образование, увы, не всегда отвечает соответствующим вызовам, с которыми сталкивается наше государство. Ключевым фактором остаётся борьба с коррупцией и её системность, а также само восприятие в обществе этого явления как чего-то негативного. Равные возможности и социальная справедливость, наличие социальных лифтов, формирование крепкого среднего класса, могли бы стать залогом стабильного общественного договора.

- Согласно статистике, с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза. По Вашему мнению, что привело к улучшению показателей?

- Показатели не должны быть самоцелью. Важнее, конечно же, качественное содержание. Тренд на гуманизацию должен стать основополагающим. Необходимо понимать, каким образом велась данная статистика и какие критерии были использованы, насколько они соотносятся с ранее использованными методиками за аналогичные периоды. В целом, хочется надеяться, что это результат целенаправленных реформ в правоохранительной системе, усиления профилактической работы, цифровизации процессов, а также повышения эффективности координации между различными структурами. Особую роль должно сыграть вовлечение общественности, гражданского общества и правозащитников.

- Важная задача, по мнению Президента, борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей. Как Вы оцениваете результаты принимаемых мер?

- Приняты законодательные изменения, ужесточающие ответственность, расширена сеть поддержки жертв, внедрены механизмы раннего вмешательства. Как результат – повышение уровня общественной нетерпимости к насилию. В целом, говорить об итогах проводимой работы пока, конечно же, рано. Но, однозначно, люди перестали молчать. Женщины всё больше и чаще говорят о существующих проблемах, особенно в сельской местности и в регионах. Проблемы, накопленные десятилетиями, стали оголяться и общество стало активнее реагировать на них благодаря социальным сетям. Конечно, ещё многое предстоит сделать. Правоохранительная система не может существовать в отрыве от общества, она должна трансформироваться и развиваться вместе с обществом, реагировать на тренды. Молодые кадры с новым мышлением должны более активно внедряться в правоохранительную систему.

- «Следует ещё со школьной скамьи закладывать в детях высокие качества «Адал азамат», – резюмировал Президент. Как Вы считаете, на каких ценностях должен базироваться обозначенный принцип? Как ситуация обстоит сегодня?

- Формирование сознательного, ответственного гражданина – задача, которая начинается задолго до совершеннолетия. Это факт. Президент Токаев в своём выступлении подчеркнул необходимость уже со школьной скамьи воспитывать в детях понимание закона, справедливости и гражданской ответственности. Это не просто должно быть высокопарной и патриотической формулой, а должно быть ориентиром для построения будущего поколения казахстанцев. Этот принцип должен базироваться на ценностях справедливости, честности, порядочности, дисциплины и уважения как к обществу, так и к себе. И если эти ценности не укореняются в детстве, то государству в дальнейшем приходится тратить ресурсы на устранение последствий – правонарушений, недоверия к институтам, социальную разобщённость, рознь и необразованность.

В этой связи особая роль отводится школам. Именно там закладываются базовые установки – что такое хорошо и что такое плохо с точки зрения не только морали, но и закона. Педагоги становятся первыми проводниками правовой культуры, а родительская вовлечённость превращает эти знания в повседневную практику. Нужно пересмотреть подход к воспитательной работе в учебных заведениях, активнее включать темы правовой грамотности и этики в образовательные программы, а также развивать партнёрские формы взаимодействия между школами и семьями. Формирование правового государства начинается не в кабинетах чиновников, а в классах школ и в семьях. Только совместными усилиями можно вырастить поколение, которое будет воспринимать соблюдение закона не как обязанность, а как осознанную ценность.

- Назрела необходимость в создании отдельного подразделения в системе МВД, отвечающего за координацию профилактической работы, – отметил К. Токаев. Каким образом это отразится на развитии правоохранительной системы?

