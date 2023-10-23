Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС

Общество
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Валентина Мелехова

Режим ЧС техногенного характера ввели в Московском сельском округе Костанайской области.

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Вынужденная мера, считают в акима­те Костанайского района, позволит завершить строительство водопровода, который начали прокладывать еще три года назад и должны были завершить в июле нынешнего. Однако подрядная организация из ВКО ТОО «QazConstructions» с поставленной задачей не справилась.

– Общая стоимость водопровода составляет 860 миллионов тенге. В предыдущие два года осваивалось по 250–260 миллионов тенге, а в этом году освоено всего 18 миллионов. На протяжении четырех месяцев работы на объекте не велись. Подрядчик объяснял это возникновением финансовых трудностей. Все мы знаем, что по закону сначала выполняются работы, и только потом мы выплачиваем деньги за выполненный объем. А у него были арестованы счета, – рассказал аким Костанайского района Берик Танжариков.

По его словам, проектно-сметная документация на объект составлена на период до 2021 года, то есть нуждается в корректировке. И если проводить ее сейчас, а затем – конкурсные процедуры на определение нового подрядчика, то завершить строительство удастся только в следующем году, а процедура объявления ЧС позволяет все сделать оперативно.

Оценку действиям компании из ВКО даст суд. Акимат Костанайского райо­на намеревается подать иск, чтобы подрядную организацию признали недобросовестным поставщиком услуг.

#ЧС #Костанайская область #водопровод

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