Чтобы разгрузить дорожный трафик

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Валентина Мелехова, Костанай

В этом году планы местных властей по развитию транспортной инфраструктуры обширны и амбициозны. Во-первых, собираются расширить десять перекрестков и оборудовать семь правоповоротных съездов. Впервые такую практику начали использовать в областном центре в 2024-м и убедились в ее эффективности. К примеру, правоповоротный съезд на перекрестке улиц Дощанова – Мауленова удобен водителям тем, что позволяет, не дожидаясь разрешительного сигнала светофора, законно поворачивать направо, разгружая тем самым трафик на оживленной дороге.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Кроме того, в прошлом году в Костанае началась активная работа по возврату в общест­венное пользование дорог, которые долгое время находились в частной собственности и не использовались по прямому назначению. Пример тому – учас­ток дороги по улице Рабочей. Введение его в строй позволило улучшить транспортную доступность, а также значительно разгрузить перекресток улиц Бородина и Назарбаева. В этом году запланирован ремонт данного участка протяженностью 400 м.

В 2024-м был открыт учас­ток дороги по улице Победы, полнос­тью освобождена от торговых точек пешеходная зона. А в нынешнем году будет освобож­ден участок дороги по улице Шевченко, где на проезжей части размещен рынок «Салтанат».

Но, пожалуй, самым большим проектом по развитию транспортной инфраструктуры в Костанае станет строительство путепровода от улицы Дощанова до улицы Достык, он свяжет центр Костаная с новыми микрорайонами. В этом году начнется разработка ПСД, а реализация проекта займет несколько лет.

#Костанай #дороги #трафик

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