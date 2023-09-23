Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области

В столице в эти выходные фермеры Алматинской области и области Жетысу представят на ярмарке свыше 400 тонн продукции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Elorda.info.
Общий объем продукции, которую планируют привезти представители обеих областей, составит более 400 тонн. На ярмарке реализуют свыше 50 наименований товаров: мясо-молочная, колбасная, плодоовощная, рыбная продукция, сахар, мука, крупы, растительные и животные масла, фрукты, мед, национальные напитки и др.
Товаропроизводителей Алматинской области в столице представят город Конаев и 9 районов. Аграрии этой области планируют привезти в Астану 186,4 тонн продукции.
Область Жетысу представят города Талдыкорган и Текели а также 8 районов. Сельхозпроизводители везут свыше 214 тонн товаров.
Ярмарка будет проходить в субботу и воскресенье с 9.00 до 18.00 на площади перед зданием КазНУИ по проспекту Тауелсиздик.