​Чужих детей не бывает

Большая проблема маленького села

Этот неоспоримый факт подтвердили и жители с. Сегизсай Чингирлауского района ЗКО, которые, чтобы спасти сельскую школу, оказавшуюся на грани закрытия из-за отсутствия необходимого числа учеников, взяли на патронатное воспитание ребят из детских домов, дав им самое главное в жизни – семейное тепло и надежду на будущее.

Небольшое село Сегизсай в 42 дома, носившее раньше название Лебедевка, – самый отдаленный от районного центра населенный пункт. Главной его достопримечательностью является то, что местность еще с советских времен облюбовали археологи. Начиная с 1966 года здесь систематически копали и делали удивительные находки, относящиеся к разным историческим эпохам: от каменного века до периода Золотой Орды.

Сегодня в этой богатой в историческом плане местности проживают 117 человек – почти половина из которых школьники, учащиеся сегизсайской основной школы, которую 8 лет назад собирались закрыть по причине нехватки учеников.

Как рассказал директор школы Сагындык Кальниязов, сначала школа потеряла статус основной и 2 года работала как начальная, а потом и вовсе дело шло к закрытию. Сельчане очень переживали, что лишатся главного оплота образования в селе, и до конца не верили, что школы, вокруг которой вращается основная жизнь небольшого села, не станет.

– Когда закрылась основная школа, учащиеся 5–9 классов разъехались кто куда, – рассказал директор сельской школы. – Те, у кого были родственники в ближайших селах, переехали к ним, некоторых родители каждый день возили в соседнее село Егиндикуль Каратобинского района, находящееся в 12 км от Сегизсая. В общем, искали разные возможности, чтобы дети продолжали учиться и получили школьное образование. Без работы остались и учителя школы. Мне самому приш­лось искать новое место работы, я устроился на работу в Аксай. Все это, конечно, было неудобно, и казалось, что село погибает.

Причина такой ситуации весьма банальна. В тяжелые 90-е произошло резкое снижение рож­даемости, образовалась так называемая демографическая яма, что в скором времени отразилось и на численности школьников.

Сначала никто не видел выхода из сложной ситуации, но вдруг возникла идея, что можно сохранить школу, влить в нее новую кровь, взяв сирот из детдомов. Жители Сегизсая не единожды обсуждали этот вариант и приш­ли к выводу, что общими силами смогут сделать счастливее детей, оставшихся без семьи, и село не пропадет.

Материнство как призвание

Школьный психолог Айгуль Кенжебаева стала одной из самых молодых патронатных воспитательниц, ей тогда было 27 лет. Вместе с мужем они воспитывали двоих детей: сына и дочь. Еще двоих мальчиков 7 и 13 лет они взяли из детской деревни семейного типа.

– Естественно, принять в свою семью детей большая ответственность, – говорит она. – Они были уже довольно взрослыми, с их мнением необходимо было считаться. Старший Ансар был подростком, имел свой взгляд на мир, сложившиеся представления о добре и зле. Мы должны были воспитать их так, чтобы они выросли порядочными людьми, приносили пользу окружающим, своей стране.

Свою первую встречу с детьми Айгуль помнит прекрасно, но эти воспоминания даются ей нелегко. В большом актовом зале детского дома будущих патронатных мам посадили на низкие детские скамеечки в кружок напротив детей, и каждый должен был не выбрать, а именно почувствовать, кто из них станет родным человеком, подсказать это должно было сердце.

