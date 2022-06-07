Чужие элитные авто сдавала в ломбарды преступная группа в Шымкенте

Уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников направили в суд полицейские Шымкента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Главой группы и автором всех идей выступил бывший работник одного из автоломбардов города. Используя накопленный за время работы в этой сфере опыт, мужчина придумал способ заработать большие деньги. К аферам он привлек 8 своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде.

У каждого члена ОПГ была своя роль: один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду, другой – занимался подделкой документов.

Мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды пять дорогих иномарок, среди которых Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" авто группа находила буквально на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства.

Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались.

Спустя время работники автоломбардов, которые не могли выйти на связь с заемщиками, решили обратиться в полицию.

Общая сумма нанесенного ОПГ ущерба составила почти 40 млн тенге.

С целью раскрытия серии преступлений сотрудники полиции провели колоссальный объем работы. В первую очередь следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили возможных свидетелей. В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. А через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.

Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", 190 УК РК "Мошенничество", 385 УК РК "Подделка документов", 386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства".

Все члены ОПГ – девять человек – в настоящее время находятся под стражей.

Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.



