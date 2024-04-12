Что такое рисковые развлечения, посетители лыжного стадиона "Шымбулак" познали на себе

Спорт
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Людмила Макаренко

Фестиваль экстремальных зимних видов спорта прошел в Алматы

фото Юрия Беккера

До инфаркта миокарда

Что такое рисковые развлечения, посетители высокогорного лыжного стадио­на «Шымбулак» в прошлые выходные познали на себе. И, надо заметить, не все в этом участвовали добровольно.

Фестиваль экстремальных зимних видов спорта подразумевал, что сложным и небезопасным делом займутся подготовленные спортсмены, а все остальные будут восхищаться их мастерством и бесстрашием. Но не тут-то было…

К вечеру первого фестивального дня, когда соревновательная часть программы завершилась, а музыкально-развлекательная едва началась, в ущелье нагрянула непогода с проливным дождем, молниями и страшным громом. Первые же грозовые разряды погнали толпу гос­тей к канатной дороге, которая ведет с площадки горнолыжного курорта на Медеу и дальше в город: с лыжами, сноубордами, детьми и собачками. Роковая ошибка! Не прошло и 10 минут, как канатка встала, с душераз­дирающей амплитудой раскачивая над пропастью зыбкие кабинки.

Потом еще минут 15 на обесточенный воздушный мост с небес падали тонны воды и электрические разряды, и двинулась дорога как будто нехотя – медленно и осторожно, порциями доставляя к спасительной станции напуганных пассажиров.

– Забудь все, что я там говорила, – попросила коллега, как только позади нас остался­ турникет злополучного фуникулера.

Да что уж там, самой хотелось креститься­ и целовать землю. Все-таки экстрим хорош по сценарию и в умеренных дозах...

Благо погодный и технический коллапс не изменил хода Gorilla Winter Jungle и настроения лыжников. Всю ночь и утро следующего дня Шымбулак заваливало снегом, так что к главному старту спортивные объекты оказались в полной готовности, а для экстремальных лыж это залог зрелищных выступлений с высокими прыжками, сложными акробатическими трюками и неповторимым авторским стилем от топовых райдеров.

Летающие лыжи

Freeski, или «свободные лыжи», – изоб­ретение относительно молодое, но уже развившееся до множества видов и подвидов, в том числе олимпийских дисциплин. На Gorilla Winter Jungle, который прошел в Алматы в седьмой раз, обычно представляются самые зрелищные его вариации.

– Наша задача, – говорит продюсер фестиваля Александр Кучура, – показать молодежи, что все реально: можно заниматься любимым делом – кататься на сноуборде или лыжах – и добиваться больших успехов. Еще одно назначение фестиваля – расширять границы, чтобы Казахстан мог на равных войти в мировую индустрию сноубординга и фриски.

В этот раз организаторы разверстали фес­тивальную программу на два дня: ввели новые дисциплины и поменяли формат, расширив событие из чисто спортивного до спортивно-музыкального.

Для big air – лыжной акробатики, когда лыжник выполняет элементы в прыжке, – на горнолыжном стадионе установили самый большой в стране фристайл-трамплин. А вот jibbing невозможен без особых «снарядов» – перил, труб, бочек, и чем их больше, тем круче трюки. Судя по внешним данным участников этой номинации, такой вид спорта выбирают самые молодые и горячие.

Jungle сross – одно из нововведений сос­тязаний. Особых правил у скоростной гонки по трассе нет: она на выбывание – со старта уходят четыре спорт­смена, и только двое первых выходят в следующий этап.

– В этих трех категориях мог зарегистрироваться любой желающий, – уточняет представитель организатора Александра Польская. – В итоге оформилось около 200 участников, и это все казахстанские ребята, любители лыж и сноуборда. Честно говоря, такой отклик нас радует.

Быстрее, выше, богаче

Стимулом для экстремалов могли послужить и 7 млн тенге призового фонда турнира. Но организаторы не особо преувеличивают роль денег. Говорят, у истинных спортсменов другие ценности.

– Главное событие фестиваля – турнир в формате The Battle, – рассказывал перед стартом заключительного этапа экшен-спорта Александр Кучура. – Мы пригласили 16 райдеров со всего мира, которые попарно выйдут на большой трамплин с трюковыми прыжками. Судьям предстоит определить лучшего в споре «стиль против техники». Это спортсмены мирового уровня, от них можно ждать самых невероятных трюков.

В звездном составе этого года – сноу­бордисты и лыжники из Казахстана, России, Польши, Австрии, Финляндии, Швейцарии, Франции, Сербии, Грузии. Среди них – участники олимпиад, чемпионы европейских первенств.

12-кратному чемпиону Польши Щепану Карпиель-Булечке рефери в этот раз отдали третье место в дисциплине «лыжи», он уступил Максу Сенкевичу из России и Винсенту Махараво из Франции. Титулованный спортсмен с удовольст­вием принял приглашение из Казахстана, признавшись, что ему интересны любые неформатные события.

В баттл-сражении также отметились многократные призеры и победители чемпионатов и кубков Европы – поляк Ян Яромин, финн Валттери Каутонен (у него первое место в категории «сноу­борд», вторым и третьим в этой номинации стали Илья Баскаков и Константин Мостовой из России), Лука Пихнер из Австрии.

Накануне выхода на старт Винсент Махараво признался в интервью «КП», что до поездки в Алматы имел мало представления о Казахстане.

– Знал только, что ваша страна по соседству с Россией, где мне доводилось бывать, – говорит француз. – Ради этой поездки пропустил домашние соревнования, очень хотелось увидеть все своими глазами. И я впечатлен тем, на каком уровне в Казахстане спортивная жизнь. Это для меня новый опыт.

Спорт без границ

Присоединившиеся к нашему с Винсентом разговору австрийцы Бернд Хагер и Лука Пихлер – тоже действую­щие спортсмены из числа мировых лидеров горных лыж. Их профессиональная спортивная карьера, конечно же, отличается от фестивальных ивентов – там меньше музыки и веселья, больше работы.

– Занимаюсь лыжами с раннего детства, так делала вся моя семья, и спорт для меня лайфстайл, другой жизни я просто не знаю, – признается Бернд. – Но когда есть возможность, согла­шаюсь на участие в такие событиях, чтобы посмотреть другую страну, познакомиться с ребятами.

– Ваши горы похожи на любые другие, – делится впечатлением о склонах Шымбулака Лука. – Хотя разница, конечно, есть, и она для спортсменов чувствительная. Если австрийские Альпы – это 2 000 мет­ров над уровнем моря, то здесь нижняя точка на двух тысячах, а на верх трассы нужно подняться до 3 200.

– Красивый у вас город, огромные здания, чистые улицы, – это уже Бернд Хагер говорит об Алматы. – Но особенно впечатлило вождение на дорогах. Водители друг с другом «разговаривают», ездят по-сумасшедшему. Для европейцев это непривычно. А еще, должен признаться, у вас очень правильное пиво.

Экшен-спорт на Gorilla Winter Jungle впервые и вполне гармонично сочетался с музыкальной историей: на трех площадках за два дня выступили более 20 исполнителей современной музыки.

– Мы придумали уникальный формат соревнований, которому нет аналогов в мире, и все наши участники по достоинству оценили это мероприятие, – подвел итог фестивалю его спортивный директор Кирилл Однолетков.

#Спорт #Алматы #фестиваль #Шымбулак #лыжи

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