– Нас было 13 мам, приехавших за детьми, мы все плакали, глядя в глаза ребят, которых судьба лишила родных родителей, – вспоминает женщина. – Они смотрели на нас с подозрением, любопытством и надеждой. Одной из первых решилась приехавшая с нами Гуляим Туремуратова. Посмотрев на одну из девочек, она позвала ее: «Иди ко мне». Та сразу подбежала к ней и спросила: «Вы за мной приехали, мама?» Мы не смогли сдержать слез. Потом мы поехали в детскую деревню семейного типа, где нас уже ждали. Не хочу ни о ком говорить плохо, но, видимо, детей уже подготовили, сказали, что их хотят отвезти в поселок, поэтому они отнеслись к нам настороженно, спрашивали, не хотим ли мы забрать их, чтобы чистить навоз? На этой встрече я уже рыдала в голос. Бакберген выглядывал из толпы и смотрел на меня с интересом, я позвала его, и он тут же спросил, за ним ли я пришла? Я подтвердила, и тут он начал уговаривать меня, чтобы я взяла его брата Ансара и всех его друзей. Самого Ансара в тот момент не было, он подрабатывал, ходил по площади в костюме мультипликационного героя и за деньги фотографировался со всеми желающими. Я встретилась с ним на следующий день, и он рассказал, что зарабатывает на телефон. Когда я предложила ему переехать к нам вместе с младшим братишкой, он сомневался, и я позвала погостить у нас 10 дней, он согласился. Спустя это время мы должны были отвезти детей обратно, и социальные работники выясняли у них, хотят ли дети переехать в село для пос­тоянного проживания. Честно скажу, в тот момент, когда мы ждали решения детей, я очень волновалась, и когда мальчики подтвердили, что останутся со мной, я была на седьмом небе от счастья. Младший сразу стал называть меня мамой, а старший привыкал дольше, месяца два.

Таким необычным образом одновременно в поселке поселились 16 детей в возрасте от 4 до 15 лет, которые стали родными сельчанам.

– Каждый ребенок похож на своего патронатного родителя, – говорит А. Кенжебаева. – Наш старший приемный сын похож на мужа, младший – моя копия.

Подтверждение этого – фото­графия, которую Айгуль сделала сразу по приезде мальчишек. Она стоит в рамочке на самом видном месте в доме.

За это время в семье случалось разное: мальчики не могут рас­ти без выяснения отношений со свои­ми сверстниками, и родителям приходилось не единож­ды объяс­нять, что хорошо, а что плохо, но никаких крупных ­происшествий никогда не было.

– Они – мои дети, я за них горой, – говорит женщина. – Сейчас Ансару 22 года, он работает в Атырау. Бакбергену – 16, он учится в колледже в Чингирлау на фермерском отделении.

Всем миром

Самой старшей патронатной мамой стала работавшая учительницей географии Сара Есетбаева, мама нынешнего директора школы, которой на тот момент уже было 57 лет.

Сагындык Кальниязов вспоминает, что сначала семилетняя Слушаш была очень замкнута и молчалива, но вскоре показала себя успешной ученицей. А закончив сельскую школу, решила продолжить семейную динас­тию, поступив в педагогический колледж, где сейчас учится на третьем курсе. Для всех членов семьи она, безусловно, родная.

Никаких различий между ­приемными и родными внуками не видит и пенсионерка Толганай Сюндюкова. В общей сложности с супругом Зарлыком у них 20 внуков, и всем им они стараются привить такие качества, как трудолюбие и честность.

– Наши приемные внуки Салтанат и Султан, окончив основную школу в Сегизсае на отлично, учатся в 10-м классе Каратобинской школы-гимназии, углубленно изучают физику. Младший Артур – восьмиклассник, – говорит многодетная бабушка. – У нас большая семья, и мы сразу сказали, что приемные дети для нас равны с остальными, и все должны к ним относиться как братья и сестры. Они все об­щаются друг с другом с удовольствием. Когда приезжают, помогают нам по хозяйству. А вообще, все дети, которых взяли на воспитание в наш поселок, являются родными. Все – хорошие, никогда не сбегали, не дрались. Все они гуляют вместе, а те, кто уже вырос, все равно возвра­щаются сюда как домой.

Четыре года назад вместо старого приспособленного здания школа переехала в новое, светлое и просторное, с игровой площадкой и футбольным полем. Сейчас в две смены здесь учатся 44 ребенка, действует мини-центр, который посещают еще 15. Чтобы привлечь учителей вместо тех, которые после закрытия школы были вынуждены искать себе другую работу, сельчане по старой казахской традиции объявили асар. В 2013 году всем миром построили сначала два дома для молодых учителей из райцентра, через год еще один дом на две семьи. Сейчас в школе нет недостатка в учителях, штат полностью укомплектован, в основном молодыми специалистами.