– О, Борис, – восхитилась женщина, – неужели это то, о чем я думаю?

– Если ты думаешь о новой сумке, то да, – довольно сказал Борис. – Вам с мамой – по подарку, жене и любимой теще!

И вправду – чудесные сумки! Мягкая кожа, аккуратная строчка, объект женского счастья и зависти. Александра поцеловала мужа и почти прослезилась. Почти – потому что вдруг вспомнила, где видела эту модель. В магазине одной известной сети, где перед Новым годом была акция «Купи две сумки – третью получи в подарок!».

И хотя шампанское еще переливалось в бокалах, вопрос уже стучал в висках: если Борис подарил две сумки жене и теще, то кому досталась третья?

Сначала Александра пыталась мыс­лить логически. Кому может ее Борис подарить сумку? Коллеге по работе? Вряд ли, он водитель собственного автобуса. Может, соседке Зое? Та как-то слишком часто приносила ему борщ «попробовать, вдруг не пересолила». А вдруг какой-нибудь девушке с сайта знакомств?! Хотя… Борис не из тех, кто зависает в соцсетях.

Она сделала глубокий вдох и решила: надо за мужем следить. На следующий день Александра повязала дикой расцветки платок на голову, накрасила губы сиреневой помадой, нацепила мамины солнечные очки. Ого! В зеркале отразилась теперь явно не Александра – жена Борисова, а скромная женщина неопределенного возраста. Готовая на что угодно ради правды.

В автобус, где Борис был за рулем, она вошла как пассажирка-инкогнито. Сто двадцать тенге зажала в потной ладошке.

– Оплата проезда, молодой человек, – проскрипела она, утонченно картавя, и положила монетки в заскорузлую руку мужа.

Борис мельком глянул – не узнал! Александра испытала восторг настоящей разведчицы. Она села на заднее сиденье и начала наблюдение.

Пассажирки садились, выходили, кто-то благодарил, кто-то ругался за духоту в автобусе. А Борис был спокоен, приветлив и без тени флирта. Александра доехала до конца маршрута, нервно жуя сухарь. Ничего. Чисто.

Разве что, когда автобус остановился на конечной у вокзала, Борис вышел в туалет с телефоном в руке и задержался там минут на пять. «Подозрительно», – решила Александра.

Ночью она не спала. В голове крутились мысли: кому-то он все-таки подарил эту сумку, не на балконе же она лежит! На­утро, дождавшись, когда муж отправится в рейс, Александра принялась за поиски. Шкафы, кладовка, антресоли – ничего.

Тогда она вспомнила про телефон и вечером выкрала его, пока муж возился в зимней оранжерее со своими любимыми лимонами. Теперь-то она найдет его переписку с любовницей! Ведь должен же он был кому-то подарить третью акционную сумку!

Не справившись с паролем на телефоне самостоятельно, Александра решилась на крайние меры: отнести телефон мас­теру, чтобы тот снял блокировку.

– Только аккуратно, – шепнула она ему, – муж не должен знать.

Мастер кивнул, вроде бы согласившись сделать «гадость», и даже разблокировал принесенный ею телефон. Но когда Александра убралась из мастерской, позвонил Борису: чисто из мужской солидарности сказать, что жена в его сотке рылась.

Александра к тому времени уже перечитала по три раза немногочисленные сообщения мужа и, не найдя там ничего подозрительного, снова подкинула телефон в карман его куртки.

– Саш, – спокойно начал муж, – объяс­ни, зачем ты носила мой телефон к Андрею?

– Какому Андрею?

– К мастеру, у которого я, между прочим, телефоны обычно ремонтирую!

Александра покраснела.

– Я? Просто хотела узнать, кому ты подарил третью сумку, – выпалила она и рассказала, что вторые сутки не может спать из-за своих подозрений.

Борис долго смеялся над ревнивой женой. Оказывается, третью сумку он действительно взял в магазине. Но не для любовницы. Он спрятал сереб­ристый клатч в гараже, чтобы подарить жене на 8 Марта. Хотел сюрприз сделать.

Сначала Александра рыдала, потом смеялась, потом снова рыдала. Борис стоял рядом, скрестив руки на груди, и сдержанно улыбался.

– Вот что, шпионка, – сказал он, – поедем в гараж и заберем твой «вещдок». И все – никаких «прослушек».

Уже назавтра Александра снова ходила с гордо поднятой головой…