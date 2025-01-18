Чтобы разгрузить дорожный трафик
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Валентина Мелехова, Костанай
В этом году планы местных властей по развитию транспортной инфраструктуры обширны и амбициозны. Во-первых, собираются расширить десять перекрестков и оборудовать семь правоповоротных съездов. Впервые такую практику начали использовать в областном центре в 2024-м и убедились в ее эффективности. К примеру, правоповоротный съезд на перекрестке улиц Дощанова – Мауленова удобен водителям тем, что позволяет, не дожидаясь разрешительного сигнала светофора, законно поворачивать направо, разгружая тем самым трафик на оживленной дороге.