Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области

В столице в эти выходные фермеры Алматинской области и области Жетысу представят на ярмарке свыше 400 тонн продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elorda.info .

Фото: Kazpravda.kz

Общий объем продукции, которую планируют привезти представители обеих областей, составит более 400 тонн. На ярмарке реализуют свыше 50 наименований товаров: мясо-молочная, колбасная, плодоовощная, рыбная продукция, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мед, национальные напитки и др.

Товаропроизводителей Алматинской области в столице представят город Конаев и 9 районов. Аграрии этой области планируют привезти в Астану 186,4 тонн продукции.

Область Жетысу представят города Талдыкорган и Текели а также 8 районов. Сельхозпроизводители везут свыше 214 тонн товаров.

Ярмарка будет проходить в субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00 на площади перед зданием КазНУИ по проспекту Тауелсиздик.