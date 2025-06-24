Внимательно ознакомился с выступлением Главы государства на расширенной коллегии правоохранительных органов. Затронуты практически все сферы деятельности «правоохранки». Остановлюсь только на двух направлениях.

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Первое. Усиление работы по профилактике правонарушений. На мой взгляд, это одно из важнейших направлений деятельности правоохранительных органов. Как говорится, легче предупредить, уберечь от девиантного поведения и настроить на позитивную позицию, чем позже расследовать, сажать и перевоспитывать. В теории криминологии на эту тему говорилось уже немало, наука в этом направлении ушла далеко вперед. И об этом хорошо знают ученые в Казахстанской криминологической ассоциации.

Поэтому отрадно, что, как подчеркнул Президент, на рассмотрении Мажилиса находится проект нового Закона «О профилактике правонарушений». Важно, что он позволит систематизировать государственную политику в этой сфере, расширить круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию.

Для реализации данного направления предложено даже создать отдельное подразделение в системе МВД, отвечающее за координацию профилактической работы. Думается, это изменит ситуацию, отразится на общих показателях уровня преступности в Казахстане.

Второе не менее важное направление – правовая культура граждан. Во многом именно от нее, а также гражданской активности населения, нулевой терпимости к преступлениям и зависит профилактическая работа в правоохранительной сфере. Как отмечено в докладе, «граждане должны соблюдать законы и этические нормы не из принуждения, а исходя из своего внутреннего убеждения».

В целом же для достижения видимого результата требуется консолидация усилий государства (всех госорганов, а не только правоохранительных) и общества. И в этом плане не последнюю роль могут сыграть неправительственные организации.