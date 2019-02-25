Президент
Что привело к отставке Правительства, рассказал Глава государства
Лаура Тусупбекова
Выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента Глава государства поблагодарил прежнее правительство за проделанную работу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Обращаясь к депутатам Мажилиса Парламента, Елбасы отметил, что правительство добивалось роста экономики в сложных условиях глобального развития, и поблагодарил его членов за проделанную работу.

"Скажу отдельно о премьер-министре Бакытжане Сагинтаеве. Он хорошо себя показал на предыдущих должностях акима Павлодарской области, министра экономики, вице-премьера и первого вице-премьера. Он – человек честный, добросовестный, опытный. Может трудиться и на других участках. Однако упущения в работе отдельных министерств, особенно в социальной сфере, привели к отставке всего правительства", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что углубляющаяся нестабильность на международной арене и санкционное противостояние требуют поиска новых мер и решений для укрепления благосостояния страны.

Кроме того, Глава государства остановился на результатах политической модернизации, в рамках которой были перераспределены полномочия между ветвями власти.

"Правительство получило все необходимые полномочия и должно четко выполнять свои обязательства перед населением, нести ответственность за свою деятельность. Такая же ответственность касается и акимов всех уровней, которые также напрямую отвечают за эффективность социальных и экономических программ. Они должны быстро реагировать на запросы населения, и, самое главное, принимать меры", – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул роль парламента в осуществлении социально-экономической политики государства.

"Речь идет не только о качественной подготовке законопроектов, но и о вопросах выполнения важнейших государственных программ и проектов. Это также касается обеспечения постоянного парламентского мониторинга, создания диалоговых площадок с неправительственным сектором, разъяснения гражданам сути принимаемых государством мер, в том числе законодательных", – сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил важность продолжения новым правительством реализации государственных программ, завершения реформ в правоохранительной и судебной системе, действенного решения проблем населения.

В соответствии со статьей 44 Конституции Нурсултан Назарбаев внес на рассмотрение Мажилиса Парламента кандидатуру Мамина Аскара Узакпаевича для дачи согласия на назначение его на должность премьер-министра.



"За годы своей работы он достиг конкретных результатов на вверенных ему участках. Аскар Узакпаевич зарекомендовал себя как опытный менеджер. Считаю кандидатуру Мамина Аскара Узакпаевича наиболее подходящей для обеспечения эффективной работы нового правительства", – сказал Глава государства.

Депутаты Мажилиса Парламента единогласно одобрили кандидатуру Мамина. В ходе пленарного заседания Президент подписал соответствующий указ.

Нурсултан Назарбаев рассказал о ключевых приоритетах социальной политики государства, а также указал на необходимость развития отечественного производства в рамках выполнения индустриальной программы.

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