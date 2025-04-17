В ходе IV Национального курултая Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что необязательно строить учебные заведения только в рамках национального проекта «Комфортная школа». «Качественные стандартные школы тоже в большом спросе, – подчеркнул Глава государства. – Недавно я был в Талдыкоргане. Там обычная казахская школа, но вполне приличная. Такие школы нужно строить везде, потому что комфорт­ные дос­таточно дорогие, и не в каждой области есть смысл их строить».

Мы побывали в новом учебном заведении в областном центре Восточного Казахстана и убедились в справедливости слов Президента.

– Просто пройдите по территории – и сами увидите, как здесь все сделано! – не без гордости говорит Айзада Орынбай, мама троих детей.

Ее семья больше пяти лет назад переехала в одну из высоток в строящемся микро­районе «Нұрлы жол», и новую школу они с мужем ждали с огромным нетерпением. До этого доченьку-первоклассницу приходилось каждый день возить на занятия в соседний район.

Женщина неторопливо катит коляску с полугодовалым малышом и заодно показывает школьный двор. По всему периметру рядом высятся башенные краны, кипят стройки. А внутри огороженного пришкольного участка порядок и безо­пасность.

– Для младших классов есть игровая площадка, для подростков – стадион, беговая дорожка, зона метания спортивных снарядов, – одоб­рительно отзывается Айзада. – Сейчас тепло, и уроки физкультуры можно проводить на воздухе.

Новая школа, получившая порядковый номер 50, распахнула двери 1 сентяб­ря 2024 года. Ее возвели как часть важнейшей социальной инфраструктуры для динамично растущих микрорайо­нов «Нұрлы жол» и «Жібек жолы». Проект – областной, но как не раз подчеркивали в акимате, он не уступает уровню, предусмотренному национальным проектом «Комфортная школа».

– Для учеников созданы все условия, – считает молодая мама. – Продумано все до мелочей, вплоть до фильтров, чтобы дети пили чистую воду.

Первое, на что обращаешь внимание при входе в здание, это много воздуха, много радостных тонов. В вестибюле оживленно: старшие ученики идут на очередной урок, младших, занимающихся во вторую смену, встречают учителя. На входном турникете то и дело мигают красный и зеленый огоньки.

В кабинетах и вестибюлях стены украшены нанесенными принтом портретами замечательных представителей культуры и науки – Абая Кунанбаева, Ахмета Байтурсынулы, Александра Пушкина, Альберта Эйнштейна...

Приоткрываю дверь в класс, где занимаются второклассники, – невероятно светлый, уютный. На учителе – деловой костюм, украшенный казахским орнаментом. Рахат Тлеубердиновна объясняет: коллектив школы, где обучение идет на государственном языке, старается придерживаться в одежде национального стиля. Это мягко работает на воспитание патриотизма. В целом во всем дизайне школы читается уважение к казахской культуре: в оформлении много элементов орнамента, есть узнаваемые пейзажи джайляу, гор...

– Школа работает первый год, процесс формирования коллектива продолжается, – рассказывает директор. – Педагоги пришли сюда в соответствии с законодательством – по конкурсу.

В каждом предметном кабинете – интерактивная доска, ноутбуки. Учитель информатики Назерке Абильмажинова улыбается: компьютеры новые, оборудование отличное, Интернет «летает». Ее коллега, преподаватель физики Назым Кабдулгазинова подтверж­дает: вести уроки – одно удовольствие.

– В школе, где я раньше училась, не было такого крутого оборудования, – говорит девятиклассница Сабина Болатова. – Я люблю химию, сейчас, например, мы проходим органические соединения. Много формул – и каждую можно проверить. Мы надеваем белые халаты, ставим много экспериментов. Есть все необходимое – пробирки, колбы, штативы, электронные весы, реактивы.

Новая школа № 50 действительно обустроена по уму – хоть экскурсии проводи! Для девочек в кабинете технологии установлены швейные машинки, для мальчиков – современный токарный станок по дереву, 3D-принтер, наборы для вырезания и выжигания… В спортивном зале покрытие, о котором в старых типовых школах могут только мечтать. По словам Рахат Тлеубердиновны, им удалось найти спонсоров, которые закупили классный спортинвентарь, установили на окнах прочные защитные решетки. И продолжают помогать учебному заведению.

– У нас много добрых, отзывчивых людей, – замечает директор. – Предприниматели, когда услышали, что открывается новая школа, сами предложили помощь. Если вы зайдете в столовую, там такая эстетика, такая симпатичная новенькая посуда, что настроение поднимается! С родителей не взяли ни одного тенге. Школе помогают спонсоры.

В учебном заведении, к слову, практически каждую пятницу проходят городские мероприятия – хакатоны, олимпиады, конкурсы… По словам руководителя, «пятидесятка» заключила меморандум со своим ближайшим «соседом» – устькаменогорской Назарбаев Интеллектуальной школой химико-биологического направления. Молодой коллектив сможет перенимать передовой опыт, участвовать в совместных проектах.

Значительную часть ученического контингента нового учебного заведения составляют ребятишки из многодетных и малообеспеченных семей – именно для них в основном и построены высотки в «Нұрлы жол». Из семи-восьми братишек и сестренок пятеро-шестеро дружно по утрам шагают на уроки. При проектной мощности в 600 учеников в «пятидесятке» уже учатся 746. Она работает в две смены. В следующем году, по мнению руководителя, чис­ло учащихся может достичь «потолка» – 1 200 учащихся.

– Микрорайон растет, – говорит Рахат Тлеубердиновна. – С 1 апреля начался прием в первый класс, и он продлится до 1 сентября. Мы планировали принять сто детей, но нам уже поступило 103 заявления. И это всего за две недели апреля! Сколько сможем – примем, остальным придется отказать.

В молодом педколлективе уже строят планы на будущее. В современном мире востребованы знания искусственного интеллекта, программирования, робототехники, кибербезопасности... Эти направления актуальны на рынке труда и будут интересны старшеклассникам. Преподаватели с учетом этого планируют следующий учебный год.

– Развивающие направления – такая работа, которая требует продуманного долгосрочного плана, – заключает Рахат Ибраимова. – С сентября у нашей новой школы уже появится свой профиль.