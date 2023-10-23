Чтобы построить водопровод нужен режим ЧС Общество 23 октября 2023 г. 5:02 10 Валентина Мелехова Режим ЧС техногенного характера ввели в Московском сельском округе Костанайской области. Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова Вынужденная мера, считают в акимате Костанайского района, позволит завершить строительство водопровода, который начали прокладывать еще три года назад и должны были завершить в июле нынешнего. Однако подрядная организация из ВКО ТОО «QazConstructions» с поставленной задачей не справилась. – Общая стоимость водопровода составляет 860 миллионов тенге. В предыдущие два года осваивалось по 250–260 миллионов тенге, а в этом году освоено всего 18 миллионов. На протяжении четырех месяцев работы на объекте не велись. Подрядчик объяснял это возникновением финансовых трудностей. Все мы знаем, что по закону сначала выполняются работы, и только потом мы выплачиваем деньги за выполненный объем. А у него были арестованы счета, – рассказал аким Костанайского района Берик Танжариков. По его словам, проектно-сметная документация на объект составлена на период до 2021 года, то есть нуждается в корректировке. И если проводить ее сейчас, а затем – конкурсные процедуры на определение нового подрядчика, то завершить строительство удастся только в следующем году, а процедура объявления ЧС позволяет все сделать оперативно. Оценку действиям компании из ВКО даст суд. Акимат Костанайского района намеревается подать иск, чтобы подрядную организацию признали недобросовестным поставщиком услуг. #ЧС #Костанайская область #водопровод