- Создание отдельного подразделения по профилактике правонарушений – это шаг в правильном направлении, если за ним последует содержательная, а не формальная работа. Президент совершенно справедливо подчеркнул, что борьба с преступностью должна начинаться не с протоколов, а с устранения причин правонарушений. В идеале – мы должны прийти к тому, чтобы полиция не только раскрывала преступления, но и предотвращала их заранее, особенно в уязвимых группах: среди подростков, в неблагополучных семьях, в зонах социального риска. Централизованная координация, внедрение цифровых инструментов, взаимодействие с социальными службами – всё это может стать реальным инструментом снижения преступности, а не просто очередной строкой в отчёте.

При этом важно, чтобы новая структура не превратилась в «отдел для галочки», существующий ради количества мероприятий и красивых пресс-релизов. Любое новое подразделение должно приносить практическую пользу, а не подменять результат внешней активностью.

Если профилактика станет не ритуальной обязанностью, а частью культуры правоохранительной системы, то мы сможем говорить о настоящем реформировании. Ведь в конечном итоге важно не то, сколько протоколов составлено, а сколько проблем удалось не допустить. Надо уходить от практики «показателей», а заниматься реальной работой. Кроме того, недопустимы злоупотребления, когда бесперспективные дела направляются в суд и загромождают работу, когда необоснованные уголовные дела возбуждаются, годами длятся и продлеваются сроки, за счёт государства назначаются многочисленные экспертизы, а административный ресурс используется на ущемление прав и законных интересов.

- Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что назрела необходимость в серьёзном реформировании уголовно-исполнительной системы. На чём, по Вашему мнению, должна базироваться трансформация?

- Необходим переход от карательной модели к системе реабилитации и ресоциализации. Это включает трудовую занятость осуждённых, внедрение прогрессивных моделей сокращения срока наказания, цифровой контроль и усиление пробационной службы. Сокращение тюремного населения должно стать важным направлением реформы уголовно-исполнительной системы. Криминальная «блатная» романтика не должна казаться привлекательной, особенно для молодёжи, нужно вести просветительскую работу.

- Важна ли цифровизация отрасли?

- Конечно, цифровые технологии играют ключевую роль в обеспечении прозрачности, аналитики и снижения коррупционных рисков. Использование искусственного интеллекта, смарт-технологий существенно повышает эффективность реагирования и профилактики.

- По Вашему мнению, повышается ли престиж работы в силовых структурах?

- Повышение заработной платы и улучшение жилищных условий для сотрудников правоохранительных органов – это, безусловно, шаг в нужном направлении. Но важно понимать, что достойные условия не должны оставаться исключением или поводом для отчётов. Они должны стать нормой, особенно для тех, кто работает в районах и на «передовой» взаимодействия с населением. Сегодня ситуация всё ещё неоднородна. В одних регионах сотрудники действительно получают поддержку, в других – вынуждены работать в устаревших зданиях и решать бытовые проблемы самостоятельно. Поэтому вопрос социальной и профессиональной обеспеченности сотрудников нельзя закрывать единичными мерами. Нужна системная политика, при которой стабильная оплата труда, жильё и базовая инфраструктура станут не поощрением, а базовым стандартом службы.

- Достойное ли признание, на Ваш взгляд, получают доблесть и отвага правоохранителей?

- Да, примеры героизма и преданности долгу получают заслуженное признание через государственные награды, общественное уважение и внимание к памяти погибших при исполнении. Но никакие награды, конечно же, не сравнятся с народной любовью и уважением, а их не купить ни за какие деньги, их можно только завоевать кропотливой работой, честностью, порядочностью и желательно в нескольких поколениях. Присвоение имён героев улицам, учреждениям, создание фильмов – всё это способствует сохранению исторической памяти и воспитанию. При этом, полагаю, что инициативы должны идти не только сверху, в этом должны участвовать народ, бизнес и различные институты гражданского общества. Государственный бюджет должен использоваться умеренно и разумно, а общество должно видеть в этом ценность, а не просто дорогостоящие проекты.