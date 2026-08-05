Токаев принял главу холдинга «Байтерек»

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Президенту был представлен доклад о ходе реализации его поручений и ключевых направлениях дальнейшего развития холдинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: Акорда

Рустам Карагойшин проинформировал о том, что инвестиционный и кредитный портфели достигли 14,3 трлн тенге с прогнозом роста до 16,5 трлн тенге, при этом чистая прибыль сохраняется на уровне свыше 400 млрд тенге ежегодно.

По итогам 2025 года за счет поддержки холдинга 77,5 тыс. семей обеспечено жильем, в том числе 11,6 тыс. очередников.

В прошлом году профинансировано 77 крупных проектов и 27,4 тыс. проектов малого и среднего бизнеса, поддержан 131 экспортер, 7,2 тыс. сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых работ передано в лизинг 11,4 тыс. единиц сельхозтехники.

Рустам Карагойшин в ходе встречи сообщил о проводимой трансформации и новой долгосрочной стратегии развития «Байтерека». Проект предусматривает переход к модели проактивного инвестиционного холдинга, ориентированного на эффективное управление активами, создание условий для сильного бизнеса и повышение качества жизни населения.

Также он доложил о реализации ряда инвестиционных проектов. До конца этого года на рассмотрение Инвестиционного совета планируется вынести 26 проектов, направленных на импортозамещение, развитие экспорта и инфраструктуры.

Глава государства подчеркнул важность обеспечения устойчивого экономического роста, привлечения долгосрочных инвестиций, поручил усилить поддержку МСБ и уделил особое внимание повышению доступности жилья для граждан.

#Токаев #Акорда #холдинг #«Байтерек»

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