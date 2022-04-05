Что только ни делают в органах внутренних дел, чтобы изжить воровство, но кражи по-прежнему в антилидерах по числу совершаемых преступлений.

– Никогда бы не подумала, что в наш дом, нашу «крепость», проберутся преступники, – рассказывает Асель. – Хотя, надо признать, в тот раз мы, наверное, сами спровоцировали воров: на глазах у столпившейся молодежи загружали свои чемоданы в машину, «приправив» это разговорами по телефону о том, куда уезжаем да еще и насколько.

У семьи потерпевшей свой частный дом. В выходные они поехали в гости. Когда собирались в дорогу, близ дома разгуливала молодежь.

– Мы даже знаем некоторых из них. Они с нашего района, из числа неблагополучных квартирантов, – делится Асель. – Но мне и в голову не пришло, что у них на уме такое...

Воришки прокрались в дом спустя пару часов после отъезда хозяев. Применив силу, отжали стекло от рамы, а дальше, что называется, дело техники.

К слову, проникновение в дом и квартиры на первых этажах именно через окна – излюбленный способ домушников всех времен и народов. Не реже случаются взломы замков. Но вот попадание в жилище через собственноручно открытую хозяином дверь – это уже верх наглости и бесстыдства, да и другая статья.

– Надо сказать, что лица, совершающие кражи личного имущест­ва, постоянно совершенствуют свои навыки и способы проникновения в квартиры граждан, – говорит заместитель начальника управления организации раскрытия краж чужого имущества департамента криминальной полиции МВД РК, майор полиции Самат Кусетов. – Они используют современную технику, мобильную связь, приобретают и изготавливают инструменты, специально приспособленные для вскрытия дверей и замков. В основном квартирные кражи совершаются в дневное время, когда все находятся на работе или учебе.

Впрочем, сегодня в полиции отмечают снижение краж с проникновением в жилище. По крайней мере, по данным последних пяти лет, их стало меньше на 33,4%: если в 2017 году было зарегист­рировано более 37 тыс. таких преступлений, то в 2021 году – не более 12 тыс.

По мнению представителей ведомства, это стало возможным во многом благодаря внесению изменений в УК РК по ужесточению наказаний за неоднократность, а также за совершение краж с проникновением в помещения – статья 188. Перевод указанных признаков в разряд тяжких преступлений исключает возможность ухода подозреваемых лиц от ответственности в связи с примирением сторон, а также усиливает профилактику краж.

Большое значение в профилактическом плане сыграла и повсеместная установка камер видеонаблюдения. В частности, в рамках ведомственных программ по защите имущества во дворах жилых домов было установлено более 68 тыс. камер видеонаблюдения, а свыше 22 тыс. оборудованы по инициативе самих жильцов. И эта работа продолжается.

– В результате организационных мер и целенаправленной работы с начала года задержано более 600 квартирных воров, в том числе 36 воров-«гастролеров», которые совершают кражи в разных городах, и 29 преступных групп, – продолжает Самат Кусетов. – Так, в Северо-Казах­станской области в феврале текущего года выявлена преступная группа воров-«гастролеров» из Акмолинской области, ранее неоднократно судимых. Доказано совершение ими не менее двух квартирных краж.

В Карагандинской области был задержан квартирный вор, который совершил как минимум 6 квартирных краж в спальных районах города путем отжима пластикового окна. Выяснилось, что похищенное он сдавал в ближайшие ломбарды. Тем временем в Алматы пресечена криминальная деятельность группы домушников из трех человек, которые изобличены в совершении пяти квартирных краж. Подозреваемые действовали стандартно: перед тем, как проникнуть в жилище, проверяли, нет ли хозяев в доме, и только потом вскрывали замок. Выносили все, что представляло какую-либо ценность: денежные средства, мелкую технику и ювелирные изделия.

Немногим позже в том же Алматы задержаны еще три квартирных вора, уроженцы Алматинской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей. Доказано, что они совершили не меньше 7 квартирных краж.

– Перед тем, как куда-либо уехать даже ненадолго, обязательно соблюдайте следующие простые правила: оставьте включенным свет в прихожей, повесьте на балкон сушиться белье, не оставляйте открытыми форточки, а шторы лучше задернуть. Если вы выписываете газеты, попросите на почте не приносить их до вашего прибытия или обратитесь к соседям, чтобы они регулярно вынимали их из вашего почтового ящика, – рекомендует майор полиции. – А еще, если соседи сдают квартиру, то попросите их по возможности знакомить вас с постояльцами. Наклейте на двери табличку «Объект находится под охраной», что также окажет должное влияние на воров. И последнее: если вдруг на пороге незнакомый человек потребует открыть дверь, представляясь полицейским, работником социальной защиты, не спешите исполнять его просьбу, перезвоните в указанную организацию и спросите, действительно ли у них работает такой сотрудник.

А вот семья Асель установила на окна решетки:

– Позже планируем сделать сигнализацию. Пока же стараемся не оставлять без присмотра наш дом, который, как выяснилось, не «крепость»…