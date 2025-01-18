Чтобы разгрузить дорожный трафик

Кроме того, в прошлом году в Костанае началась активная работа по возврату в общест­венное пользование дорог, которые долгое время находились в частной собственности и не использовались по прямому назначению. Пример тому – учас­ток дороги по улице Рабочей. Введение его в строй позволило улучшить транспортную доступность, а также значительно разгрузить перекресток улиц Бородина и Назарбаева. В этом году запланирован ремонт данного участка протяженностью 400 м.

В 2024-м был открыт учас­ток дороги по улице Победы, полнос­тью освобождена от торговых точек пешеходная зона. А в нынешнем году будет освобож­ден участок дороги по улице Шевченко, где на проезжей части размещен рынок «Салтанат».

Но, пожалуй, самым большим проектом по развитию транспортной инфраструктуры в Костанае станет строительство путепровода от улицы Дощанова до улицы Достык, он свяжет центр Костаная с новыми микрорайонами. В этом году начнется разработка ПСД, а реализация проекта займет несколько лет.