Просим на выход!

В числе кандидатов на выселение с десятилетиями занимаемой территории оказался коллектив частного предприятия «Асыл Агро», специализирующегося на забое скота и переработке мяса. В соответствии с постановлением акимата до конца нынешнего года хозяйству предписано перенести свой бизнес... в другое место. При этом альтернативную площадку местная исполнительная власть не предоставила.

Помимо вышеупомянутого перерабатывающего предприятия, «черные метки» получили хозяева еще четырех крестьянских хозяйств, также специализирующихся на разделке мяса. Предприниматели вместе выступили против решения акимата.

История с принудительным отчуждением земель, находящихся в промышленной зоне пригорода областного центра, началась с того самого постановления. Речь в нем идет о пяти участках, расположенных в 13-километровой зоне вокруг аэропорта Атырау, на которых десятилетиями действовали частные перерабатывающие предприятия, обеспечивающие регион мясными полуфабрикатами.

Как рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Асыл агро» Нубтулла Кулбасов, решение об отчуждении участка стало для них полной неожиданностью и поставило под угрозу работу перерабатывающего цеха и занятость десятков людей.

– Наш бизнес открылся здесь в 2003 году. В то время территория пустовала. Мы собственными силами подвели всю необходимую инфраструктуру, проложили водо- и газопровод, затратив на это значительные средства. За более чем два десятилетия построили полноценный производственный комплекс, включающий цех по глубокой переработке мяса, колбасный и консервный цеха. Создание предприятия было связано с государственной политикой по отказу от подворного убоя скота. Наша задача заключалась в том, чтобы организовать этот процесс в специально оборудованном месте, соответствующем всем санитарно-гигиеническим требованиям. Работаем круглосуточно, на предприятии заняты около 70 человек, – рассказал Нубтулла Кулбасов.

По его словам, в акимате им объяс­нили, что основанием для принятия постановления стало обращение «Каз­аэронавигации», в котором говорится: содержание скота вблизи аэропорта способствует скоплению птиц, а это может создавать угрозу безопасности полетов.

Однако переработчики считают подобные доводы необоснованными. По словам предпринимателя, за десятилетия работы их предприятия не было ни одного происшествия, которое создавало бы угрозу для авиации. Производство расположено в Северной промышленной зоне, что подтверждает назначение данной территории. Здесь отсутствуют жилая застройка и объекты отдыха.

Работники предприятия небезосновательно опасаются, что перенос предприятия приведет к остановке производства и потере рабочих мест, а потому намерены добиваться пересмотра постановления в рамках действующего законодательства. По их словам, госор­ганы должны провести всестороннее изучение ситуации с учетом интересов предприятия, его сотрудников и экономики региона.

– Нам непонятно, почему столь серьезное решение принимается без всестороннего обсуждения? За двадцать с лишним лет в предприятие вложены огромные деньги, проделана колоссальная работа. Если действительно существует некая реальная угроза, она должна быть подтверждена объективными исследования­ми. Мы намерены защищать свой бизнес всеми предусмотренными законом способами, включая обращение в суд. Подобные уведомления получили, как известно, пять крупных скотобоен. Если они одновременно прекратят работу, регион столкнется с дефицитом мяса, что неизбежно приведет к резкому росту цен. Поэтому, прежде чем принимать подобные поспешные решения, необходимо учитывать их последствия не только для предпринимателей, но и для жителей Атырау. Кроме того, акимат до сих пор не предложил переработчикам соответствующую площадку, пригодную для передислокации, с подведенными инженерными сетями. Нас лишь перенаправляют из одного ведомства в другое, – сокрушенно развел руками Нубтулла Кулбасов.

Постановлением городского акимата, в котором переработчикам мяса объявили о начале принудительного отчуждения земельных участков, определена дата – 31 декабря 2026 года. Но, как видим, определив дату для других, местная власть для себя никаких сроков не установила. Ни в части выделения участка, ни в части выплаты компенсации, а это, собственно говоря, есть грубое нарушение Предпринимательского кодекса. Так что в этой ситуации, возможно, все возникшие вопросы придется решать в суде.

Как сообщили в городском акимате, процедура принудительного изъятия земельных участков для государственных нужд была основана на предписании АО «Авиационная администрация Казахстана».

«В вышеуказанном инспекторском предписании указаны координаты пяти объектов при аэродромной территории в радиусе 13 км от контрольной точки аэродрома города Атырау. То есть мест выброса отходов, приводящих к массовому скоплению птиц, и угрозы безо­пасности полетов. Рабочая группа по данному вопросу при местном исполнительном органе не создавалась. После определения оценочной стоимости будут рассмотрены альтернативные варианты по изменению целевого назначения земельного участка в целях сохранения за собственниками эксплуатируемых объек­тов. А также рассматриваются варианты по предоставлению собственникам земельных участков, расположенных за пределами приаэродромной территории в других сельских округах. В настоящее время проводится процедура принудительного изъятия земельных участков. Сейчас оценить возможные экономические последствия для указанных объектов не представляется возможным, поскольку их дальнейшая хозяйственная деятельность определяется самими собственниками самостоятельно. Также работа по изъятию земельных участков находится на начальной стадии... На данном этапе полагать, что процедура изъятия оказывает влияние на их хозяйственную деятельность, не представляется возможным», – отметили в городском акимате.

Развивать животноводство в Атыраус­кой области непросто. Здесь мало пастбищ и ощущается серьезная нехватка воды. Долгое время основной объем скота (около 85%) поступал из Западно-Казахстанской области. Однако сегодня это соотношение выровнялось и составляет примерно 50 на 50.

Фермеры постепенно наращивают поголовье скота и производство мяса. Государственная поддержка сельского хозяйства действительно работает. Выделяются субсидии, компенсируется до трети стоимости закупаемой сельхозтехники. Благодаря этим мерам многие хозяйства развиваются. Но вот отдельные решения местных властей порой становятся препятствием для роста показателей АПК региона.

Возможно, возникшую ситуацию сможет разрешить новый аким области, назначенный 17 июля Указом Главы государства.