Профилактика и правовая культура

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Николай Турецкий, доктор юридических наук, сотрудник Института законодательства и правовой информации Министерства юстиции РК

Внимательно ознакомился с выступлением Главы государства на расширенной коллегии правоохранительных органов. Затронуты практически все сферы деятельности «правоохранки». Остановлюсь только на двух направлениях.

Фото сгенерировано нейросетью Midjourney

Первое. Усиление работы по профилактике правонарушений. На мой взгляд, это одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов. Как говорится, легче предупредить, уберечь от девиантного поведения и настроить на позитивную позицию, чем позже расследовать, сажать и перевоспитывать. В теории криминологии на эту тему говорилось уже немало, наука в этом направлении ушла далеко вперед. И об этом хорошо знают ученые в Казахстанской криминологической ассоциации.

Поэтому отрадно, что, как подчеркнул Президент, на рассмотрении Мажилиса находится проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Важно, что он позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию.

Для реализации данного направления предложено даже создать отдельное подразделение в системе МВД, отвечающее за координацию профилактической работы. Думается, это изменит ситуацию, отразится на общих показателях уровня преступности в Казахстане.

Второе не менее важное направление – правовая культура граждан. Во многом именно от нее, а также гражданской активности населения, нулевой терпимости к преступлениям и зависит профилактическая работа в правоохранительной сфере. Как отмечено в докладе, «граждане должны соблюдать законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения».

В целом же для достижения видимого результата требуется консолидация усилий государства (всех госорганов, а не только правоохранительных) и общества. И в этом плане не последнюю роль могут сыграть неправительственные организации.

#президент #заседание #правоохранительные органы #закон и порядок

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