Гарантия переезда

На площадке СЦК
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

Согласно последним данным, в Казахстане зарегистрировано более 4 тыс. ветхих и аварийных многоквартирных жилых домов. Расселить их обитателей – дело затратное: по предварительным подсчетам, на это потребуется порядка 3,2 трлн тенге инвестиций. А потому одним из ключевых направлений государственной политики в сфере строительства и урбанизации становится внедрение эффективных механизмов реновации наряду с привлечением частных инвес­тиций и применением современных подходов к развитию городской среды.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подробно об этом рассказал замес­титель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Канат Мынбаев на площадке СЦК.

По его словам, в Земельный и Строи­тельный кодексы, а также в законы «О жилищных отношениях», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О долевом участии в жилищном строительстве» внесены изменения и дополнения. Кроме того, приняты соответствующие подзаконные НПА, обеспечивающие практическое внедрение нового рыночного механизма реновации аварийного и ветхого жилья с использованием механизма предоставления гарантий единого оператора.

В ведомстве просчитали преимущества и предполагаемый экономический эффект от внедрения нового механизма. Так, например, ожидается стимулирование привлечения частных инвестиций и снижение нагрузки на госбюджет, обновление жилфонда с учетом современных стандартов. При этом будет обеспечена полная защита прав жителей аварийных и ветхих домов благодаря гарантиям единого оператора.

Важная роль при реализации проектов реновации отводится акиматам – именно они формируют перечень объектов, подлежащих реновации в соответствии с утвержденными программами. Местным уполномоченным органам необходимо своевременно актуализировать проекты детальной планировки на основе результатов паспортизации жилых домов – реновация жилья может осуществляться только в рамках утвержденной градостроительной документации.

Как рассказал Канат Мынбаев, в этом году в Казахстане планируется снести 224 многоквартирных жилых дома. Работы уже идут, компенсации собственникам предусмотрены за счет местных бюджетов либо путем приобретения жилья на вторичном рынке. Для этого применяются механизмы, предусмотренные Концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры и утвержденные на местном уровне программами реновации.

«Казахстанская Жилищная Компания» разработала новый инструмент – механизм гарантирования для реновации аварийного и ветхого жилья. Он обеспечивает полную защиту прав собственников жилья по аналогии с порядком, установленным законодательством о долевом строительстве.

Как это работает? Застройщик заключает с компанией-инвестором договор о реновации, проводит переговоры с жителями и получает их согласие на передачу имущества по принципу «комната за комнату». После этого он обращается в АО «КЖК» для заключения договора о предоставлении гарантии, параллельно обеспечивая снос ветхого жилья и строительство нового многоквартирного дома.

КЖК присоединяется к договору о предоставлении гарантии после получения согласия всех жильцов и предоставляет застройщику соответствующую гарантию. Собственники жилья в свою очередь заключают с уполномоченной компанией договоры о долевом участии.

По словам Каната Мынбаева, благодаря гарантии АО «Казахстанская Жилищная Компания» права жителей аварийных и ветхих домов будут защищены на 100% после завершения строительства нового объекта.

#ЖКХ #брифинг #СЦК #Канат Мынбаев

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